林崇漢∕圖

愛書人搜求好書，如山中尋玉、沙裡淘金。有人說，愛書人「好書甚於好色」，誠然也。好色者，愛青春靚麗而非老態龍鍾；愛書者則不同，老書擁用已久，已融入了主人思想情感與逝去韶華，愈老愈受寵。好書若在人世存活夠久，熬成經典，超越時代與國界，是人類共同文化財富，更是彌足珍貴，人人愛護。

書籍在世間流轉，或書店 書攤，或藏書樓圖書館 ，或個人書架書房，其命運隨時代沉浮。

中國大陸文革時毀壞文物，書籍遭受世所罕見的刼難。上世紀改革開放後，愛書者們紛紛出動，四處搜尋書籍，掀起一個淘買舊書的熱潮。

那時，北京潘家園書市每日凌晨開市，便人頭攢動，比春運火車站買票還熱鬧。有人一次購買舊書陳年雜誌重逾六十噸，得租四輛卡車搬運；有人九十多天逛遍東部大中城市的所有舊書集市；有人購藏近人詩詞集達兩千多種；有人專門搜求張愛玲簽售書；有人專「淘」舊版《牛津英語辭典》竟成版本專家。淘書的趣事佳聞迭出，令人神往。其時我正專注研究生學習，不久又遠涉重洋留學，未能躬逢盛會，至今引為憾事。

少時喜閱讀，夢想日後能擁有一個小圖書館，屋裡四處堆滿想讀的書，可以成天窩在裡面讀書、吃飯、玩耍、睡覺、做夢。為了買書，中學時省下家裡給的零用錢，又在寒暑假「勤工儉學」地挑水築牆製磚都幹過，攢錢購買文學書籍。高中畢業時已擁有書籍三大箱，可惜在文革期間全部遺失。

工作有收入後，工資不高仍喜愛買書。雖從事工程專業，除技術書籍外，見到喜愛的人文類書籍也要納入囊中。出差、開會或探親，每到一地最喜逛新華書店（大陸當時唯一的書店）。改革開放後，出版書籍日多，我的藏書也迅速增加。但我於八○年代出國，不久舉家來美，在大陸的住所被竊，所有書籍又被掠毀一空。

在美國 安居後，我又重新開始淘書，從此三十多年淘書不停，樂在其中。

美國的書價不菲。雖工作需要買了不少技術書籍，但逛書店時，驚喜地見到許多喜歡的世界文學名著，印刷精美，近在咫尺，看看書價仍不敢出手。那些書雖可在圖書館借閱，但不能標記批注，甚感不便。直到一次在社區的Yard Sale，用$1竟買到英文版《戰爭與和平》，才想到在美國也有舊書可「淘」。於是，我很快尋到本地兩家舊書店，並成為它們周末的常客。

激起我強烈淘書熱情的，是十多年前一次偶然邂逅本地圖書館的「Friends of Libraries」（圖書館之友）舊書部。那是在圖書館一個不起眼的大廳裡，舉辦低價出脫淘汰下架的舊書，和售賣人們捐贈的書籍，好為圖書館增添一筆額外收入。

第一次走進那舊書廳，看到被無數書籍擠得滿滿當當的幾十個大書櫃，我不禁驚呆了：文學、藝術、哲學、歴史、宗教、政治學、社會學等等書籍，包羅萬象，並有不同文字、不同時期及不同版本，其價格之低令人難以置信。我頓時感到如入寶山，滿目金光燦爛不知從何下手。詢問後馬上直奔中文書架，興奮得忙不迭地抓下精裝《紅樓夢》（$2）、精裝《金瓶梅》（$2）、張愛玲《傾城之戀》（$1）、《泰戈爾詩集》（$1）……滿載而歸。

從此，圖書館裡那個大廳成為我最頻繁光顧之地。最初每個周末去一趟，漸漸地每兩三天一次，後來每天下班後都得繞彎去巡視一番心裡才踏實——生怕錯過什麼好書，似乎成了生活中一件大事。

圖書館開館前有大群人候在門外，開館時一湧而入那個大廳，每天訪客川流不息，書籍流轉量很大，每日有大量書籍上架，也有許多書被人成堆捧走。人人默不作聲地在略有黴味的故紙堆中翻看尋寶。

每次進去，我都心情亢奮滿懷熱望，首先直趨中文書架，將所有「新面孔」統統掃進手提袋，再到一旁逐冊翻閱挑選；然後到文學書架上下掃視；又去歴史、哲學、社會學等書架瀏覽；最後心滿意足地提一大袋書去付款，戀戀不捨地離開。

淘書樂，樂在書海裡漫游，猶如在密林裡狩獵，時時可能有誘人的獵物突然出現在視野裡，讓人激動不已。在那舊書廳裡驚喜連連，我很快就收獲了聞名已久的英文版《莎士比亞全集》（$3）、杜蘭特夫婦十一卷本《世界文明史》（$11），湯恩比《歴史研究》（$2），《莫泊桑短篇小說全集》（$1），等等。十多年來，還收集了數百本歐美作者研究中國和中華文化的英文著作。

逛舊書店成了習慣，外出每到一地總忍不住要去搜索一番。一次去洛衫磯在中國城午餐，突然發現對街小書店正掛牌打折出售大陸印行書刋。餐罷立即進店，粘在書堆中直到店家關門。於是臨時改變行程，在旁邊小旅館住下，第二天再去仔細搜索了整整一天，斬獲圖書四十多公斤。行李超重，返程搭機只好托運，從機場乘公車轉地鐵負重返家。到家後，不及洗去旅塵就躲進書房，開箱逐冊檢視戰果，心花怒放。

中文圖書現今可在網上選購，過去卻只有華人經營的圖書公司，偶爾來大華府，周末在中學校園設市售賣。本人總是提前到達，圖書尚在從貨車上搬運進屋時，就迫不及待地逐桌掃描，一目十冊，爭分奪秒地「搶」好書，生怕被人趕在前頭。

淘書樂，樂在不經意間，常會與心儀多年的好書不期而遇，真是「眾裡尋他千百度」，不想它「卻在燈火闌珊處」，令人驚喜萬分。一次在書市突見新印行的精裝《史記》，書僅一套，已在別人手中。但那人似乎嫌貴而猶豫不決，時而低頭翻閱時而與友人交談，終於摩挲著封面，依依不捨地放下。在旁窺伺已久的我立即猿臂長伸，飛快地抓了過來，按捺住興奮地徑奔付款處而去。舉止頗為唐突，引得旁觀者微微哂笑。但顧不了那麼多了，愛書到手最重要。

每次返大陸探親，買新書淘舊書是我的重要節目。在成都父母家，我常常清晨獨自出門，尋兩味小吃下肚，然後沿街步行細尋慢搜。二仙橋文物市場的周末書市，五花八門的舊書滿地堆積。在那裡，我曾購得光緒年美國傳教士著文言文西醫《省身指掌》，攜回送給上醫學院的兒子。每次返美，為盛書特備的空提箱，總是塞得鼓脹欲爆，常因超重在登機前得撤出數冊，戀戀不捨地讓送行親友帶走，令我不禁黯然。

妻對我購書一向理解與支持。家中陸續增添了許多書櫃，全賴她聯繫購買安置。但書籍占地太多，漸有喧賓奪主之勢。雖然妻未言明，提書回家時我心裡卻隱隱有了負罪感，於是悄悄展開了藏書的「遊擊戰」: 攜書回家暫不在手，稍後伺機再從車裡偷運進門，趕緊分藏到各處架上。妻也知道我這套小把戲，但她始終睜隻眼閉隻眼的。

三十多年淘書生涯，如今終於坐擁小小書屋。人生寂寞，有眾多好書相伴，聽它們娓娓細談，令人陶醉，其中美妙想必只有愛書同道者能體會。本人未敢妄想深研文史哲領域，只想讓好奇心指引，循興趣之路前行，遍遊知識世界的江河湖泊高崖深谷及浩瀚的無邊汪洋，沿途作一個東張西望、嗅花摘草、溪中揀石、臨水遙望、鼓呼興奮的遊客罷了。

退休後，閒來無事，一杯清茶在手，常在書架間遊走。興之所至，抽本書在手，或站或坐或臥，神遊古今中外、天上地下、社會人間、自然萬物，做一個睜眼看世事、自由馳騁的思索者，在有限的人生裡，欣賞作者們的深邃與睿智，感受宇宙的浩翰、時間的無限和生命的美好，體悟林語堂先生在《生活的藝術》中言說的讀書樂趣，不亦樂乎？

歲月匆匆，不覺老之將至。直到年齡相近的朋友們，頻繁地談起養老，這才陡然驚覺：「若去養老院，我這滿屋的書該如何處置呢？」成了不時浮上腦海的大問題。不過，想想，我的人生至少還有二十年，可繼續淘書樂、樂淘書！待那一天要告別世界時，再將淘來的滿屋書籍送回圖書館，供後來的愛書者們再去淘吧。獨樂樂不如眾樂樂，願人們在淘書讀書中，生活變得更美好。（寄自馬里蘭州）