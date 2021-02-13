大蒜黑胡椒紅酒口味的義大利香腸。（朱晨．圖片提供）

去年的節日和香腸特別有緣。先生的公司發送聖誕禮物，我們挑選了四大條義大利 香腸（salami）；幾天後老同學又送來了親自灌製的廣式和川味香腸。於是觸發我寫香腸這一美食的靈感。

火腿寫的人很多，梁實秋先生是個中翹楚，他把金華火腿和宣威火腿寫得出神入化。而我似乎只吃過一回。當年我父親收到一條上好的金華火腿，他不會打理，便帶給我上海的外婆。外婆頓時喜笑顏開，連火腿腳爪都拿來燉了湯。那的確是上品，但是我看那處理過程覺得真浪費啊，一大塊一大塊外層發黃的肉都得削得乾乾淨淨的，直到露出裡面鮮紅的上好精肉。

相比之下，香腸就平民多了。小時候如果葷菜少了，在快煮好的飯上放一根香腸，蒸熟就行了。記得幾年前看電視劇《娘要嫁人》，女主角在荒年帶著孩子們上兄弟家吃飯，兄弟勢利眼，說他們吃白飯，女主角頓時扔出一張大票子要孩子買幾根香腸來給大家添菜。可見，香腸在什麼時候都是好東西，但卻也不是高高在上不可及的。

可惜的是，我向來不吃肥肉，而最早記憶中的香腸是很肥的。切出一片來，對著燈光照照，大半邊是透明的脂肪。更糟糕的是，那時候保鮮技術欠佳，冰箱沒有普及，南北貨商店裡本來就蔽舊，一根根香腸掛在那兒，不通風降溫，運氣不好會買到發黴的，那就不能吃了。

等到飯桌上有了廣式香腸，幸福感就滿滿的了。肉瘦且香，還帶著點兒淡淡的甜味，非常下飯。到了美國，我在屋崙的唐人街蔬果店發現了臘腸，一見鍾情，它比以前吃的廣式香腸更香。最好笑的是，出生大陸的我把它包裝上的字從左向右唸：「肉雞加肉瘦」，還以為粵語本來就是這樣說的。那時不會做菜，就把它切片炒豆腐，加毛豆子，滋味寡淡的豆腐都變鮮了。

有了自己的小廚房後，開始變著花樣鼓搗吃的。我發現有兩道美食，其中香腸和飯密不可分，一道是廣東的煲仔飯，一道是上海的香腸菜飯。我有一個不沾的陶瓷砂鍋，容量很大，每次我做煲仔飯，不管是主料香菇滑雞還是蜜汁叉燒，臘腸和芥藍都是不可缺少的輔料，少了這兩味原料我就不覺得是粵菜了。這臘腸放的時間有講究，太早則生硬，太晚會軟爛。煲仔飯上桌，紅紅的臘腸、碧綠的菜，如果加上一個金燦燦的荷包蛋，就非常有畫面感了。

而上海菜飯裡的香腸也是添香並增色的。以前父親在交通大學讀書，過年不回家的學生有年夜飯吃，主食就是上海菜飯，據說連平時看上去很木訥的女孩子也會奮勇爭先，專挑飯中的香腸，真的是苦日子過得太多了。公公婆婆家也經常燒菜飯，在電飯煲裡放切碎的上海青、香腸、鹹肉和大米，如果水位掌握得好，燒出來的菜飯軟糯可口，特別適合老年人吃。我做了一下改進，鹹肉我是自己醃的，比外面的淡。待米飯燒熟，將原料和剛出鍋的米飯一起炒，這樣菜的顏色還是翠綠的，口感也是脆脆的，很新鮮，和香腸片配起來，可謂「怡紅快綠」。

外國香腸和中國香腸看上去外形有幾分相似，質地和口感卻很不同。先生挑的義大利香腸是加州 出品的，一條是蘋果木和胡椒，其他三條都是紅酒味，分別加入了小茴香籽、松露碎和胡椒加大蒜。我第一天對著一大條香腸，猶如老虎吃天，無處下口。查看視頻，知道了怎麼剝去腸衣，然後我就隨便切了幾片，厚如城牆。因為看到季羨林《留德日記》裡面說，德國人那時晚上就著茶吃香腸，且香腸以生為貴。我於是泡了一壺加拿大維多利亞半島皇后旅館的下午茶，就這幾片香腸。吃了幾口，覺得油膩膩的，似乎肥肉很多，不是我的菜。

這時萬能的朋友圈中就有高手支招。有人推薦了亞馬遜上的切肉器，另一位美食家則說，快刀薄切也有手工精心製作的風味。我讓先生試了試，他顯然是君子遠庖廚，最後還是我天天練，練出了刀工，最薄的能均勻地切成對著燈光呈透明狀。這樣一來，同樣的東西，慢慢咀嚼後，我們味蕾的感覺居然大大提升，真是不可思議。先生愛好略帶辛辣的胡椒味，而我則喜歡紅酒味的醇厚。爾後我聽從建議，買了一瓶相配的赤霞珠紅酒，加入橘皮和肉桂做成熱紅酒，把義大利香腸當做前菜（antipasti），然後配上一塊好牛排，讓我們在寒冷的冬夜裡，就算下雪都感到暖融融的。酒足飯飽後，我和先生還為了義大利香腸中的肉是生的還是熟的爭論了一陣子，最後還是查了維基百科——salami中的肉是cured meat，用碎肉加鹽後，發酵風乾而成。真的是生肉！

而朋友自製的香腸更是一番深情厚誼。不久前一個忙碌的午後，我聽到門鈴聲，納悶著疫情 當前誰會來造訪。好友清脆的嗓音透過口罩、通過我們大門玻璃窗傳了進來：「親愛的，不用開門啦。我給你們送年貨來了！」哇，不僅有香腸，還有她孩子列印的說明書，教我怎麼烤香腸，一步步地清清楚楚。香腸袋子上還有一棵手工做的聖誕樹，非常精緻。

當天我們就試吃了這一美味。廣式香腸鮮美甜潤，川味香腸香辣酥麻。最讓人讚嘆的是，川味中的青花椒。我很少吃到青花椒，它比一般的大紅袍花椒更有勁兒，但是並不會掩蓋其他的味道。我們都在感嘆，這位朋友看似嬌柔，但是在疫情居家期間，做飯的功夫突飛猛進。更讓人感動的是，她不辭辛苦花了好幾天時間手工灌製香腸，還一家家給我們送，在疫情艱難的此刻，這好似烏雲後射出的陽光。現在已經有疫苗面世給我們帶來希望，而朋友們的互相幫助讓大家更容易地度過難關。我們都期待著在疫情結束後重聚，共享美食和友誼。（寄自華盛頓州）