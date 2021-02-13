六年前先生被公司派到台灣工作，退休後於去年二月初回到矽谷。去年三月十七日，舊金山 灣區的六縣市，緊急頒下居家避疫令。原以為跟我們隔得十萬八千里的疫情 ，突然變得風聲鶴唳，從此家中訪客止步。

我們夫妻都年過花甲是高風險族。避疫令一下，住舊金山的大女兒與女婿，周末立刻來給我們送防疫物資。夫妻兩人把物資放在門口，大女兒含淚站在窗前，隔著窗子向我們殷殷叮嚀。我看了心如刀絞，往日女兒一回家就熱情擁抱我們的溫馨，竟成了只能回味的往事。

我和先生到大賣場添購大批食物，打算以後儘量少出門。愛好雞尾酒的先生，看到擺在一旁的各色雞尾酒配料，一時興起，買了瑪格麗特與皮娜科拉達（Pina Colada）的混合果汁及與之相配的酒，並買了調酒器。

當年念書時我曾在餐廳打工時，我看老闆娘調酒，覺得非常有趣。閒暇時，老闆娘便跟我講解調酒的小知織。大多數的雞尾酒是冷飲。最常用來調酒的烈酒有蘭姆酒、琴酒、伏特加、白蘭地與威士忌 。基本上一杯雞尾酒用一盎司的烈酒配以果汁或加汽水糖漿，再加上冰塊，用調酒器將之混合均勻，再倒入雞尾酒杯中。老闆娘並慷慨地將她收藏的酒譜借給我，當年抄錄的酒譜，至今仍保存完好。

避疫在家，百無聊賴，先生參考我的骨董酒譜，又上網觀看影片學調酒，練習了幾回，居然有模有樣。瑪格麗特酒是非常受歡迎的雞尾酒，它是用墨西哥特產的龍舌蘭酒，加萊姆與檸檬汁的混合果汁，並加上少許橘子酒調配而成。一般超市都有瑪格麗特混合果汁賣，只要另外挑瓶好一點的龍舌蘭酒，就能調出香醇味美的瑪格麗特酒。

轉眼到了五月，天氣轉暖，風和日麗。我站在窗口往外看，正好看到對面鄰居，在她家前院樹下招待朋友。我靈機一動，也有樣學樣，遂請女兒在周末回家。

我家前院西南角上有棵大松樹，樹蔭覆蓋的面積足有數丈方圓。我量了距離，大家保持六尺以上社交距離 ，坐上十個人都沒有問題。遂把以前露營時用的摺疊桌椅搬出來，以做家庭聚會之用。

女兒夫婦回來，看到排在松樹下的桌椅，喜出望外。他們夫妻坐一桌，我與老公坐在六尺之外的另一桌，四人戴了口罩隔空話家常。

先生入屋內調酒，端出堪稱專業的瑪格麗特酒時，女兒女婿小倆口品嘗之後，讚不絕口。我們開心極了，疫情的陰影暫時不再困擾我們。

先生把家庭聚會照片傳給在鳳凰城的小女兒，她羨慕不已。到了七月疫情較緩，小女兒終能搭機返家。拜在家工作之賜，她短期之內不必回鳳凰城。小女兒住到帶衛生設備的客房裡，自我隔離兩星期，兩星期過後才跟我們同桌吃飯。其間大女兒回家探望，我們一家仍分散在樹下各據一方，吃飯喝酒。

在家關久了，朋友之間亦蠢蠢欲動，商議如何在室外聚餐。我遂準備些配酒小點心，陸續邀好友來松樹下小坐，再由先生送上皮娜科拉達。這種以鳳梨汁、椰子汁加蘭姆酒調製的冰雞尾酒，在酷暑三伏天喝，消熱解暑，朋友們個個讚不絕口。

松樹下，大家保持社交距離，雖不能像往日一般親密，也不能近距離交談，但在此非時常時期，彼此能見面又能品嘗美酒，大家都覺非常幸福。入冬後，疫情再度嚴峻，不能再在松樹下聚會了。我們等待著春回大地，更期盼疫情的春天早日到來。（寄自加州）