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甜味四川

（春節特載）張幸
三大炮。（本報系資料照片）
三大炮。（本報系資料照片）

川菜無辣不歡。川菜的代表菜式都是紅呼呼、油汪汪的，不僅辣椒當道，還有花椒助陣，比如回鍋肉、麻婆豆腐、夫妻肺片、酸菜魚、辣子雞丁、水煮肉片等等。不過，很多川菜會加糖調味，例如東坡肉、魚香肉絲、甜燒白、洗沙肉、甜皮鴨等等。離了糖便不成菜，麻辣鹹甜形成一種複合的味道。而久居四川的人知道，其實四川的甜食也可以獨當一面。

糯米做的酒釀在四川叫作醪糟。我三歲時，妹妹即將出生，全家從北方暫回成都小住。一天，爸爸帶了一陶瓷缸的紅糖醪糟給產後的媽媽，看見我在門口的台階上玩耍，便給我吃了一勺。那一口醪糟喚醒了我蒙昧的味覺，我吃了還想要，爸爸卻離開了。那一口醇厚香甜的紅糖醪糟是我對味道最早的記憶。

八、九歲時，我跟姑姑們住在四川西部攀枝花市。有一次，大姑帶我去看望她的朋友，適逢過年，朋友家有很多客人。那位朋友將我們引到一間偏房，過一會，送來兩碗紅糖醪糟荷包蛋，荷包蛋被糖水湮紅，醪糟熱氣嫋嫋，濃甜醉香，裡面還有柔軟綿糯的無餡小湯圓——有的地方叫籽籽湯圓，有的地方叫粉子。這種「醪糟粉子蛋」，是四川人過年期間待客的小食，他們稱作「打點心」。

冷凍食品出現之前，吃湯圓都是自己包，成都著名品牌「賴湯圓心子」是我家最常用的湯圓餡，有洗沙（豆泥）、黑芝麻、花生、玫瑰幾種味道，還有兩兩混合的雙味餡心。小時候，我爸爸每每出差回成都，總是會帶幾包賴湯圓心子，逢年過節，現包現煮，感覺餡料特別貨真價實，豬油的香、糖的甜，混合著果仁與花香，咬一口彷彿蜜汁在嘴裡開了花。

說起湯圓，不禁想起只吃過一次的玉米湯圓。有一年夏天，一位同為四川人的鄰居阿姨給我媽送來一碗生玉米糊。離開四川多年，她家仍保留了一個小小的石磨，放入買來新鮮的嫩玉米，手動推磨，不加水，把玉米粒磨成濃稠的糊糊。吃的時候，玉米糊以筷子挑進沸水煮，講究的可以用南瓜湯代替清水。玉米糊入鍋並不散開，瞬間定型，煮熟放涼，根據自己口味放糖。雖然玉米湯圓不夠圓，但味道清甜，口感潤滑，有玉米天然的穀物香，是夏天降溫解暑的佳品。

成都有一道小吃叫「三大炮」，聽起來駭人，看起來好玩，吃起來糯甜。做三大炮先要用蒸熟的糯米舂成糍粑，類似的食物北方有驢打滾，南方有糯米糍，但三大炮不是簡單地在外皮粘上粉料。店家有糍粑「跳遠」程式：裝糍粑的大鍋旁有一個案板，上擺六、七對兩個一摞的銅盤，揪一團糍粑，大力扔到案板，其震動引發銅盤相撞如同打鑼；糍粑再從案板彈跳到旁邊盛黃豆粉的竹籮，打幾個滾，不僅滾圓了，還裹上厚厚的黃豆粉；最後再以小碗裝上糍粑，撒上熟芝麻和紅糖汁。買一份，拋三團糍粑，聽三聲響，因此叫三大炮。吃東西還要聽動靜，也只有號稱天底下最愛吃的成都人想得出來。

跟三大炮同根生的糍粑，經反覆捶打而結實，切成長條，以油煎炸，及至外殼焦酥後撈出，再撒上一層炒香的黃豆粉，淋上紅糖漿，就是外酥裡嫩的紅糖糍粑，為火鍋店廣受歡迎的飯後甜點。

糖油果子是糯米麵團搓成小球，在油裡炸熟。與一般油炸不同，炸時要在油裡放紅糖，糖會在果子表面形成硬殼，炸熟的果子金紅酥脆。成都街頭的糖油果子攤都是幾百個果子一鍋炸，炸好了倒在竹籮，用竹簽穿四、五個為一串，外皮薄脆甜香，是我小時候的最愛。有一回和爸爸坐公車，下車時看見路邊的糖油果子攤，滿心雀躍，不料又被售票員叫回車上，說是尚未到站。到站後，糖油果子攤已經遠遠錯開，那以後我再沒機會見到糖油果子。

放了糖的油不能再做別用，因此糖油果子這種街頭小吃沒有飯店肯做。有時我想，它不就是油炸糯米球嗎？遂自己動手在家做。結果，不是火大了，果子在油裡爆炸，就是火小了，炸成夾生的硬球。如今，小小的糖油果子一串難求。

四川人對糯米格外鍾愛，很多甜食都是糯米做的，他們把將糯米蒸熟，攤開晾乾變成陰米，乾透的陰米可以長期儲存，吃的時候用水稍煮即熟，可加紅糖、雞蛋、紅棗之類同燉，煮出的粥特別滋補。以前這些食材比較珍貴，通常僅產婦才有資格享用。我奶奶、我姨都做過陰米，黏糊糊的熟糯米不容易攤開，需用筷子一點點撥散，半乾時，還要用手細細撚搓成粒，才能徹底晾乾。家裡沒有老人，陰米也沒得吃了。

與擔擔麵、重慶小麵、豌雜麵、宜賓燃麵相比，成都甜水麵算是無名之輩，它也不能一眼激起人食欲——一只小碗裡幾根烏冬麵那樣的粗麵條，看起來冷硬無趣。但是，一加上調料，就叫人欲罷不能了，硬朗堅韌的麵條像跟大肉一起滷過，滋味甚好，入口微甜，餘香縈迴，跟花生碎一起嚼，兩三筷子便下肚，只恨分量少。甜水麵的靈魂是甜醬油，那是用醬油和紅糖加上許多香料熬製出來的。吃甜水麵可以要求不加辣，但不可能不加甜醬油。

泡粑是四川、貴州、湖北一帶的食品，我最早是在攀枝花市吃到的。清晨上學時，經過一個有幾級台階的木樓，屋裡懸吊著一盞昏黃的小燈泡，燈下站了三三兩兩上班上學的人，大灶上熱氣蒸騰的大鍋裡是大家期待的泡粑。時間到，竹鍋蓋揭開，店家扯起屜布，兜著百八十個扁圓、鬆軟的泡粑倒出來。可能是加了紅糖，泡粑呈米黃色，吃起來有適度發酵後的微甜微酸，還有淡淡的酒味。一鍋起，店家又把粉漿倒進籠屜裡一個個小窩窩裡繼續蒸。

後來我才知道，泡粑是用米粉做的，要先把一部分米粉加水熬熟，做成熟芡後再混合生粉發酵，蒸出的泡粑才格外鬆軟。泡粑比玉米發糕細膩，比米糕香甜，只可惜體積比饅頭小一半，價格卻貴一倍，小時候從來沒覺得吃夠過。

冰粉也是在攀枝花吃到的。那裡是亞熱帶氣候，街頭巷尾隨處有人家在門口擺一個搪瓷盆、金屬盆，上面蓋著玻璃板和濕毛巾，裡面滿滿一盆涼粉一樣的東西，卻比涼粉柔軟。站在門口問，多半是一位老太太出來，收了錢，舀幾勺冰粉，用大勺打得七零八碎，再澆上紅糖水，不用湯匙，端著碗連吃帶喝，甜涼可口。

長大後，許多年沒吃到冰粉，我問來探親的小姑姑能不能自己做冰粉。她說做不了，需要去當地的山上採冰粉籽，在水裡費力揉搓，揉出裡面的汁液，點少許石灰水，水便凝結成果凍狀。後來，我妹給了我幾包從成都帶過來的袋裝冰粉粉沫，在水裡化開，煮沸，靜置片刻，得一大盆晶瑩剔透、光滑平整的冰粉。手搓冰粉，形態與色澤有點像藕粉羹，即溶冰粉有一種驕矜的冷淡，怎麼看都沒胃口。現在成都街頭賣的都是這種袋裝粉做出的冰粉，會加冰渣和五顏六色的水果丁，雖然豪華，但喧賓奪主，冰粉自身的味道沒有了。

冰粉籽其實是薜荔果的籽。從未吃過台灣的愛玉冰，聽說也是要搓洗愛玉籽的。我猜想，它們十有八九是同一類植物。

四川地處盆地，潮氣濕重，川菜的麻辣是為了祛濕驅寒。重口味的麻辣川菜吃多了，自然要吃點甜的，數得出來甜食還有：三合泥、涼糕、涼「蝦」、黃糕粑、紅糖鍋盔、核桃糕……。而四川人喜甜，也有其地理基礎。成都南部的廣安、內江、眉山等廣大地區，都是甘蔗產區，甘蔗汁熬製之後的初級產品是紅糖。四川紅糖味道濃純，富含維生素和礦物質，因而大部分甜食都是用紅糖來做。四川紅糖的甜是我最喜歡的甜，不是齁甜的甜、甜膩的甜，不是沒心沒肺的傻甜，而是甜得厚道、甜得貼心、甜得恰恰好。

很遺憾，四川的甜，很難在四川之外感受到。（寄自紐約

使人甜蜜蜜的糖油果子。（本報系資料照片）
使人甜蜜蜜的糖油果子。（本報系資料照片）
成都市的小巷子裡，一位小夥子正在製作「三大炮」，是兼具聲色效果的一道小吃。（新華...
成都市的小巷子裡，一位小夥子正在製作「三大炮」，是兼具聲色效果的一道小吃。（新華社）

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