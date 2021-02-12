自新冠疫情 持續延燒以來，我常以感恩之心謹慎地過著深居簡出的日子。生活節奏緩慢，但總不停數算著又度過多少天；日常步調平淡，卻清楚感受時光如河水般快速流逝。彈指之間，我如釋重負地向多災多難的2020年道別。近日接收了比往年更多的新春祝福，親友們都殷切地傳遞對未來的美好期盼。即使曙光仍然若隱若現，大家都滿懷期待地迎接嶄新的2021年。我問自己，準備好了嗎？

平路著作《間隙》一書中，經由自身罹癌療癒的經驗而察覺到：「任何時間點，任何情況下，並不確定下一刻會怎麼樣。唯一確定的是，手邊這僅有的『間隙』多麼寶貴。」值此歐美疫情嚴峻失控的當下，對未來又充滿困惑時，每一天不也可視為值得珍惜的「間隙」？當焦慮反覆攪亂情緒時，平路提醒讀者，若能持續做確定的事，或許就能「安住在心身的平衡狀態」。而今處於重重間隙中，經由不斷地反思、沉澱和體驗，我學習如何從俯拾皆是、反璞歸真的功課裡，每天勻開時間專注地照顧身體和心靈。

宛如潛心清修般，我督促自己執行日常功課。清晨而起，只要不是雨雪交加，便穿戴整齊立刻出門健走。抬頭挺胸，踏穩腳步，迎著冉冉晨曦和習習微風，有飛鳥松鼠作伴，原本混沌的腦波隨之清明開展。正午前後，我靜坐在書桌前，經由書寫或閱讀，聚精會神地和自己對話。拾起紙筆，喚醒對於文字的熱愛，一筆一畫寫下縈繞腦海的感觸或故事，紊亂浮動的思緒藉此轉換為有形有象的抒發。翻開書籍報章雜誌，我仔細閱讀一頁頁溫潤的鉛字，欣賞一篇篇豐富雅致的文章，進而探索其中蘊含的心意情境，焦躁不安的念頭逐漸消失於和作者的心靈共鳴中。黃昏時分，面向沉落的夕陽，我專心練習瑜伽和深緩呼吸，一起一伏、一動一靜，沉重如鉛的肢體得以鬆弛，緊繃的情緒也獲得舒展。

疫情之前，我認為生活理所當然是馬不停蹄，充實於林林總總的活動和吃喝玩樂，彷彿一天不出外跑跑逛逛就是虛度光陰，一天不去健身 房蹦蹦跳跳就不算運動。然而當人類的生活型態面臨史無前例的挑戰時，我領悟了「久在『疫情』裡，復得返自然」的意義。

一元復始，我將秉持虔誠的心，謙卑地受教於天地，回歸於自然淡定。從每天確定可完成的日常中，不疾不徐地品味生活細節，專注於做好知易行易的功課，善加運用意外獲得的獨處時光，昇華為源源不絕的能量與智慧。當病毒遠離時，希望能夠以愉悅自在的身心，擁抱久違了的親朋好友和山光水色。（寄自賓州 ）