鮮蝦粉絲煲。（張菊如．圖片提供）

●父親的胡蔥鴨

胡蔥，屬於蔥科，狀如大蒜。顧名思義，胡蔥應該是中國 古代從異域傳入的植物。果然，查詢百度：「胡蔥的拉丁學名ascalonicum源自巴勒斯坦西部的阿什凱隆城。唐代作為國際間交往的禮品，堂而皇之地來到中國」。

胡蔥和鴨一起燒，大概是我家獨有的一道菜餚，也是兒時記憶中父親擅長的家庭烹飪中最頂級的美味。只在過年的時候，我才可以指定這道年菜。所以，父親的胡蔥鴨在我的記憶中，總是和年味聯繫在一起。

父親去世之後的三十多年，家中沒人再做胡蔥鴨，過年也沒有人提及胡蔥鴨。我家的胡蔥鴨隨著父親的逝去變成絕響。

在美國 這些年，我不太吃鴨，超市最常見的廣式烤鴨燒鴨都很少吃。對朋友做的各款鴨子，我通常淺嘗即止。去年鄰居送來一盤醬油烤鴨，紅油赤醬的，十分老式的上海味道，但是鹹得發慌，從此就怕了。一位朋友喜歡買美國超市醃製的鴨塊，見面經常給我們幾塊。這種醃製的鴨塊有濃郁的奶油香草味道，適合外國人的口味。最近，醫生建議我們少吃紅肉，多吃雞鴨魚蝦。於是，鴨子第一次列入我們的超市採購單中。

上周，在超市蔬菜部看到胡蔥，我拿了一捆，又在肉類部看到鴨子，拿了一隻。突然就想起了父親的胡蔥鴨。

記憶這種功能，有淺層和深層兩種。淺層的猶如流水，時常四處流動，任何一個拐角任何一個影像任何一個聲音，都可以呼之即來。而深層的記憶，則沉澱在身體裡血液中，看不到聽不到，始終沉睡不醒，直到有個特別的契機出現才會甦醒。

回到家來，先將壯碩的胡蔥洗淨了放砧板上豎剖橫切，然後爆炒一番，盛起備用。六磅重的大鴨子完整地放入油鍋煎炸，表皮呈金黃色之後，再放入胡蔥，加水。之後，陸續加酒、薑、八角、花椒、醬油和糖，再削一些橘子皮加進去。

燉煮幾個小時之後，起鍋裝盤。此時，香飄滿屋。嘗一口，才突然發現，胡蔥和鴨子簡直就是絕配啊。胡蔥入湯，細膩軟糯，湯汁因此變得特別濃稠；而鴨子在胡蔥的包裹之下，全無腥味，肉質細嫩酥爛，鮮香無比。如此佳餚，堪比天上人間。

我突然有了過年的感覺。味蕾和嗅覺像一把鑰匙，一瞬之間打開了我深層的記憶。記憶中的中國年，外面雪花飄飄，屋內金黃色的燈光閃爍，父母健在，全家團聚，曾經的美好時光在胡蔥鴨的香味中停格了。

我已經很久沒有回上海了。尤其在媽媽也去世之後，沒有了歸心似箭的欲望和衝動。山水阻隔，家鄉日漸遙遠。可是在胡蔥鴨香味撲鼻的時候，我觸摸到了家鄉，看到了似水流年。

●母親的乾煎帶魚

小時候沒有山珍海味，在米麵魚肉南北乾貨都要配給的年代裡，菜場裡最常見的海鮮就是帶魚了。帶魚的身軀細小狹長，背上爬滿了銀色的軟皮，被晾在櫃檯上總是一副吃不飽睡不醒、滿腔幽怨的樣子。即便這樣，依然被很多人瘋搶。

帶魚，是那個年代上海人餐桌上最為價廉物美的海鮮。

至於過年時節去菜場排隊搶購帶魚，則是我這輩上海人兒時的記憶：趁著天色還幽暗著，趕緊起床出門，與玩伴或者鄰居相約，一起穿過青色的石子路，來到燈光零落而人聲鼎沸的菜場。大家在人潮中前後照應著排隊買帶魚，然後興高采烈地攜貨回家。

不擅長烹飪的母親，拿得出手的一道菜餚是乾煎鹽帶魚。她將帶魚洗淨了，用粗鹽裡外擦一遍，然後將帶魚放砧板上，一片一片切成塊，再一塊一塊依次放竹籃裡晾乾。油鍋燒熱之後，將晾乾了的帶魚放入油中煎炸，炸至兩面焦黃連魚骨頭都可以嚼碎下肚的程度便裝盤上桌。這樣做出來的帶魚，原汁原味，香脆酥軟，至鮮至美。

記得有一年帶兒子回國，待了十幾天，吃了十幾天。從高級酒店的buffet到路邊街角的小吃；從義大利西餐到日本壽司。回美國的飛機上問他什麼最好吃，兒子答曰：「外婆的乾煎帶魚最好吃。」

我自己出國三十幾年，一直惦記著乾煎帶魚這一味，卻始終尋覓不得。美國的一般商店沒有帶魚出售，中國超市的帶魚從外觀到肉質過於粗糙，腥味也難以處理。

直到最近，我嘗試著把Costco 出售的新鮮鱈魚抹鹽乾煎之後，才發現了新大陸。新鮮的鱈魚簡單用鹽醃製一下，瀝乾，再用黃油下鍋乾煎。烹飪時已經聞到熟悉的帶魚味道了，上桌之後更是滿桌媽媽的味道。終於，我找到了帶魚的替代品，真好。

家鄉的味道，媽媽的手藝，多少年也無法忘記，無論走到哪裡，總讓人尋尋覓覓。

●異鄉的鮮蝦粉絲煲

粉絲，在傳統上海人的菜單上，只是各類肉湯的點綴。家裡做了雞湯，或者肉湯，最後放點粉絲，就像在聖誕的大紅中配上一些深綠，兩者互相成就。

粉絲這種本身十分樸實和寡淡的製品，因為浸泡在鮮美的湯汁之中，竟然可以變得十分嬌貴，真是讓人意想不到。

到美國來之後才知道，粉絲也是可以乾炒的，世界各地的粉絲有各種做法各種風格，上海人在湯汁中放粉絲的習慣在美國反而十分罕見。

尤其是廣式的沙茶醬粉絲蝦煲，第一次品嘗就降伏了我。一鍋紅澄澄油汪汪的菜品，粉色的大蝦和幾點蔥綠，被一團謎一樣的粉絲糾纏。吃一口，齒頰留香。真是一道色香味齊全的菜餚，給人的滿足豈止是飽口腹之欲這麼簡單。

Costco其實有各種海鮮出售，鱈魚、三文魚、帶子，還有冷凍的袋裝混合海鮮（包含大蝦、帶子、青口、章魚），購買烹飪食用都很方便。唯獨新鮮大蝦和粉絲，只有中國人的超市才有。所以每次去中國人超市，不會忘記帶回一些新鮮大蝦，再挑幾包越南粉絲，好回家製作鮮蝦粉絲煲。

先將買回家的大蝦清理乾淨，剪去鬚角，挑去黑線，摘下頭部水煮，然後再放幾團粉絲。大蝦的身段部分單獨清炒，新鮮大蝦肉質細膩，天然帶有一絲甜味，烹飪時不需要放太多佐料，一點鹽、些許料酒和幾段蔥薑即可。做好的大蝦，一半可以直接上桌，權當成上海人喜好的清水蝦。留在鍋裡的另一半和蝦頭湯汁及煮好的粉絲放一起，煲幾分鐘，最後放醬油、糖、香菜、香油，再放沙茶醬或者香辣蝦米拌醬調味，一道自製的沙茶醬鮮蝦粉絲煲就出鍋了。

一蝦兩吃，既有家鄉的味道，也有異國的滋味，

吃著不同的菜餚，我們就這樣在走向世界的旅途中，始終與家鄉藕斷絲連。（寄自加州）