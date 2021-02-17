黛安∕圖

早上起床，一眼看到窗外，又是一個大晴天，便趕緊抱著被子往外衝。

「昨天不是剛曬過嘛，怎麼還要曬？」老公跟在我後面叫。

「日光主陽，多多益善。」我話音未落，被子和我已經完全沐浴在冬日的暖陽裡了。

我家後院有兩條長長的晾衣繩，是前屋主留下來的。當地人習慣用烘乾機，雖然家家後院開闊，隱密性也好，卻極少見人在後院晾衣曬被。所以當年看房時，發現後院竟然有一套帶滾輪的晾衣設備，不禁眼前一亮，很有「他鄉遇故知」的感覺。

之所以決定買下來，當然不光是因為晾衣繩。這棟房子有老屋的全部好處：全磚，四面頂，前後院大，廚房、洗手間之外全部實木地板。彼時加國土地便宜，資源廉價，建築商用起建材來也闊綽大方。

於我而言，這棟房子最誘人之處是光線極佳。客廳朝東，早上，陽光從大大的玻璃窗照進來，通透明亮。餐廳的窗子朝西，下午，西斜的日頭正好探進了腦袋。這兩間房東西相對，之間沒有任何阻隔，冬季的太陽高度低，照進一間的光線可以穿到另一間去。三間臥室，也是兩間窗戶面東，一間窗戶向西，或與朝陽相遇，或與落日相逢，天光占盡。

好處雖多，老屋的缺陷也都有。前屋主是義大利 人，年老去世之後，因產權歸屬糾紛，這處房子荒蕪了好幾年才出售。我們看房的時候，房頂的瓦片已經嚴重老化，需要馬上更換。地板磨損得很厲害，打磨上漆，方可入住。前庭後院則雜草過膝，各種不知名的義大利蔬菜瘋長，頗有「花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開」的意境。

好在老公屬於「二話不說上房揭瓦」的那類人，諸多麻煩沒有嚇退他，他看重的是地段和房價。我們交了首付，辦妥銀行貸款，按期拿房。之後我們自己換了屋頂，磨了地板，揭掉廚房老舊的地板，再鋪上瓷磚，平整了後院。在人工昂貴的加拿大 ，只花了有限的材料費，相繼完成了幾個大工程。

住進來之後，我在客廳的窗前安置了一個活動電腦桌，不用上班的日子，早飯後沖一杯咖啡，泡一壺清茶，在綢緞一般的陽光裡或伏案寫作，或收心閱讀，身暖如春。我又把鄰居搬家送我們的一張高腳酒吧桌放在餐廳靠窗處，每日在夕照的餘暉裡潑墨塗鴉，自得其樂。

我對生活無甚要求，總隨遇而安，吃飽穿暖足矣，唯獨對陽光貪心至極。在我看來，生活中的各種匱乏與粗陋都可以忍受，唯有陽光不可或缺。

當年我跟北京 的老公談戀愛時，多是在他的住處，一杯熱茶，一碟瓜子，東拉西扯，現在想來全是些閒言廢語，倒是那個只有一室、不足五十平米的單元房讓我一見傾心。房間很大，可兼作臥室和書房，外接全玻璃封閉的陽台，房間和陽台之間原本有落地窗隔開，重新裝修的時候，這個唯一的藩籬也被拆除了。陽台這一面朝南，天氣晴好的日子，陽光一股腦地傾瀉進來，能在房間裡足足盤桓好幾個時辰。早晨躺在床上，整個人會被陽光包裹起來，心也變得異常柔軟。我至今仍不確定自己到底是愛上了那個房間，還是愛上了房間的男主人。

當時我在地處北京西郊的一所大學任助教，薪水卑微，因為專業冷門，年底連獎金都發不出。但是那兩年是我人生中最幸福的一段時光。北京那個灑滿陽光的蝸居，徹底俘虜了我的心。住在那個房間裡，有種人生目標提前實現的感覺，再無他求。

兒時我最大的願望，就是擁有一個有著大大的落地窗的房間，這個房間一定要朝陽，最好在樓的高層，早上醒來時，陽光能直直地照在我的臉上。那時，身為中學教師的父親帶著我們住在老街上的一個大雜院裡，院子由幾排老式平房圍成，學校的老師每家按人口數分得一到兩間。破舊低矮的平房不只四處透風，採光性也極差。我家房門朝西，冬天時只在中午時有一米左右的陽光從門口照進來。那些年，每天中午的這個時候，電台裡都播放「跟我學」節目，我就搬一只椅子和矮凳到那一小片陽光裡，抱著收音機學英語。有時候聽著聽著，就趴在椅子上睡著了。醒來時那點可憐的陽光已經挪移，越發讓人傷感。南方的冬天陰濕寒冷，室內又不供暖氣，年幼的我不止手上生滿凍瘡，心裡更是充滿了對陽光的渴望。這種求而不得的心理陰影導致我對房屋的朝向格外敏感。

加國冬季漫長，而且經常一連數天陰雲密布，風雪交加，所以一旦天氣放晴，我就不失時機地洗衣晾被。在冬日的暖陽裡曬了一整天的被子和衣物，會散發一種淡淡的、乾淨的香味兒，這是陽光的味道。我猜一定是紫外線殺死了滋生在布紋棉孔裡的黴菌和塵蟎，只留下獨屬於它的明朗與乾爽的氣息。

我固執地認為，每曬一次被子，陽光都會被收進被子的空隙裡，繼續溫暖我的身體與靈魂。我相信，每一個夜晚，收進被子裡的陽光，都可以點亮我的夢。（寄自加拿大）