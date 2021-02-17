「災情不可怕，心態最重要。」許多人都這麼說。樂觀愉快的心態能幫助大家度過新冠的災難。此刻，幽默感顯得格外重要。

在過去一年的災難時刻，每個人日常生活中的角色好像都改變了。媽媽忽然變成了老師，老師變成了電視台主播。連平常不說話的大樓門房都變成了哲學家，老問些令人深思的哲學問題：「你是誰？」「你從哪裡來？」「你到哪裡去？」而公司的秘書和接待忽然都變成護士，老是拿著溫度計，看你有沒有發燒。

有史以來，一直是人類把動物關進籠子，這次災難卻是人類把自己關進籠子。儘量不出門是災情期間的大眾守則。有人說：「以前夜晚出門怕見到鬼，現在白天出門怕見到人。」

大家出門前會三思：「今天到處串門，明天肺炎上門。」「拜年就是害人，聚會就是找死。」「不聚餐是為日後還能吃飯；不串門是為以後還有親人。」

在中國 有個口號：「我宅家，我驕傲。我為國家省口罩，我為自己省鈔票。」

有人檢討過去一年來的旅遊路線圖：臥室—廁所—廚房—飯廳—客廳—臥室，周而復始。

而因為大家不出門，有些行業也可能會消失，例如小偷扒手已經無法施展身手，只能暗嘆：「上街偷吧，街上沒有多少人；入宅偷吧，屋裡總有幾個人。」

全世界的人，萬一要出門都必須戴上口罩。口罩沒有想到，自己忽然成為全世界人人必備的日用品，春節時更變成了中國的年貨。

新冠肺炎 鬧了一年還沒結束，轉眼中國春節來臨了。按照習俗，過新年要掛春聯，上面寫著吉祥如意的好話，來除舊佈新。但在這個非常時期，春聯也有不同的花樣，例如：「上聯：我去你家你緊張，下聯：你來我家我心慌，橫批：暫不來往」、「上聯：親戚朋友別往來，下聯：新冠不去春不來，橫批：我不想死」。以往大門正中都貼著「福」或「春」字，今年卻貼了一個「滾」字。

從另一個角度來看，許多老百姓終於享受到了夢寐以求的好日子：大人無須出門上班，小孩不用上學，想吃就吃，想睡就睡。全世界都遵循中國產婦坐月子模式生活，而這樣不出門、吃吃睡睡居然就為社會作出了偉大貢獻。

在此敬祝大家新年快樂，睡睡平安。（寄自亞利桑那州）