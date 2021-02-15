墨西哥菜便當。（孫愷愉．攝影）

去年聖誕節 前夕，兩個表妹考慮到我母親年事已高，為了安全起見，決定不來家裡聚餐。我按照已經設計好的菜單，仍舊把菜都做好，分成兩份裝在便當裡，給她們送過去，作為聖誕禮物。

2021元旦的時候，鍾情中餐的土耳其朋友一邊給我拜年、一邊興致勃勃地給我講述她看的美食節目裡都有什麼台灣 菜。我便給她點了外賣直接送到她家。她激動萬分，樂得連發過來十幾封短信陳述她打開外賣包裹的過程。

接下來幾天，我做便當做上癮了，天天設計不同的便當，策畫著中國春節、情人節、聖派翠克節、復活節的遠距離共享美食活動。這一路設計下去可以直奔國慶日，到那時，也許大家都可以出門了吧！

中餐便當、西餐便當、素食便當……，我開始把自己的飯菜也設計成便當。從早餐到晚餐，每一頓都可以做成營養均衡、色彩豐富的搭配，用有分格的盒子或盤子裝起來，做成幾份發配給家人。大家雖然不坐在一起吃飯，但享用著一樣的便當也很溫馨。

佳節期間收到不少禮盒，很多是各種水果點心。我把它們分裝之後，又成為下一批便當禮盒的一部分了。回想起來，已經有不少東西間接地被相互不認識的人共同分享，真是天下一家。沒有什麼障礙能夠阻礙我們分享生活。（寄自紐約 ）