南天竺
最初認識南天竺是在古人畫的歲朝清供圖上，它常和梅花、玉蘭等同插在古色斑爛的銅壼或雅緻的瓷瓶裡。來美國後我才見到本尊。
南天竺原產在亞洲，據說十九世紀初先傳入英國，然後才被引進到美國。可是現在它在美國是有爭議性的植物，美國植物學會界定它是會威脅到本土植物、有侵略性的外來物種，它的果子和枝葉都含有毒素，若鳥類或動物誤食，嚴重時會造成死亡。可是因它的植株形態適合庭園造景，不僅有紅色漂亮的小果子，天冷時葉子也會轉紅，整株都很好看，所以很受一般人喜愛。園藝者因而把它培植出高低大小不同品種，以適用於各樣庭園的搭配需要。豔色天下重，植物學會要求對它清除或限制恐怕難以實現，正如有才幹的人縱遭人打壓，仍能屹立不搖。
又到歲朝清供時節，我深受固有文化影響，不能無感。可是我不喜歡把花木插瓶，放在室內觀賞，覺得看花要在自然環境中才能領略它的本色和天趣，因此總是移樽就教。隆冬時節，鮮有花葉能禁得起冰雪裹凍而不摧折壞落的，但南天竺不愧是歲寒之友，它紅裝素裹的晶瑩明麗，在景物蕭索的冬日山林，令人驚豔愛賞。（寄自喬治亞州）
編輯推薦
- 「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
- 在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。 「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事、一起堅強面對疫情。獎品豐富，一等獎500美元，投稿郵箱：[email protected]，徵稿至2021年2月28日。
- 活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid
主辦單位
-
-
上一則
鞭炮煙火憶春節
下一則
FB留言