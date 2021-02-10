阿力金吉兒∕圖

去年（2020）一月我們由澳洲經台灣回美國 ，顧不得旅途勞累，就喜孜孜地約孩子們一月二十四日回家吃年夜飯，共度庚子年春節。住在底特律的妹妹夫婦也過來，一起感受久違的中國新年氣息。我開始灑掃門窗、貼上春來福到春聯、採買年貨。年三十晚一家十二口人齊聚一堂，祭拜祖先，交換紅包，孩子戲鬧，兄弟論談，妯娌切磋，語音笑聲此起彼落，那歡樂的氛圍現在還在我心裡迴盪。

不料，年味尚未退去，二月便驚聞武漢因肺炎病毒蔓延而實施封城措施。接著世界各地陸續出現病例，多艘郵輪因遊客感染病毒被拒靠岸。世界第一強的美國雖有強大的軍事、經濟和科技力量，卻擋不住病毒的侵襲！不少療養院的老人染疫離世。三月十六日，加州政府宣布居家避疫令，學生在家上課，上班族在家上班，餐廳只能外賣，理髪店及娛樂場所暫停營業等。我定期值班、開會、買菜、訪友、逛街、拿藥、和子孫聚會的常態生活因而完全改變。許多原本生意興隆的商家現在門可羅雀，甚至熄燈關門。而超市裡被搶購一空的貨架，也讓人懷疑是否世界末日來臨了。最讓人心痛的是，多少被隔離的患者在沒有家人陪伴下如螻蟻般消失，世界各地成千上萬的家庭正上演著這樣淒涼的悲劇。更令人意外的是，美國居然買不到口罩，醫護人員欠缺防護裝備，這不等同面對強敵的武士沒穿盔甲、沒帶盾牌，如何站在醫療的第一線保護病人？

不敢想像以後的日子怎麼走下去，茫然焦慮襲上心頭。我打開手機，看到慈濟群組上招攬志工做布口罩和髪帽，要送給幾家醫院的醫護人員和療養院。我雖然不是縫紉高手，但曾自己做窗帘、修改衣褲，相信做口罩、髪帽還難不倒我，便立即報名參加。我取出久置不用的縫紉機，清理上油，興奮地準備上陣。

志工們分工合作，由機動志工送來已經剪裁好的布料。我照著樣本睜大老花眼，細細地把一片片布料拼接縫合，也縫進我心裡的祝禱：願每一位醫護人員平安健康，願醫院裡的患者早日康復。完成一批口罩或髪帽後，志工來取成品同時再送來裁好的布料。自此家裡的縫紉機響聲不斷，我像加工廠拚業績的女工，勤奮地踩動縫紉機，爭取時間盡力完成預定的數量。當一個個完工的成品愈疊愈高時，油然而生的成就感驅散了心裡的焦慮低落。偶爾志工來送布料，還會帶上其他師姊家裡自栽自製的果醬，端午節前帶來的是自己包的可口的豆沙鹼粽，收到這些為我們加油打氣的慰勞品，愛的溫馨溢滿心頭。後來在手機群組上看到醫護人員戴著口罩髪帽向我們致謝的照片，一顆茫茫然的心確實靠岸了。

六月，天氣漸漸轉暖，病毒好像降低了擴散威力，我趁此機會戴上口罩、手套、帽子和面罩，戒備森嚴地去銀行、超市、大賣場辦事補貨。正慶幸可以出去走走逛逛活動一下，不料因喬治亞州白人警察執勤過當，導致受害人不能呼吸窒息而亡，而引起各地抗議種族歧視的運動。在「黑人的命也是命」的遊行示威中，許多城市更發生打、砸、搶的惡行暴力事件，新聞報導的鏡頭令人心驚。得知我們會所的玻璃大門竟然也被砸破，我猜想是不是因為會所大門上的中文招牌惹的禍？那黃皮膚的我以後出門是否也有危險？靠岸的心又被颶風吹向茫茫大海，不著邊際。天災未平，人禍又起，不得不嘆：怎一個愁字了得？

終於市面上可以買到口罩了，我們口罩製作團隊也完成使命結束工作。我桌上的縫紉機換成了平板電腦。疫情 拉開了人與人之間的距離，但有網路的聯繫，鼓勵著大家努力積極地在無常中如常地過日子。我上網參加讀書會、學手工編織、學瑜伽呼吸法，藉著讀書和學習使自己靜定而忘憂。我們分居美國各州的兄弟姊妹和子女們也定期在Zoom上見面，疫情阻礙了我們常相聚首，但愛和關懷仍然在我們之間牽動傳遞。感恩科技的進步，它在這非常時期為人們紓困解套。

可是理髪成了棘手的問題。老伴的小平頭已經長到可以編織一個鳥巢了，他幾次要我載他出門理髪，我說不行。他屬於高高齡，比我這高齡危險群還危險。想起舍弟從來不進理髪店，請教他如何在家理髮，他送來一套包括電動推剪、卡尺、剪刀的理髮工具，我從YouTube上找出理髪教學影片，便依樣畫葫蘆，三兩下把老伴白髮叢生的葫蘆頭還原成清爽利落的小平頭。他對著鏡子高興地點頭讚我剪得好，我更高興自己又學到一項手藝。以後不必出門理髮，省時省錢又省汽油，還為節能減碳盡了一份力。

八月中熱浪襲來，一日雷電交加，引起數十起山火 ，燒毀數千畝土地，迫使居民緊急撤離家園。我們住家旁的山丘，竟然也是一處山火區，必要時我們就得撤離。十六日撤離範圍擴大，僅離我們住處六哩遠，關心我們的子女和朋友不斷送來警告訊息，我慌亂地趕緊收拾重要物件，裝好兩個隨身行李，以備接到通知時立即逃難。都說我們嬰兒潮世代是最幸福的一代，幼年生活雖然貧困但卻不覺匱乏，再隨著台灣的安定繁榮長大成人，享受到台灣錢淹腳目的榮景，出國後雖然辛苦打拚但生活順遂安逸，怎麼臨老會淪落到像經歷戰亂的上一代人一樣離家逃難？

惶惶不安地過了幾天，在數百名消防員奮戰下，附近山丘的山火已被控制，我終於鬆一口氣。但整個加州因氣溫持續升高加上強風吹襲，到處野火連連，幾乎成了一片火海。翻開報紙，「舊金山像火星……美西燒掉一個康州」、「血色天空如末世降臨」，這樣的標題配上大火塵霧染紅天空的照片，真是怵目驚心！接著好幾天都聞到燒焦的味道，有害的煙霧隨風飄散，我們在屋內都得戴上口罩。山火持續焚燒了兩個多月，消防人員疲於應付，甚至有人殉職。山火的凶猛無情令人難以對抗，難道人類真的不再是大自然的主宰和征服者了嗎？

十一月三日是一個決定美國未來前途的日子，更是多少人寄予希望的日子。我請教兒子如何郵寄投票，該如何圈選。希望選出一位尊重專業、領導全民對抗疫情的領導人，不止重視經濟也要顧及環保、民生和種族和諧問題，少與他國為敵，讓美國重新回到世界領導者的地位。我把殷切希望一併放入裝選票的封袋裡，早早投郵寄出去。

天佑美國！我們終於看到希望之光！

由於強烈的個人自由主義，加上川普領頭不戴口罩，無知的支持者毫無忌憚地參加競選活動，感恩節又照樣家庭聚會，加上氣溫下降，疫情正如專家們的預期再度失控，醫院人滿為患，病床告急。看到十二月十四日的新聞報導，美國確診人數高達一千六百二十多萬人，死亡人數已超過三十萬，這些天每天都有兩千多人病逝，疫情嚴重擴散到難以控制的地步。美國真是辜負了世界第一強國的名號。

感謝致力於研發新冠疫苗的科研人員，十二月十五日疫苗終於成功上市，加州醫護人員首批接種疫苗。抗疫初見曙光，陰霾終將散去，明媚的陽光就在眼前。我靜心期盼著。

短短一年裡，我們心境忐忑起伏，像是驚濤駭浪中的一艘小船，驚險地過了一波又一波，雖然曾經惶恐不安，或為沒有渡過洶湧波濤的不幸者心痛難過，但慶幸多數人平安地走了過來，親人朋友安然無恙，自己健康仍在。而在無奈的閉關期間所迸出的潛能火花，豐富了我人生的經歷，增添了我生活的色彩。金牛年即將到來，期待能像往年一樣，約子孫親友一同來吃除夕團圓飯，歡喜迎接辛丑年。（寄自加州）