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咖啡同學會

趙橋

啜飲咖啡時，總會想到我那一群高中同學。他們退休後對吃喝玩樂興致索然，老是湊在一起研究咖啡。那種對咖啡的痴迷與專注，更勝於老鼠愛大米。

回台北時，我這咖啡門外漢總會被老同學邀約去參加他們的咖啡研習班。班長家的三樓儼然成為一個小型咖啡烘焙坊，裡面有一部投資數十萬台幣的電腦咖啡豆烘焙機，大桌面的篩檢豆子平枱，各式的煮咖啡機、蒸餾萃取機、硏磨器具和量具……，看得我眼花撩亂。大家你一句我一句地報告研究心得，讓我上了一堂寶貴的課。我才知道咖啡根據不同的品種、氣候和土壤環境，會有八百多種不同的香氣，而紅酒只有二百五十種香氣。不同的烘焙處理竟可以產生淺焙酸、中焙甜、深焙苦的不同口味。全世界約有一百種咖啡樹，但只有兩種咖啡豆被廣泛栽種，分別是阿拉比卡（Arabica）及羅布斯塔（Robusta）。有位理工博士的同學，還在黑板上寫著咖啡萃取的公式，用冪函數找出萃取的能量曲線。看得我豈止是「鴨子聽雷」，簡直如墜入了五里迷霧之中。

大家分享完烘豆及沖泡的經驗後，再來就是實際操作上埸，一陣忙碌後，一個個試飲的小透明酒杯內中滿盈的不是美酒，而是深黑到淺褐色的各式咖啡。第一次接觸到各種咖啡豆的我，從聞到香氣的那一刻就被折服了，那種撲鼻的香氣讓人久久不能忘懷，那濃郁的口感流經唇齒間，喚醒了我那退化的味蕾，苦澀中湧現了香醇。我從未想到咖啡的味道會如此驚豔。

原來退休之後的生活可以如此精采，不再為五斗米折腰，也卸下了人生的責任與壓力，可以追求很有特色的人生新篇。研究咖啡讓大家再度聚在一起，藉此也可敘說往日情懷。一起坐下來，喝杯香濃咖啡吧。（寄自紐約

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  • 主辦單位

咖啡 退休 紐約

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