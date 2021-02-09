兩個關鍵詞：未知數和耐得住

新冠疫情 持續不斷，有兩個關鍵詞將會占據我們未來一段時間的生活，這就是「未知數」和「耐得住」。

近來新冠疫情有加重的態勢，甚至還出現了病毒變異的情況。好消息是多款疫苗 已緊急投入使用。然而無論是好消息還是壞消息，對於未來會有怎樣的結果，疫情何時能完全控制住，仍然是一個個「未知數」，因為接下來可能還會出現許多變數。比方說，疫苗對變異的病毒是否都有效？能否說服那些不願接種疫苗的人改變態度？因為如果有太多人拒絕接種，群體免疫和完全控制住疫情發展就無法做到。

其實每個人在一生的各個階段，都會碰到很多「未知數」。

生活中很多「未知數」，到後來都會有結果出來。有的等待的時間短一些，比方說考試放榜，在考完之後只需要等待一兩個月的時間；比如生男孩還是生女孩，懷孕後十個月內也能見分曉。但有些「未知數」的揭曉，需要很長的時間。面對生活中的「未知數」，尤其是那些短期內不會有答案的，就需要有等待的耐心。

然而等待也分不同的情況，有一些僅僅就是等的時間長短而已，另一些則要在等待中忍受各種痛苦和不快。對一些人來說，疫情期間各種限制措施讓他們難以忍受，比如節日時不能和家人團聚；結婚不讓舉辦大型婚宴；愛周遊世界的出不了國門；還有出門得戴口罩、保持社交距離 等等。更可怕的是，被感染的風險無處不在，疫情會出現何種變化也沒人能說得清。新冠疫情發展到如今的局面，並為時如此久，用「耐心」這個詞恐怕已經兜不住了，得用「耐得住」這樣的詞語。

面對新冠疫情的挑戰，積極應對並不需要多少高深的理由，就是為了保護人們的生命，最終讓人們過上正常的生活。此時，態度決定一切。古人說：「靜與躁，壽夭之徵；忍與激，安危之券。」疫情之下，不安和擔憂可以理解，但是焦躁，甚至暴躁，就無濟於事，甚至會適得其反；對疫情之下的各項限制措施，我們要理性對待，對造成的不便，要忍耐，不可有過激反應；時間長了，更要能夠「耐得住」。（寄自印州）