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趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

陳年紅水烏龍

侯吉諒

江湖的風波，多年來

已不曾聞問，如閉關老僧

入定之後，不思不想

臉上皺紋如時間的刻度

又深又沉，水底的月色

黝黑光亮，沒有波瀾

只有晚歸的夜鳥飛掠

岸邊的荷花卻在此時綻放

在多霧的空氣中緩緩展開

飽合露水的花瓣

釋放溫暖的暗香，那年春天

在江村旅店，夜色已深

搖曳的燭光中

散落枕頭的長髮如花盛開

露在被外的雪白臂膀如月色

長長的睫毛含著淚光

多少年了

那年春夜的纏綿入骨

佛前的每一聲念誦

都是為了遺忘曾經激情

每一顆念珠的撥動

都是為了懺悔輕易離去

蒲團上的坐姿逐漸縮小

如乾燥後的茶葉

所有的心事都再三揉捻

滲入纖維深處

那些山巔的露水風雨

月霧朝陽，都被深刻封藏

從未有人察覺

直到沸水直沖而下

老僧也者

忽然心動

原來多年的無動於衷

都是為了時間的等待

等待一次徹底的

色聲香味的釋放，而後觸法

如露如電般

頓悟

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