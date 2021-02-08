陳年紅水烏龍
江湖的風波，多年來
已不曾聞問，如閉關老僧
入定之後，不思不想
臉上皺紋如時間的刻度
又深又沉，水底的月色
黝黑光亮，沒有波瀾
只有晚歸的夜鳥飛掠
岸邊的荷花卻在此時綻放
在多霧的空氣中緩緩展開
飽合露水的花瓣
釋放溫暖的暗香，那年春天
●
在江村旅店，夜色已深
搖曳的燭光中
散落枕頭的長髮如花盛開
露在被外的雪白臂膀如月色
長長的睫毛含著淚光
●
多少年了
那年春夜的纏綿入骨
佛前的每一聲念誦
都是為了遺忘曾經激情
每一顆念珠的撥動
都是為了懺悔輕易離去
蒲團上的坐姿逐漸縮小
如乾燥後的茶葉
所有的心事都再三揉捻
滲入纖維深處
那些山巔的露水風雨
月霧朝陽，都被深刻封藏
從未有人察覺
●
直到沸水直沖而下
老僧也者
忽然心動
原來多年的無動於衷
都是為了時間的等待
等待一次徹底的
色聲香味的釋放，而後觸法
如露如電般
頓悟
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