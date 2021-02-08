江湖的風波，多年來

已不曾聞問，如閉關老僧

入定之後，不思不想

臉上皺紋如時間的刻度

又深又沉，水底的月色

黝黑光亮，沒有波瀾

只有晚歸的夜鳥飛掠

岸邊的荷花卻在此時綻放

在多霧的空氣中緩緩展開

飽合露水的花瓣

釋放溫暖的暗香，那年春天

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在江村旅店，夜色已深

搖曳的燭光中

散落枕頭的長髮如花盛開

露在被外的雪白臂膀如月色

長長的睫毛含著淚光

●

多少年了

那年春夜的纏綿入骨

佛前的每一聲念誦

都是為了遺忘曾經激情

每一顆念珠的撥動

都是為了懺悔輕易離去

蒲團上的坐姿逐漸縮小

如乾燥後的茶葉

所有的心事都再三揉捻

滲入纖維深處

那些山巔的露水風雨

月霧朝陽，都被深刻封藏

從未有人察覺

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直到沸水直沖而下

老僧也者

忽然心動

原來多年的無動於衷

都是為了時間的等待

等待一次徹底的

色聲香味的釋放，而後觸法

如露如電般

頓悟