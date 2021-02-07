莊子，你好——給二十一世紀的備忘錄（下）

《莊子》中的「混沌」沒有眼耳口鼻，與《山海經》中的帝江形象相似，有人認為帝江就是混沌。（圖片提供／趨勢教育基金會）

●第四個故事：吾喪我

城南的子綦靠在茶几旁，仰天而噓，他的學生顏成子游看到好驚訝，他問老師：「你改變了！」老師說：「你看到什麼？」子游說：「看到枯木，看到死灰。人的形體竟然可以像枯木嗎？人的心竟然可以像燒過的死灰嗎？」

子綦說：「吾喪我。」（我死去了我。）

枯木還記得春天時的欣欣向榮嗎？

死灰還記得燃燒時火焰的熱烈嗎？

我（吾）還記得衰老或死亡以前的我嗎？

老師和學生談起人籟、地籟、天籟，人的聲音、大地的聲音、天空的聲音……

●第五個故事：朝三暮四

狙公餵猿猴吃橡子。他說：早上三顆，晚上四顆，好嗎？

猿猴都不高興，生氣、發怒、抗議。

狙公因此改變了方法，告訴猿猴：「那麼早上四顆，晚上三顆，好嗎？」

所有猿猴都開心欣悅接受了。

我們為什麼生氣？為什麼忽然高興起來？

好像每天看新聞都看到類似的故事。

●第六個故事：齧缺「一問三不知」

齧缺不像是人的名字，大概是綽號吧？可能是缺了牙，講話漏風。

齧缺很好學，跑去問有智慧的王倪：「你知道所有物質的共同性質嗎？」

王倪回答說：「我怎麼會知道。」

齧缺繼續問：「你知道你的不知道嗎？」

王倪還是回答：「我怎麼會知道。」

齧缺還不放棄，再問一句：「所以物是無知的嗎？」

王倪淡淡回答：「我怎麼會知道。」

這是「齊物論」關於「一問三不知」的故事。

這個故事到了第七篇「應帝王」，莊子又說了一次，還是齧缺問王倪，莊子沒有說問了什麼，只是齧缺變本加厲問了四個問題，四個問題王倪照例回答「我怎麼會知道」，所以是「一問四不知」。

我好佩服王倪，被稱為「老師」，被稱為「有智慧的人」，他就大剌剌一直回答學生說：「我怎麼會知道。」

希望可以自信回答別人：「我怎麼會知道！」

●第七個故事：夢飲酒者旦而哭泣

一個人作夢，夢到在喝酒，不多久醒了，發現喝酒是一場夢，他就大哭起來。不多久，他又醒了，原來剛才哭泣也是一夢，他就高高興興出外去打獵……

打獵會不會也是一夢？

沒有醒，其實不知道方才是夢。

我此刻在夢中嗎？何時夢醒？

如果「生」是一場夢，所以，「死亡」是一次夢醒嗎？

●第八個故事：關於蝴蝶的夢

莊子作過一個夢，夢裡自己是蝴蝶，栩栩然飛翔，就是一隻蝴蝶翩翩。

過一會兒，醒了，又是莊子，蝴蝶不見了。

莊子想：是我夢到蝴蝶嗎？還是蝴蝶夢到了我？

好短好短的一個故事，影響兩千年人類演繹這場美麗的夢，唐朝的李商隱寫了一句：莊生曉夢迷蝴蝶 ……

我喜歡那個「迷」字，不是清醒，也不是睡著了……

●第九個故事：庖丁的刀刃

文惠君看庖丁肢解一頭牛，用手，用肩膀，用膝蓋，用腳，動作俐落，刀刃所到，毫不費力，一頭牛，龐然大物，訇然裂解，節奏韻律這麼美，文惠君覺得像是在看最美的舞蹈，像是在聆聽美麗的音樂演奏。

「肢解牛的技術可以到這樣神乎其技嗎？」文惠君讚嘆著。

庖丁放下刀，回答說：剛開始這工作，看到的只是整隻牛，不知道哪裡下刀。

三年之後，就看不到全牛了。現在，我不用眼睛看，是用感覺遊走，該停的地方停，刀刃沒有厚度，牛的骨節還有更細微的間隙可以通過。

不用砍，不用割，骨節和骨節，筋脈糾纏，骨踝韌帶間，都有空隙，刀刃無厚度，可以自由遊走於間隙間，遊刃有餘。

庖丁說：這刀刃十九年沒有磨過，還像新的一樣，沒有用力砍，沒有折損。

莊子送給二十一世紀最好的四個字：遊刃有餘……

●第十個故事：愛馬的人

有人愛馬，馬背上有皮革的鞍，絲綢錦繡的披帛，額上有黃金珠寶絡頭，口中有嚼齒。

馬拉屎，要用竹筐接，馬小便，要用桶接著。

有一天有蚊蠅來叮咬這匹馬，愛馬的人心疼，便用力拍打，要打死蚊蠅。沒想到馬被驚嚇到，掙脫籠頭嚼齒，甩掉馬鞍，撕爛身上錦繡，毀首碎胸。

說故事的人心中嘆息：什麼才是真正的「愛」呢？

每一天都看著身邊許多人用這樣方式「愛」著親人、朋友、同事、鄰居、同胞……

●第十一個故事：在水裡忘了彼此吧

泉水乾涸了，水裡的魚在陸地上喘息掙扎，靠對方的口沫濕潤對方，在最後命終前相濡以沫。

說故事的人看著，問自己：「相濡以沫」，這是「愛」嗎？

或者，牠們寧願回到水中，在廣闊的江湖中游來游去，不知道「愛」，不知道有彼此。

他說的句子更簡單，他說：相濡以沫，未若相忘於江湖。

「相忘」是不是比「相愛」重要？

●第十二個故事：關於混沌的七竅

莊子在最後一篇「應帝王」的結尾說了一個好簡短的故事。

南海的帝君是鯈，北海的帝君是忽。

他們常在中央之帝的界域來往，中央帝君叫混沌，待他們很好，大方無私。

因此，鯈和忽私自商量，應該要報答混沌。他們想送混沌一件珍貴禮物。

但是，混沌是中央帝君，什麼都有，要送祂什麼好呢？

二人商量很久，得出結論，人類最珍貴的就是有七竅，兩眼、兩耳，兩鼻孔，一口。用來看，用來聽，用來呼吸吃飯、說話。

混沌沒有七竅，鯈與忽想：七竅是最好的禮物吧。

因此二人就努力為混沌開七竅，每天鑿一竅，七日之後，混沌死了。

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故事沒有對錯，故事姑妄聽之，個人有個人的領悟。（下）