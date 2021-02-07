新冠病毒防疫期間，人人出門小心謹慎，全副武裝準備齊全，戴上口罩、面罩和手套，像要去出生入死。回來後又開始後悔哪兒做得不到位，老是懷疑自己被感染了。於是，有人洗手洗到手脫皮，還糾結著是不是出門回來要馬上洗頭洗澡？隨時疑神疑鬼地檢查自己有沒有發熱、咳嗽和呼吸困難？只要一有肌肉 痛、頭疼或喪失嗅覺的跡象，就嚇得自己亂服藥。

朋友傳來一則笑話。她說自己出去吃早餐，叫了一碗甜豆漿。老闆錯拿了無糖的，讓她以為自己失去味覺，已染上了新冠病毒，整個人嚇得幾乎癱瘓。

記得中學時有一堂課「健康教育」，老師在課堂介紹各種病症，說得口沫橫飛繪聲繪影，全班同學專注聽講，馬上往自己身上對號入座，穿鑿附會地親身體驗。一個星期一堂課，每禮拜換不同的病症來嚇自己。記憶力好的同學病得久，忘性大的就痊癒得快，如此周而復始，一年下來，大病初癒又得病，把各種怪病都體驗過了，至少心理上都經歷一次次非常悲愴的病痛折磨。

朋友另一個經驗也很好笑。他的太太買了一個人壽保險 ，拉保險的經紀好心送她一本《家庭保健大全》，書的封面說有兩千四百種常見的疾病資料可供參考。太太把這本書放在家庭房，朋友看電視時便隨手翻閱。他開始懷疑家裡人都得了書中所列的病，處處都可以找到相關確診的跡象，心中十分擔憂。他一下子覺得太太臉上的痣是黑色素瘤，兒子有肝炎徵兆，女兒臉色太蒼白一定是貧血，媽媽有老人癡呆的傾向，自己手關節痛一定是得了類風濕性關節炎，甚至還懷疑鄰居染上愛滋病。令家人不堪其擾。直到太太把那本保健大全藏起來，不知為什麼每個人全部不藥而癒。

科學家研究癌的成因一直未能明確有答案，人們對它也充滿了恐懼。特別敏感的人認為任何不舒服背後都有大病的可能，平時稍有不適，就開始胡思亂想，腹部不適就猜是腸癌、胃癌、胰腺癌、十二指腸癌，咳嗽痰多是肺腺癌，看什麼都感覺有細菌，全身疑了個遍，幾乎得過百病，還自悟出久病成良醫的道理。沒事還喜歡上網自診，發現自己好多症狀和網上說的吻合，越查越焦慮，開始糾結要不要去做檢查。做完檢查一切正常後，又懷疑是不是檢查不到位所以沒查出來？「我還年輕不想死啊！」天天被這種「疑病性神經症」困擾著。曾聽過一位年輕人體檢疑似患癌，尚未確診卻選擇了輕生。

總懷疑自己「有病」的人是健康焦慮症，其實本身就是一種「病」，「心病還須心藥醫」。一位心理醫生說，世界上三分之一的病人是被嚇死的。生病時樂觀豁達，健康狀況就能改善。若一味悲觀恐懼，結果是加速衰亡。生老病死是不可抗拒的定律，正確看待疾病，坦然面對，健康快樂的心態才能保住健康的身體。（寄自加州 ）