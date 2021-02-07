韃子繡上的甲骨文。（圖片提供／C.G.）

大女兒傳來一則附了圖片的簡訊。她一位朋友想知道圖片上面的字是什麼意思。我打開圖片放大看，只認得最左邊比較現代的落款，右邊的幾行古字體，看不懂也不敢亂猜。只得把圖片貼到Line女作家群組求助。

文友中有一位喜歡收藏古玩，她看到我求助的貼文後，連忙請教她的一位甲骨文 專家朋友，得知這件繡品拷貝了青銅器「季加匜」的銘文，是晚清時代的一種韃子繡。難怪她在群組的回文，第一句就是恭喜我得了件值得珍藏的寶物。大家忙著幫我解密碼，都忘了我是在幫大女兒的朋友的忙。

把解碼後的甲骨文翻譯成英文傳給大女兒，由她轉給她的朋友，並且要她轉告那位朋友，那是幅晚清的韃子繡。晚清，是十九世紀末，約一百二十多年前。很快地，大女兒轉來那位朋友的短訊，謝謝我這麼費心地四處找答案，並且告訴我們，那幅韃子繡是她繼父送她的。她不記得是在七○年代末還是八○年代初，當時她的繼父處理完一樁法律案子後，客戶以這幅繡代替了律師費。繼父看她喜歡，幾年前便送給她。

圖片上這幅略顯年歲的韃子繡，緞面上的甲骨文囑咐著：「子子孫孫永遠珍藏這幅應萬年無疆的寶物。」不知何時，它竟輾轉到萬里之外的異鄉。那位以它代替律師費的客戶，是原來的擁有者的後代嗎？如果不是，他又是如何得到的呢？是什麼案子，使他必須用傳家寶物來代替律師費打官司？

一幅韃子繡背後似乎有說不完的故事。（寄自密西根州 ）