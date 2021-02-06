莊子，你好——給二十一世紀的備忘錄（上）

林崇漢∕圖

●留給二十一世紀人類的美麗故事

好像到某個年紀，厭煩說教了，厭煩似是而非的看似理性的各種詭辯，在沉靜而巨大的疫情 擴散的歲月，隔離了喧囂的資訊，一個人冥想，反覆想起的是莊子說的幾個小故事。

很短的故事，有時候寥寥數句話，看來荒謬、矛盾，似是而非，彷彿遠古神話，卻又這麼貼近真實，像在看今天似真而假的新聞。

他說起荒涼北冥的一條魚，多麼想變成一隻飛起來的鳥。他說作了一個夢，夢到自己變成了蝴蝶，夢醒了，他問自己：是我夢到蝴蝶？還是蝴蝶夢到我？

我們離故事很遠了。文學也離故事很遠了。

故事在二十一世紀還有存在的意義嗎？

也許在遠古的時代，人類穴居洞窟，不是特別寒冷的夜晚，祖父帶著孫子，在洞口張望天上密密的繁星，每一顆星都那樣熠耀閃亮。

祖父看到星子組成的結構，有的像一頭獅子，有的像大熊，有的如蠍子，翹起尾巴。有的像舀水的斗勺，斗柄隨季節流轉改變方向角度，祖父一生看過無數次斗柄轉移，記得轉移的秩序和規律，他就指給孫子看，跟孫子說起天空星辰排列的故事。

關於許多小小星辰密聚形成的一條像奶汁一般的銀河，關於河的兩端各自閃爍的織女星和牛郎星，祖父或許想起了自己青年時寂寞而失落的一次戀愛，便說起兩顆星一年一次的相見，讓高曠無情的星空有了故事的溫度。

我小時候聽母親講織女牛郎的故事，聽到入迷，沒有一點懷疑，便在那七夕的夜晚，仰望星空，等待天上有許多喜鵲飛來搭橋，等待兩顆一年不能見面的星辰慢慢靠近。

在漫長的人生路上，在孤獨寂寞的生命時刻，救贖我的，似乎一直是這些童年相信過的故事，而不是勵志的道理或連勵志也做不到的空洞教條。

故事或荒謬或矛盾，或雜亂不成章法，都比教條更貼近真實的人生。

所以，二十一世紀，災疫蔓延，只剩下政客狺狺的叫囂，數百萬人在叫囂中死去，此刻，還能靜下來聽一聽古老的故事嗎？

莊子是愛說故事的人，他的故事也說得極好。

兩千多年來，許多人註解莊子，生怕以後的人讀不懂莊子，誤解了他的故事。

讀來讀去，我還是喜歡莊子原來的故事，文字很簡單，故事卻可以反覆讀。

一個故事可以反覆讀，讀不厭，可能是因為那故事本身不是道理，道理通常很簡單，不難懂，但是有比道理更高的存在，像一朵花，或一個夢，似懂非懂，可以用一生去反覆咀嚼，像是品味自己的生命，甜酸鹹辣苦，你都嘗過，都不會消失，留在身體最深處，時時會出來和你對話。

我總覺得，那條荒冥中的魚是我自己，那隻飛起來的鳥也是我自己，夢想過，失落過，最終飛了起來，扶搖直上九萬里。因為都是自己，所以可以一讀再讀，隨著年齡增長，甜的滋味，酸的滋味，苦澀的滋味，都沒有消失，你一讀再讀的，其實不是莊子，而是最深處的自己。

所以，我們就重說幾個故事，可能是莊子留給二十一世紀人類面臨自然災厄最好的禮物。這些故事，讓你歡欣，也讓你熱淚盈眶。

●第一個故事：北冥有魚

洪荒之前，寒冷陰鬱灰暗的北方，數億年寂靜過去。一條魚，聽著寂靜的聲音，這麼寂靜，這麼孤獨，可以這樣跟自己相處數億年嗎？

或許，牠很想飛起來，「可以飛起來嗎？」牠試了一試，振動身軀兩側的鰭鬣，搧動尾翅，牠努力用鰓呼吸，沉重巨大的魚的肉身，如何輕盈，如何有羽翼？如何飛起來？

也許是數億年的寂靜，成就一條魚的夢想。牠飛起來了。「怒而飛」、「水擊三千里」，要用全身的氣力振動水波，讓自己飛起來。

好大好大的鳥，帶著魚的夢想飛翔起來。向南方飛去，溫暖的、光明的南方。扶搖直上九萬里，一次振翅，要飛翔六個月不停。

這是莊子說的第一個故事。那是孤獨中關於夢想的故事。

●第二個故事：朝菌、蟪蛄，冥靈、大椿

早上日出，草地上水氣蓊聚，冒出朝氣蓬勃的菌菇，大概一個上午，水氣消失，菌菇就枯萎死亡了。

他看著菌菇死亡。

夏天樹林裡有蟪蛄的蟬嘶，熱烈高亢，不斷鼓譟生命的繁殖，很快，一個夏天，生命的嘶叫消失沉寂了。

他在夏天看著落地的蟬屍。

南方大海有冥靈，活得很久，日月遲遲，一個春天是五百年，一個秋天又是五百年。

他看不到冥靈的生，也看不到冥靈的死。

上古有大椿樹，和洪荒一起誕生，看過日月之前的日月，他的一個春天，是八千年，他的一個秋天，又是八千年。

他想像著大椿樹在洪荒前的生，也想像著大椿樹在洪荒劫毀之後的死亡。

生死短暫的朝菌、生死快速的蟪蛄，歲月遲緩的冥靈、在洪荒裡看日昇月沉的大椿，四種不同的生命，四種不同的存在。

在時間裡有生有死，短暫與長久的差別是什麼？

●第三個故事：大瓠和大樹

惠子和莊子說：魏王送我一顆大瓠種子，說是珍貴之物。種在土裡，開花結果，結了瓠瓜。瓜越長越大，大到房間都容納不下。

惠子很煩惱，瓠瓜可以做水瓢用來舀水的，可是長到這麼大，舀了水也抬不動，怎麼辦？

莊子哈哈大笑，他說：不能做水瓢，做一艘船，浮於江湖之上，不好嗎？

惠子又有一樁事煩惱，他告訴莊子：有一棵大樹，歪歪斜斜，樹幹不直，做建材家具都不適合，木匠拿著斧頭經過也不想砍，因為「無用」。

莊子哈哈大笑，他說：這樣的大樹，長在無何有之鄉，在廣漠土地上，不怕人類拿刀斧傷害，你可以逍遙樹下睡覺，「無所可用」，為什麼要煩惱自苦？

我們常被「有用」束縛捆綁，二十一世紀了，能跳出「有用」、「無用」的框架苦惱，能夠找回真正的自己，能夠自由逍遙嗎？（上）