什麼時候開始對時間失去感覺？2020年一樣只有三百六十五天，卻過得像三百六十五年。在家躲病毒的我們，感覺時間彷彿靜止，卻又被不斷發生的大事提醒：世界正在快速改變。病毒打破我們習以為常的作息，沒有根據的選舉不公指控挑戰我們對法治的觀念，如常變成一種奢望。對我而言，新年新希望不是期盼事事新氣象，只希望回歸對生活、對人的初衷，以不變應萬變，以永恆戰無常。

所以我的心情不再因新冠病毒的感染人數或變種病毒的傳播率而上下起伏。自古以來所有的病毒都不會消失，新冠病毒也不例外。與其祈禱它消失，不如學會如何與之共存。就像每年該打的流感疫苗 一樣，該接種疫苗的時候就去接種，該保持的衛生習慣繼續保持。不只為自身的健康，更為身邊的家人朋友和不認識的陌生人著想。雖然小心，但不至於恐慌。出門運動買菜的習慣依然持續，生活不必只有口罩和乾洗手，也不會只有電腦鍵盤和螢幕。少一點慌張，多一點篤定，心理健康和身體健康一樣重要。

如果新冠病毒還不足以讓我們相信世界末日的預言，去年九月舊金山灣區因北加州森林大火而終日天色昏黃的景象，給了我們充分的想像。住在灣區的我第一次感覺到，自然是多麼憤怒！氣候變化是多麼真實地無所不在。當我們感到自身生命被新冠病毒威脅時，大自然的反撲早已在近年來不斷上演。為了滿足現在就要的慾望，為了無止盡的成長開發，我們願意付出多大的代價？幾百萬年所累積的自然資源，人類可以多快把它消耗殆盡？新的一年，我希望自己能盡量回復「舊」生活，在日常中更確實地實踐「減少，再用，回收」的原則，走該走的路，流該流的汗，回歸到「需要」而不是「想要」的生活。

除了看不見的病毒和看得見的森林大火之外，身在美國 的我們還經歷了冗長激烈的美國總統選舉和沒有辦法結束的政治紛爭。不承認人民投票意志的演員總統，破壞了人民對民主制度的信任，激化了潛在已久美國底層的社會矛盾，以民意為包裝的濫權，輕視科學只求自利的政策，換來的是朝令夕改的政策和失控的新冠疫情。人民無所適從，社會信任瓦解，以民主大國為傲的美國淪為世界其他國家的笑柄。新的一年，希望這場政治鬧劇趕快結束，新總統能履行對人民的誓約，重建社會信任，恢復到尊重法治的社會氛圍。

社會信任的重建不能沒有族群理性的對話，消除社會不公的共識。你看過George Floyd被警察壓在地上窒息而死的影片嗎？如果答案是肯定的，或許你可以理解去年美國各地「黑人的命也是命 」的社會運動從何而來。執法者的種族歧視早是沉痾，而影片經過網路媒體的不斷傳播，更是引起社會不同階層和族群的迴響。我的朋友裡有人帶著孩子一起參加支持「黑人的命也是命」的車隊遊行，也有人對以抗議為名行搶劫商家之實的行動不以為然。我只能說，族群差異是不會消失的，每個人會因為自身成長經歷不同而建構不一樣的族群觀。然而，如果我們能回到身為人最初的原點，設身處地去理解和我們不同的人，才有對話的可能，也才能有共識的產生。

時間不停向前走，真理卻不曾改變。新的一年，我們需要的或許不是新希望，而是回歸生活的本質，真正實踐人與人、人與自然之間最基本的互敬。（寄自加州）