追求愛情般追求文字的美好

吳孟芸∕圖

關於如何寫作的問題，既古老又全新。有很多種說法，什麼「要描寫人性」、「貼著人性寫」，聽得雲裡霧裡，十分玄妙。毋庸置疑，寫作需要動機，一個啟動的機制。回顧多年的創作過程，我發現自己往往是跟著情緒走，每當動筆之際，對要寫的客體都有強烈的感覺，有濃烈的戲劇感在心中起伏，跟隨情緒的牽引，讓文字前行。這樣一來故事便成為情緒的載體，當故事結束時，依然意猶未盡，我以為這才是合適的寫作狀態。

情緒的流動也體現在我的文字風格中，肆無忌憚，伴隨著寫作揮灑，讓故事一步步展開。開始動筆時只想到開頭和結尾，中間部分則靠故事本身的邏輯逐漸推演，寫完再重新調整。從頭到尾，必須保持這種「情緒流」的活力和一致性。如果我的作品有人喜歡，恰恰是因為我用文字將情緒生動地表達出來並傳染給讀者。讀者會感動不光是因為故事，故事只占一半，更有作品的情緒氤氳著他們，當看完故事時能產生相似的感覺，才會覺得好。為何用「情緒」而非「情感」？情緒更為寬泛，像音樂的調子，調子可以有很多音符，但所有音符只有一個調子，這個調子本身具有感染力。

但故事畢竟需要構思，構思一般是在時間和地點的二次元中打磨。我們可以聯想過去和現在，東方和西方，特別是東西對比，這是海外作家的優勢，我們在巨大的比較系統中生活，以往的文化背景、根深柢固的傳統文化，正漸漸離我們遠去，每天面對的是西方文明世界。正因為如此，當西方文明放在東方記憶的布幕下襯托，故事就豐富起來。作為海外作家，其實不必刻意追求情節的機巧，偉大的作品從來不靠機巧或追求戲劇性取勝，那些是商業文化的手法。

故事的構思必須面對生動的生活，當把生活放在傳統文化的背景下審視，落差立刻浮出水面，因此處處都是故事。對大多數海外作家來說，在兩種文化中謀生，對生活的感受可以說是加倍的，有更廣闊的空間去從事文學創作。但話又說回來，雖然故事構思是二次元的，但寫作不能僅靠二次元，還應有一個三次元的軸，即歷史感，從過去到現在的歷史延展，寫作時一定要把這根軸立起來。並不是說非要在故事中添加什麼歷史人物，敘述本身有無數機會可以揉進歷史的要素，這很重要，作品的張力和深度會因此而不同，對作者的綜合能力也是一種挑戰，你的歷史知識、個人閱歷和家庭背景、對問題的哲學思考，都會在這裡得到展現。三次元的意義有點像交響樂 隊的圓號和打擊樂，光靠小提琴是沒辦法完成交響樂的，如果去掉圓號和打擊樂，交響樂就成了室內樂，力度不夠。所以寫作時要思考，需要文學的抽象符號。所有藝術都是抽象的，人物本身就是種概括，就是種符號。

比如我在中篇小說 《卡達菲魔箱》中，主人公潘興身著中山裝出場，這就是一種抽象或概括，一下把三次元的軸立起來，人們會因中山裝而產生歷史背景的聯想。後面還講到潘興喜歡唱西河大鼓。西河大鼓是北方傳統說唱藝術，比京劇還要悠遠，是原汁原味的民間曲藝，更具典型性。故事中的「我」與潘興的交往屢次落在西河大鼓這個節點上，給故事的發展帶來趣味性和歷史縱深感。也就是說，西河大鼓在故事裡是一種概括，是傳統文化的象徵，它暗示著潘興的世界觀和他的來歷，也成為一種文化概括的基點，為故事的推進帶來邏輯上的合理性。我們用二次元構思，故事應該也是二次元的，它只能發生在某一時間段裡，除非你追求「穿越」，那是另一回事。不能忽略對三次元空間的營造，甚至還可能有四次元、五次元，這需要作家用獨特的想像力和創造力去開拓，由此形成作品的個性，才會成為具有識別性的作家。

無論故事如何構思，最終將落實在表達的載體上，那就是語言。語言可以千變萬化，一百個作家有一百種寫法。那麼語言的好壞有標準嗎？語言作為表達工具，它當然要服從故事的風格，但語言並非完全是依附性的，它有相對的獨立性，因此也就有了自身的標準。這個標準很簡單，就是必須讓讀者讀得舒服，再好的作品讀著不舒服影響力也會十分有限，最終淪為一種記錄而已。

如何讓語言讀著舒服呢？每個作者都有自己的經驗。我們常說作家是細膩的，這首先體現在對事物的觀察上。比如秋天到了枯葉飄零，這是一種常態。但我家門前一棵橡樹就不完全是這樣，它有一根巨大的樹幹夏天被颶風颳斷，上面的樹葉沒到秋天就枯黃了。當秋風把所有自然枯黃的樹葉吹落，唯這根斷枝上的枯葉依然如兵馬俑一樣原地堅守，為什麼呢？原來老去的死亡才是真正的死亡，而夭折的生命繼續用靈魂活在世界上。

作家的另一種細膩就是對語言的敏銳，平時必須注重對語言現象的觀察和積累。我們身處歷史變局之中，各種利益和價值觀在激烈碰撞。這種變化必然體現在語言的進化中，對此作者應該敏感。語言是屬於作家的，也是屬於讀者的。你對語言不敏感，讀者就對你不敏感。或許這個世界根本不需要專業作家，可這個世界卻永遠離不開「專業」讀者。作品讀得舒服不舒服，只有讀者說了算。作家要善於從讀者的角度修改小說，力求作品能讀著舒服。

如何讓讀者讀著舒服，這就涉及到語言本身的規律。漢語言源遠流長，從漢樂府到山水五言到格律詩，再到兩宋詞風，形成了固有的語言規範。關於這個問題語言學家可以講三天三夜。作為文學寫作者沒必要對語言學研究得那麼透徹，不必對平仄格律懂那麼多，不必成為語言學家，但對語言的特性需要有基本的掌握，必須對語言有豐富的感覺，特別是對語言的音樂性和節奏感要有起碼的領悟，這是絕對不可缺失的。

語言的音樂性在哪兒？我們平時說話是不是音樂呢？坦率地講，我們平時說話就是音樂，至少是最基礎的音樂。舉個例子，李煜的〈相見歡〉：「無言獨上西樓，月如鉤，寂寞梧桐深院鎖清秋，剪不斷，理還亂，是離愁，別是一番滋味在心頭」。我們用白話來念，好像不是音樂，其實它就是音樂，作曲家劉家昌為該詞譜曲時，正是基於原有的音韻，即我們念白的音韻，通過適度誇張，旋律就出來了。如果把鄧麗君演唱的這首〈無言獨上西樓〉與念白逐字對應，便會發現每個音符都與念白相關，加上節奏就成了這首優美的歌曲。

語言的音樂性就是文字的音樂性，用漢語的四聲對旋律的七音，稍微誇張加上節奏就是音樂，就可以唱出來，古人說的吟詠，就是指文字的音樂性，我們在寫作時絕不能把文字的音樂性丟掉。讀者在讀作品時，你以為他只是用眼睛看嗎？不全是，讀者也在心裡念，只是沒有出聲而已，念得流暢就舒服，否則就不舒服。我們總說編輯在審稿時，前三行最關鍵，前三行讀得不舒服就不看下面的了。所以一定要注意文字的音樂性，讀者感覺不舒服，就失去閱讀的興趣，儘管你寫得再投入，甚至是拯救人類的大題材，也會被文字的粗糙犧牲掉。

文學作品與哲學作品有個區別，哲學作品無論語言是否流暢，讀者都必須耐著性子讀懂，否則無法明白，無法解答問題。文學作品不是這樣，文學作品的文字除了表達具體的意思，還要烘托意境和情緒，前者靠句式，後者靠板塊，板塊就是瀏覽，一目十行，就是閱讀的綜合感覺。作者用感覺寫，讀者用感覺讀，看彼此能否走到一起，這也是寫作時必須考慮到的。

除了音樂性之外還有節奏感。如何品味文字的節奏感呢？最簡單的辦法就是聆聽詩歌朗誦，通過詩歌朗誦來體會文字的音樂性和節奏感，揣摩朗誦者的節拍，為何在這裡停頓，為何在那裡加速，句式的長短，前後的呼應等等，要給讀者喘息的機會，用文字去按摩讀者的閱讀，不能讓讀者容易感到厭倦。一句話該五個字就五個字，下句該十個字就十個字，當故事走向高潮，還可能需要更長的句式。我在中篇小說《跟尼摩船長出海》中用過兩百來字的句式，但讀者不會感到窒息，因為前面的情節已經鋪墊好，讀者的激情正在昂揚起來，快繃不住了，此處必須給他弄上幾百字讓他宣洩為他解渴，讀完後酣暢淋漓意猶未盡。因此節奏一定要把握好，作品的品質很大程度上取決於語言的運用，這是一種內功，感覺不到的東西是無法獲得的，要花力氣去體會語言的豐富細膩，並逐漸推而廣之，由句式的節奏，擴展到段落的節奏、結構的節奏，作品處處離不開節奏。

既然語言有音樂性和節奏感，那麼文本的調式是什麼？音樂分大調小調，講究和聲，複調和疊置，這是音樂的特性。文字也有類似的特性，通篇的調子是什麼，語言的調子是什麼？音樂的調式靠旋律體現，文學作品的調式靠情節和語言體現。此外還有方言的使用，方言是表達人物個性的有效手段，但也是雙刃劍，因為方言涉及很多問題，比如方言的適度性，方言中虛詞的使用等等。作家在語言的運用上必須肯下工夫，像追求愛情般追求文字的美好，無論怎樣都不過分。（寄自紐約 ）