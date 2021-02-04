阿尼默∕圖

1

早餐後，我拎著袋子出門。袋子裡裝著昨天買的一盆花，叫「如意皇后」。如今，特別喜歡這種名頭吉利的東西了，什麼吉祥啊、如意啊、一帆風順啊、平安果啊、富貴竹啊、萬年青之類。還有帶著點兒清新文藝範兒的，碧玉、春雨之類的，聽了名字就想買。昨天在家門口的花店拎了四盆回家，花了兩百多塊。這盆如意皇后是最貴的，獨占了一百一。因為花色好，是彩色的綠植，色彩斑斕。白色的支架舉起白色的盆體，裡面兜著花的內盆是那種最尋常的褐紅色的塑膠小盆，過於小了。

這花好養麼？我問老闆娘。我養花的最高理想就是希望能把花養活。

好養得很。她說。又叮囑說，別澆水太勤快，這花不大怕旱，倒是澇死得居多。只要不澇死，會越長越好，越長越大。

所以啊，這麼小的花盆，怎麼能夠用呢？而且我也覺得這內盆太不好看了。我家裡有一堆空盆呢，都是被養死了的花所留下的紀念。我便洗出了四個，準備把如意皇后倒騰到其中一個裡，其他三個讓老闆娘幫我選幾種，繼續種。

到了花店，老闆娘一看就明白了，痛快答應。她細細的眉眼，單眼皮，長得特別平凡，卻很能幹——不漂亮的女人，她們的能幹更讓人信服。我莫名其妙地這麼覺得。她家的花不還價，寧可送點兒花，也不還價。這種風格我也很喜歡。我說我先去買菜，回頭來取。她說好嘞。

超市離家走路十分鐘。我喜歡去超市買菜，也是因為價格恒定，不費口舌。買了鮮麵條，最小袋的，也有一塊二。足可以吃兩頓。在家門口的小店，我每次只買一塊麵條，也能吃兩頓。如果不是自己買菜，簡直難以置信在飯店動輒十幾或者幾十塊一碗的麵，成本只是五毛錢啊。

又買了一堆小東西：兩塊紅薯，一塊三。番茄四個，兩塊三。大蔥一小捆，兩塊。香菜一把，兩塊。黃瓜四根，三塊五。西芹一小把，一塊二。白蘿蔔一個，一塊二。共計十四塊七。真便宜啊真便宜。

大媽們正在買菜，我喜歡跟在她們後面買。在買菜方面，她們絕對是專家。

大蔥前，一個大媽在掐蔥葉子。我也跟著掐。她友善地看了我一眼，有點兒知音的意思。

大蔥兩塊錢一斤呢，四塊錢一公斤。真貴。我說。

是啊，真貴。

我家人少。

那挑個小把的。

這個好不好？

不好，不硬實。你摸一摸，蔥白硬挺挺的，才是好的。太硬了，有的長老了，蔥杆裡面是空的，也不行。

說著，大媽給我挑了一個。

母親去世後，我跟著大媽們買菜。常常會想，要是母親在世，我們一起去買菜，她也會這麼嘮叨吧。

超市出口的地方，有個小小的美甲攤位，靚麗的女老闆正在給一個客戶做美甲。後面牆上掛著一排圍巾，每條十五塊，都是淨色的。我停下腳步。我的花圍巾太多了，淨色的少，應該再添兩條。何況又不貴。女人的衣櫃裡總是少了一件合適的衣服，女人的脖子上總是少了一條合適的圍巾，女人的腳上總是少一雙合適的鞋，女人的手上總是少一個合適的包……女人就是這樣嘛。

試了一條極淺的粉，少女粉。照著鏡子，有點兒不好意思。

襯得臉色好看呀。好看。兩個女人一起看我。

又試了一條極淺的西瓜紅。

這個也好看，你皮膚白，怎麼都好看。

又選了一條黑的。

這個好配衣服的。美甲店的老闆和正在做美甲的客戶興致盎然地評論著。然後攛掇：都買了吧都買了吧，這麼便宜呢。

我糾結了片刻，買了粉的和黑的。粉的不一定能戴出來，但是一直是特別想買粉的。哪怕只是放在衣櫃裡看看，也想買。

到花店，老闆娘已經把如意皇后倒好了盆，卻沒用我帶來的盆，說我的盆不合適。她用的是她自家店裡的大一些的褐色內盆。這個就行了。她說，不算錢。我拿去的四個小盆裡，她也培好了土，分別裝了一盆虎尾蘭，一盆孔雀竹芋，一盆飛來風（又名崖薑），一盆文竹。告訴我怎麼養，我認真聽著，其實也沒記住。自從這家花店開了以後，我隔三差五就來，在她這裡買的花草，有啥問題就讓她幫著處理，再也沒有光榮犧牲過。專家就是專家，有問題找專家就行了。

多少錢？

三十。

兩天的飯菜，四盆花，兩條圍巾，一共花了七十七塊七。我很滿意。

錢是可愛的，讓我花錢的人和事物都是可愛的，花錢的我，也是可愛的。這生活，是零碎銀子就能有滋有味地生活，更是可愛的啊。

2

下午去逛舊貨市場。近日，因為家裡動了點兒小工程，就淘汰了一批早就不順眼的家具，想要買點兒新的。有朋友推薦我去舊貨市場看看。說舊貨市場雖然名為舊貨，可有很多東西還是嶄嶄新呢，性價比甚高。

那就去看看。午睡醒後就去了朋友推薦的那家店。在北三環外，也曾路過很多次，一直不知道那一大片平房是幹什麼的，這次終於明白了。那是廠房車間似的結構，一個車間就是一家店。人們三三兩兩地在門口聊天，乍一看，分不清老闆和工人。但只要往店裡進，他們一和你搭話，你就會知道了。工人往往是比較熱情地搭話，卻是職業的熱情，是迎賓式的。老闆呢，則是稍顯冷淡地搭話，這冷淡是有話語權的冷淡，因為知道自己說話是算數的。

因為沒有想買，所以看得隨意。哪家店都進，只當瞧稀罕。發現辦公用品居多——這是個流通之地。應該是公司倒閉了，就賣了家具。新公司成立了，就來這裡買，物美價廉。量又大，格式也統一，好收購。

也有一些私人家具，果然有不少都是嶄嶄新的。雖然蒙了灰塵，但一看品相就可以想見擦乾淨後鋥亮的樣子。這些嶄嶄新的家具，怎麼就送到這裡了呢？自是必有緣故。或是因為買時就不如意，買回家後越看越不如意，就發賣了。或是剛結婚不久就離了婚，之後再娶時，斷不能用這些雖新已舊的物件，就得處置。或者是因調動工作賣了房子搬了家……物離人，人離物，都有一本本故事啊。

走著逛著，便看中了一個實木茶几，才要一百五十。我問，可以送貨麼？老闆從鼻孔裡冷笑：一百五十，你還要送貨啊。

還看到一個很原生態的榆木茶台，款式色澤都漂亮，含五把椅子三個條凳，一共二千八。真是太便宜了啊。只是太大了。好不容易騰出來的空間，我不想讓它們占得太厲害。

有個老闆強烈推薦他的一套美人椅，說是四大美人呢。我便跟著他的指點認真地看那椅背，皮革面上果然印著工筆畫的四大美人。老闆得意地拍著其中一個說，你看你看，這個洗衣裳的，不是西施嗎？我說是啊，是西施。老闆點頭道：我一看這位在洗衣裳，就知道她是西施。

西施是浣紗，不是洗衣裳。很想跟他解釋這一點，後來想想，也沒必要釐清。我能跟他說，這紗不是衣服的紗，而是作為原材料的苧麻嗎？還是罷了。在他的意識裡，浣紗就等於洗衣服，況且說實話，他能知道這些，就很不錯了。

我問多少錢一把？他答一百塊。又總結道，四把四百塊，不能再少了。我感慨道，真便宜。一邊感慨一邊覺得，在這裡，感覺自己成了一個有錢人。看他不明所以地笑了笑，才突然意識到了自己的不得體。是啊，買東西的人，怎麼能感慨人家的東西便宜呢，這是對東西的不尊重，是不符合買家的職業道德的。必須嫌貴才對。

可是很沒出息的，我還是越逛越覺得便宜，越覺得便宜就越覺得自己有錢，越覺得自己有錢就越覺得該買。到底還是沒控制住，當機立斷買了一個原包裝尚沒有拆封的茶台，含五把椅子，貨價為一千九，加上一百塊的送貨費，一共二千。

真的是，太便宜了。

有點兒尷尬的是，要和送貨師傅一起坐三輪，且需得並排坐在駕駛座上。從沒有享受過這種待遇，我便有些惶恐。我和師傅緊緊挨著坐，心裡一邊打著小鼓，還一邊故作鎮靜地和他聊天，聽他講運貨的種種。很快就到了我家所在的經三路，我說經三路可能有員警，他說一般不會有。我以為他們會愛走小路躲員警，他說他們就愛走大路，說大路平坦好走。幾年前曾經被員警逮住過，要扣他的車，車值一千多，他當然不捨得，就和員警講價還價，員警不理他，他趁員警開後箱蓋的時候扔進去一百塊，員警就讓他走了。這都是生存的智慧啊。

——和他一起坐這種車，其實我有些難為情，有點兒怕熟人看見。再一想，也沒什麼啊。我對自己說，不要矯情，你和他們是一樣的，一樣一樣的。

也是這位師傅，上上下下幾趟，把貨給我扛到了家。我給他拿了水，道了辛苦，讚他能幹。他說，不能幹不行啊，沒文化的人，就得能幹。看著我滿屋子的書，他突然又說，你是文化人吧。我連忙否認說，不是，我不是。我也不知道自己為什麼要否認，反正在那一刻就是覺得，去否認就對了。（寄自河南）