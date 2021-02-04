（趙世滄．圖片提供）

2020年全世界進入封城、鎖國狀態。頓時，大家的生活空間都被從海闊天空限縮到斗室之內。人們開始想方設法為生活增添樂趣。

我於2015年中風 ，至今左手左腳仍然行動不便。作復健時，除了每天在住家旁的步道走路一小時外，我還想多做點別的事，幫助手腳和右腦恢復正常。我期許自己：復健結束後，要比中風前能做更多事。

我一直想學寫生及繪畫，但以前工作忙碌，沒時間學。疫情 期間被迫禁足在家，無法出去走路，我便想到：用每天的早餐咖啡 來玩玩拉花，練練頭腦和動動手也算是復健。咖啡拉花需要用到雙手，我只有右手能使力，難免會有挫折。此時，大妹給我看一張外甥的咖啡肖像畫。大妹說，那是咖啡藝術達人用叉子一點一點畫出來的。於是，讓我有了靈感。我以白色泡泡當畫紙、咖啡色泡泡當墨、攪拌棒當畫筆，每天寫一杯咖啡字或畫一杯咖啡畫。

一開始先寫筆畫少的字，畫些簡單的圖案。漸漸地，我開始挑戰寫艱難的字，畫複雜的畫。現在，即使像「聖誕」這樣筆畫多的字，我寫來也不成問題，還能把兩個字擠進直徑不到五公分的咖啡表面。

疫情期間，讓大多數人發現了自己的潛力，也發現能讓生活更多采多姿的方法。疫情過後，我復健完全之後想做的事很多。例如：多做點家事、多做運動、陪太太練琴等等，而每日的咖啡畫，應該會繼續保持下去。除此，我希望也能改成在畫紙上繪畫，拿起紙和筆，出門寫生。（寄自內華達州）