詩人眼中的世界巨變——葉慈詩作〈再度降臨〉發表百年有感（上）

愛爾蘭名詩人葉慈，攝於1911年，時年四十六歲。

●再度降臨（葉慈∕作）

一圈又一圈，螺旋在擴大

獵鷹已聽不到主人呼喚；

萬物皆崩壞，中心難維繫；

混亂已然潰堤氾濫世界，

鮮血染暗洪流，極目四望

純潔禮樂悉為大水淹沒；

至善的人信念全部流失，

邪惡之徒欲念熊熊燃燒。

●

毫無疑問，神將有所啟示；

毫無疑問，神將再度降臨。

神將再度降臨！話音剛落

世界之魂中忽現一巨像

令我憂心；沙漠之中某地

只見一個獅身人面東西，

眼神如陽光般茫然無情，

正舉腿緩步，而怪獸四周

憤怒沙漠鳥群黑影亂舞。

黑暗再度降臨；但我已知

二十個世紀的如石沉睡

已被搖籃搖成苦楚夢魘，

是何惡獸，終於時辰又到，

躬背邁向伯利恒等出世？

葉慈這首詩基本上採用無韻的五音步抑揚格，每行十個音節，共二十二行。全詩分作兩段，前段主要交代背景，後段展開「再度降臨」的劇本。這首詩擁有包括著名詩人楊牧和袁可嘉在內的眾多中文譯者，其譯本各有所長，精采妙筆甚多。筆者嘗試將葉慈這首詩翻譯成每行十個音節的漢語，正好是每行十個字，在形式上比較貼近原文的詩體。此詩的原文，網上很容易查得，在此略過。

1920年11月，愛爾蘭詩人威廉．巴特勒．葉慈（William Butler Yeats, 1865-1939, 又譯作葉芝），在美國 文學雜誌《日晷》（The Dial）上發表了題為〈再度降臨〉（The Second Coming）的詩作，迄今已超過一個世紀了。葉慈是二十世紀屈指可數的大詩人、劇作家，1923年諾貝爾文學獎的得主。這篇詩作是現代詩中里程碑式的名篇，其影響力經久不衰，早已成為文化界廣為徵引的經典。最著名的例子是，奈及利亞作家奇努阿．阿切貝（Chinua Achebe, 1930-2013）的小說《瓦解》（Things Fall Apart , 1958）的書名，直接取自〈再度降臨〉中的詩句。

這首詩發表以來一個世紀中，世界上紛爭戰亂不止，社會動盪不安，自然災害頻仍，使得人類前景蒙上了陰影。難怪敏感的觀察者常常引用葉慈的這首詩來表達對時局、甚至對人類前景的憂心忡忡。2016年以來，隨著歐洲局勢動盪，以及川普當選美國總統，英文作家及權威人士對這首詩的徵引，更加頻繁了。眼下人類正經歷著一場席捲全球的疫情 浩劫，染疫人數上看一億，病死者以百萬計，整個世界陷入混亂，各種矛盾更加激化。此刻，我們重讀葉慈這首發表於百年前的舊詩，自然別有一番感慨。

葉慈的這首詩為什麼有這麼大的魅力？這跟該詩產生的時代背景以及詩人的個人經歷和獨特歷史觀有著密不可分的關係。此詩初稿在1919年1月就寫好。那時，第一次世界大戰的浩劫剛結束幾個月，被英國殖民當局血腥鎮壓的愛爾蘭復活節起義才過去三年，俄國布爾什維克黨領導的十月革命所開啟的內戰還在持續。1919年還有兩個重大歷史事件：在歐洲，希特勒投身於萌芽之中的納粹運動；在東方，中國 爆發了如火如荼的五四運動。當然，這兩個事件的長遠意義，當時人們未必有能力充分預見，但是它們也是當時世界大動盪的組成部分。與此同時，一場世紀大流感也正肆虐全球，這場大疫情歷時兩年多（1918年2月到1920年4月），感染了多達三分之一的人類，導致了幾千萬人死亡。葉慈的妻子在懷孕期間不幸染疫，差點喪命。葉慈寫作此詩的時候，她剛躲過一劫，不久生下了他們的女兒。另外，遠在紐約的葉慈的老父親也險些死於大流感。

今天的讀者不難從葉慈的詩中體會到，上述的種種事件、變故，大到世界和社會，小到個人和家庭，對葉慈的衝擊。詩人對世界已經失序的焦灼感，明白無誤地表現在第三行詩中；「萬物皆崩壞，中心難維繫」；對血腥、死亡、暴力的感悟，呈現在「鮮血」「洪流」「氾濫」等意象中；對人性墮落的感嘆，則由第七第八兩行詩句予以概括：「至善的人信念全部流失，∕邪惡之徒欲念熊熊燃燒」用中國傳統文化觀念來總括凡此種種，就是一個「亂世」。

按理說，大亂之後必須有大治，困苦墮落的人們，期盼救贖或拯救。於是，詩人順理成章地引用了基督復活的預言：在世界末日來到時，神將再度降臨人世，撥亂反正，蕩滌邪惡；在一個舊世界的廢墟之上，作最後審判，拯救人類。然而，詩人筆鋒一轉，在一個基督教傳統中插入了兩個異質元素：一是「世界之魂」（Spiritus Mundi）的理論；二是獅身人面像 （Sphinx，又譯「斯芬克斯」）的神話傳說。對葉慈而言，「世界之魂」指的是人類一切記憶和意識的總合，其中包括了榮格的集體無意識理論，是詩人靈感的源泉；而獅身人面像的傳說，則是「世界之魂」記憶庫中的一分子。同樣道理，關於基督復活、再度降臨人世的預言，也不過是這個記憶庫中的一項內容而已，絕非囊括一切，終結一切的唯一話語。詩人通過以獅身人面獸再世來取代基督復活的手法，表達他對人類前景黯淡的悲觀。

葉慈在這首詩中，把再度降臨的主角從原來的耶穌換成了獅身人面獸。從基督教的角度看，這個獅身人面獸就是一個不折不扣的反基督。細心的讀者還注意到，葉慈寫作此詩，距離耶穌受難，隔了近二十個世紀，距離獅身人面像的建造問世，隔了四十四個世紀。在歐洲，人們普遍認知，產生金字塔和獅身人面像的古埃及文明遠早於古希臘文明，早於基督教文明，所以，說獅身人面的斯芬克斯沉睡了二十個世紀，似乎不夠妥帖。比較合理的解釋是，葉慈把「二十個世紀的如石沉睡」從耶穌移植到斯芬克斯身上了。這是一種嵌入和疊加的現代主義藝術手法，其結果就是將兩個本無關聯的傳說融為一體，造成你中有我，我中有你的效果。〈再度降臨〉最後一行寫到斯芬克斯去耶穌家鄉伯利恒投胎待生，把這種嵌入雜糅的藝術手法發揮到極致。

說到這裡，不得不提，葉慈一生中除了文學創作之外，還有他對神祕主義癡迷與追求的另外一面。葉慈與神祕主義的關係，對我們理解他的藝術思想和歷史觀有重大啟示。葉慈從青年時代起，就對愛爾蘭的民間傳說中的精靈妖怪表現出濃厚興趣，後來逐步發展到對靈異現象、輪迴、顏色寓意理論、古印度神話哲學、佛教密宗、西藏高僧講道、占星術、猶太教神祕傳統、煉金術與魔術傳統，以及玄祕哲學（occult philosophy）的廣泛涉略、傾心和信仰。他認為，精神世界與現實世界彼此相接相通，甚至互相重疊。想像中的世界有其本質的真實性。在藝術上，他強調象徵的重要性及其神祕來源。他寫道，詩人的個人記憶，不過是人類記憶庫中的一小分子，詩人的思想不過是人類記憶庫這個汪洋大海上的一朵小小浪花。而他所謂的人類記憶庫，就包括了上述的各種非西方主流的傳統，當然也包括了構成其歷史觀的素材。有學者認為，第三行中的「萬物皆崩壞」一句，是葉慈呼應西元前六世紀古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）的關於一切事物都處於流變之中的著名觀點。筆者認為，不妨將此句跟佛教的成住壞空的宇宙觀對照著看。

〈再度降臨〉後來收錄於1921出版的詩集《邁克爾．羅巴特斯與舞者》（Michael Robartes and the Dancer）之中。在該書中，葉慈通過一個虛構的人物，用各種幾何圖形來解釋〈再度降臨〉背後的歷史觀。譬如，他用兩個螺旋線組成的圓錐形上下相互交疊的圖形，來描述一個時代如何終結、從而為一個新時代興起讓位的「迴圈史觀」。本詩第一行中的「螺旋」，原文用了gyre一詞，而這正是葉慈描述其歷史觀的繪圖中用的詞。因此，葉慈的歷史觀受到包括佛教在內的古印度哲學中的迴圈史觀的影響，似乎也有蛛絲馬跡可尋。（上）（寄自加州）