銘記人生／我愛____花

這個題目中間留下空白，老師不知道你愛什麼花，他認為你可以愛任何一種花，你自己把花名填進題目的空白裡，再做文章。這個題目很好。

你也許愛好幾種花，但是現在只能寫一種，作文和自由寫作不同，總要受些限制。我來出個主意，老師在哪個季節出這個題目，你就寫哪個季節的花。

如果是夏天，荷花、蓮花、牽牛花、夾竹桃、杜鵑花，還有紫薇、茉莉、玫瑰，都是夏天的花。我建議你寫荷花或者蓮花，因為古往今來，有多少大畫家畫過它，這叫「入畫」；有多少大詩人寫過它，這叫「入詩」；由它身上發生了多少故事，這叫「入典」。在中國 人眼中，荷花蓮花已經是一種文化現象，愛荷愛蓮，就是愛那些詩，愛那些畫，愛那些人物，總而言之，愛中華文化。

你也許說，我愛的是牽牛花。好，寫作自由，你的作文題目是「我愛牽牛花」。牽牛花有什麼地方「更」值得你愛呢？它自己站不直，花朵很小，蜜蜂不來，蝴蝶也不來。公園裡不栽牽牛花，也不栽夾竹桃、鳳仙花，這些花不能成為「景點」，也就是沒人注意這些花，據說夾竹桃還有毒呢！你如果說我愛夾竹桃，文章的材料先輸給人家。人的愛好是可以改變的，人的趣味也是可以提升的。

荷花和蓮花有什麼區別？植物分類，荷花、蓮花同屬一科，可說彼此一樣，人們在觀賞的時候，特別喜歡那莖部比較長的，葉子能高出水面的，雨點打在葉子上有響聲的，水濺在葉心能凝成水珠的，那就是荷花了，荷葉上那顆水珠，詩人稱之為「荷珠」，很有名。「我愛荷花」，文章還沒做，題目先比「我愛夾竹桃」高出一等。

至於怎樣來描寫荷花可愛呢？解決這個問題，平時要好好的看人家怎麼寫，也不能光靠人家，自己也要好好的看一看荷花，想想「我怎麼寫」。描述荷花的美並不容易，不能直入核心可以遊走邊緣，你可以說我喜歡，說不出為什麼，有時候，沒有理由的喜歡才是真心喜歡。古人稱讃它「出污泥而不染」，現在你明白，污泥裡頭有它的養分，它在污泥裡面知道自己需要什麼，不需要什麼，了不起。你可以寫它的葉子，蓮葉貼在水面上，沒有立體感，荷葉像托高了盤子承受陽光，你明白光合作用，看了心裡舒服。

老師出這個題目也許在秋天，秋天有秋天的花，菊花、薔薇、月季、桂花、海棠、蝴蝶蘭。菊花最有代表性，春蘭、夏荷、秋菊、冬梅。就花論花，菊花並不怎麼好看，只因為它不在春天夏天和百花爭長爭短，中國人給它加了許多分數。秋天也不是只有它一種花，但是它花開花謝不把花瓣落下來，整朵花向內收縮，抱緊一團香氣，這叫「抱香死」，代表中國人理想的人格，只有菊花可以做到。談愛花，你一定要知道有這個說法。

菊花是秋季首選，也有文化上的理由，我們換一角度來討論愛花，就不強調它了。就花論花，薔薇也不錯，理由呢，你可以用比較法，薔薇可以和玫瑰比美，玫瑰太容易生蟲。流行歌曲有《玫瑰玫瑰我愛你》，也有《薔薇處處開》，可見受歡迎的程度。流行歌曲也有《勿忘我》，那是因為花的名字好。薔薇是灌木，可以開很多花，花團錦簇，有一種花叫孤挺花，只開一朵，太單調。有一種花叫滿天星，花雖然很多，又太小了，也沒有香味。曇花漂亮！可是開花的時間太短，曇花一現，薔薇可以開整個夏天。書本上說，薔薇的顏色最豐富，青橙黃綠紅藍紫都有，可惜沒有一個花園把每一種顏色都種全了。

你家院子裡也許有一棵桂花，桂花是多年生，可以長成樹，平時也不用怎麼照顧。也許你的父親或者祖父喜歡桂花，中國有一個典故，中了狀元叫「折桂」，折下一枝桂花，老一輩在院子裡種桂，希望後輩好好的讀書。桂花很小，但是很香，那種香味叫清香，中國的讀書人喜歡。有人告訴他的同學：晚上來找我，門牌看不清楚，桂花香老遠聞得到。你呢？「我平時並不注意桂花，既然家中有它，我就愛我所有的吧！」這個心態也不錯。

你也可以寫你種花，冬天，你在室內種水仙，製造春天。春天你也種過鳳仙花、牽牛花，種子撒下去就能活，開花也快。秋天你種過鬱金香，球根，不用施肥，來年迎春。花開了有人偷，因此養了一隻狗。沒種過荷花，家裡沒有那麼大的水池。你種花也失敗過，吸收了不少經驗。現在的想法，要種木本的，多年生的，等你長大了，離家了，好不容易回家看看，看望父母，也看見當年的木本又高又大，一團燦爛。作文結尾的時候你說，「凡是我親手種的花，我都愛，」這個結尾也不壞。

後生可畏，有人比我放得開，他說世界上沒有我愛的花，因為大自然還沒有造出來。我想，做這樣的文章，要先說這花也不可愛，那花也不可愛，這叫做「破」，然後為自己心愛的花定標凖，這叫「立」，能破能立，大破大立。題目容易文章難，為什麼想做老師？「因為老師是出題目的人」。這樣說，你的老師會不會生氣？