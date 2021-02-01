雲台山的紅石峽奇觀。（新華社）

雲台山位於河南省修武縣境內，因山形酷似倒扣的大鍋，俗稱覆釜山，是太行山脈諸多主峰中的一座。雲台山，顧名思義，乃山勢高峻，時有雲霧繚繞，虛幻縹緲，宛若海上仙山，空中蜃樓，別有一番景致和情趣。

天公作美，去雲台山的路上下起了雨，而車子開到雲台山時便停了，天空中水氣瀰漫，雲浮霧騰，到處濕漉漉的，頗有幾分煙雨江南的氛圍。雲台山掩映在蒸騰翻滾的雲霧中，欲藏還露，彷彿猶抱琵琶半遮面的含羞美人，平添了幾分神祕，遠望確如雲中之台。

行程的第一個景點是遊覽雲台天瀑，落差三百餘米，是全國落差最大的瀑布，氣勢磅礴壯觀可想而知。可是，導遊的一番話給大家兜頭澆了一盆冷水。他說，天瀑現在是乾的，沒有一滴水，壯麗景觀無緣得見。眾人大詫，正是夏天怎麼會沒有水呢？原來，天瀑與其上游不屬於同一個轄區，天瀑開發為旅遊景點後，賺足了真金白銀，上游卻連個銅板也得不著，自然氣惱不服，便在上游築起大壩將水攔住。天瀑斷了水源自然就乾了。要想看到天瀑的雄姿，只有等到豐水期河水漲過大壩流向下游時了。現在我們只能望著三百多米落差的巍巍崖壁而興嘆，悵悵然，遺憾而無奈，只好改遊潭瀑峽。

潭瀑峽又名潭瀑苑，俗稱小寨溝，全溝長二千餘米。走在溝中，恍若置身江南山水之中，樹，翠嫩欲滴；山，奇秀婉約。處處是泉眼，猶如抗日戰爭時的地道戰，隨便一條石縫冷不防就就冒出一股泉水，或急湧如瀉，或飄忽如懸絲，或逶迤如銀蛇，或晶瑩如珠簾……星羅棋布，高低錯落，瑩白閃亮，濺起一簇簇雪霰霧塵，暈染得石潤樹翠，草綠花紅，空氣都是濕漉漉的，觸臉津津而有涼意。谷底流水或緣石而婉轉，或潛蹤於石下，演奏著叮叮咚咚的曼妙樂曲。水質清澈見底，藍中透綠，如流動的液體翡翠，讓人心悅神怡。

轉過一個山腳，迎面崖壁兀立，直上直下，狀若刀削。歷經滄桑洗禮，風雨剝蝕，表層斑駁脫落，如脫皮的老牆。不少人鵠立伸頸指指點點，觀看拍照，好奇驚嘆如見到天外來客。我好生納悶，殘缺裸露的崖壁有什麼好看的？待擠進人群，往崖壁上細看，便發現了祕密。原來，崖壁上有一幀唐代仕女圖，臉龐圓潤，慈眉善目，高聳的髮髻，婀娜的腰身，豐腴的體態，飄忽的裙裾，甚至連衣裙的紋路都清晰可見，生動逼真，簡直就是一幅精雕細刻的古代仕女肖像岩畫。令人嘆為觀止的是，這完全是大自然的鬼斧神工，沒有絲毫的人工雕琢。大自然的神奇，可見一斑。由於崖壁石質和結構的緣故，經過漫長風化剝蝕，表層出現不規則的凹凸、斑塊、裂痕、條紋，加上人們的想像，酷似古代仕女的形象。

潭瀑峽裡有一塊「唐王試劍石」，位於溝邊通道一側。在唐代，這條山道是山西通往長安的必經之路。山西是李氏的封地，是李家的大本營，這條路是李淵李世民聯絡長安的紐帶，稱帝前父子二人不知在這條路上走過多少次。李世民輔佐李淵打下大唐基業，功不可沒。據說這塊「唐王試劍石」就是當年李世民在此劈石試劍留下的遺跡，石上長滿蒼綠色地衣苔蘚，斑駁滄桑，彷彿在向遊人述說朝代更替的遠久故事。李世民來過或者從此路走過，應該是可以肯定的。但是不是真的在此劈石試劍，就無從稽考了。不過，單就試劍石石體之堅硬，「劈開」的裂縫之濶巨，好像只有神話傳說和小說演義中才會有。中國 人善於附會和製造神話，在這方面想像力頗為豐富。

茱萸峰是雲台山的主峰，海拔一千三百零八米。以茱萸命名的山，除此之外，我還沒有聽說過，以為是山上盛產茱萸。看了介紹才知道，是因為唐代大詩人王維曾登臨此峰，並在山中寫下那首家喻戶曉的〈九月九日憶山東兄弟〉:「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」而得名。入口處有青年王維手執書卷的塑像，英俊瀟灑，頗有林下風致。王維這首絕句，上中學時就讀得滾瓜爛熟，卻沒有想過寫於何地，今日才知是在這座山上，倒使我長了見識。

我回到美國 後查了查資料，心中生出疑竇。東晉時始有雲台山這個名字，唐朝稱覆釜山，清朝叫小北頂，都沒有茱萸峰的稱謂。茱萸峰起碼是清以後才有的。王維這首詩是他十七歲時寫的，並無爭議。當時他客寓長安，其間「曾與好友祖自虛共隱居於終南山，間遊洛陽。」並沒有去過覆釜山（即今雲台山）的記載。後來，我在一篇名為〈大陸河南〉的文章中發現，茱萸峰名字似乎與王維並無關係，而是因為「過去遍地芳香植物茱萸而得名。」至於什麼時候由小北頂改為茱萸峰的，就不得而知了。

茱萸峰高峻陡峭，聳入雲表，雲台觀建在峰頂上，從山下望之如高處不勝寒的瓊樓玉宇。登山台階一千餘級，驚險處近乎直上直下，十分險峻。山上綠樹成蔭，野花遍地，幾乎看不到藍天，即便酷暑炎夏也是陰涼清爽，儼然天然氧吧。登上峰頂後，如凌虛蒼穹，視野大開，群山如起伏的波濤，翻滾躍動，氣勢壯闊。遠處的黃河似騰雲駕霧的巨蟒，呼嘯奔騰向東而去，凌厲飛動。此刻才領略到「會當凌絕頂，一覽眾山小」的豪邁。

雲台觀是中原著名道教宮觀，雄踞茱萸峰之巔，青磚灰瓦，油漆彩繪，翹角飛簷，香煙裊裊，肅穆莊重。此觀橫空兀立，四周是深不見底的溝壑深澗，白雲繚繞，蒼鷹翱翔，天風獵獵，儼然天上宮闕。置身其中頓有憂煩皆忘，超塵脫俗，飄飄欲仙之感。

觀內供奉真武大帝，香火茂盛，抽籤算命的善男信女絡繹不絕。忽見一位花樣少女依偎於老嫗懷中，悲痛欲絕，嗚咽抽泣，似有椎心之痛。我猜想，一定是遇到了特別傷心的事，又抽到了不吉的下下簽，雪上加霜。見此情景，我驀然一驚，由方才的無煩無憂的仙境中頓時跌落到五味雜陳的悲喜人間。回望香煙繚繞的道觀，再也沒有了先前憂煩皆忘的陶醉，悻悻地向山下走去。（寄自麻州 ）