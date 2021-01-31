全球性的疫情 波濤洶湧地襲來，人心惶惶，大至國家社會，小至個人家庭，整個生活都亂套了。到處充滿無孔不入的病毒，不知該如何移動我這個老舊的軀殼，深怕動輒中招，連家人親戚都不敢碰面，怕傳染給他們，更別說與朋友碰面以及其他社交活動了。

在緊張惶恐中送走2020年，迎來2021年。居家隔離的生活無法有什麼改變，依然不敢跟親友聚集、不敢坐地鐵 到處走走、更不敢坐飛機出國旅遊。然而，就像住處需要整理打掃，心房更需要清理，把各個陰暗角落裡陳留的糾結煩躁一一除去，以清爽明朗的心迎接未來的一年。人的時間精力都有限，花在物質享受的時間精力越多，充實心靈的時間必定就少。值此疫情方興未艾之際，正好讓我有大量安靜獨處的時間，生活更加簡單純樸，我決意不讓自己的心靈被社交媒體上鋪天蓋地、五花八門、真假摻半的訊息干擾。心就像一面鏡子，外界事物很自然地映照在心裡，內心呈現出什麼狀態，端看我們從外界吸取什麼樣的訊息，是一片紛擾困惑，還是寧靜優美？

儘管不能出外旅行，必須困鎖斗室，但如田園詩人陶淵明所言：「結廬在人境，而無車馬喧。問君何能爾？心遠地自偏。」雖然無法海闊天空地去體驗各地的風土人情，但是心靈可以不被緊張慌亂的現實環境所拘禁，仍然可以在無窮豐富的大自然以及古今中外的智慧結晶裡，過更簡單的物質生活、更豐盈的精神生活。

我很喜歡梭羅的《湖濱散記》，中學時看過，但當初忙著讀書考試，沒有什麼特別感受。如今老來再重讀，內心深受震撼。他原始簡樸的生活和對大自然的觀察與感知，體會物質極簡、靈魂豐盈的生活真諦。隨著四季交替，他的自我與自然進行著超凡的互動。1845年春天，二十七歲的梭羅在麻州康科特小鎮瓦爾登湖邊，開始自己砍樹，蓋一個小木屋，觀察四季的變化及動物的行為，連兩隻螞蟻打架，都描述得淋漓盡致。食物方面，除了自己種馬鈴薯、玉米和豌豆之外，有時候在湖裡捉些魚吃，在鎮上的店裡，只買過大米、糖蜜、黑麥粉、玉米粉、豬肉、豬油、蘋果、紅薯、南瓜、西瓜，連買多少，花費多少，他都詳盡地記錄下來，為了讓讀者知道，身體的基本需要不是很多的。他遇到一家人，年輕的父親喜歡喝咖啡、吃牛排等等，為了滿足這些口腹之欲，必須每天做一整天的苦力，才買得起那些食物，而為了犒賞自己的辛勞，就更要大吃大喝，每天就為了祭五臟廟忙碌著。梭羅跟他說到簡樸生活的好處，可是那人考慮了半天，還是放不下對美食的愛好，依舊每天埋頭勞力，為吃喝忙碌，沒時間也沒心思去想精神上的需要。

在新的一年，我盼望能過更簡樸的生活，更仔細去觀察大自然的動靜，體會宇宙創造的奇妙，走進古今中外哲人的世界，讓自己的心靈更明亮，才能去面對動亂不安的世界。正如聖經上所說：「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」（寄自紐約 ）