倩華∕圖

情期間，我在樓上書房上班，先生只好在樓下據餐桌一角設置他的辦公地盤。周五的黃昏，結束了一周繁忙的工作後，我離開書房下樓去吃點心。在樓下工作的先生對我說：「下午打視頻電話給我媽，她在電話螢幕上一看到我就大哭，把我和二姊都嚇死了！」

「怎麼了？」我緊張地問。「媽說她那麼老了，隨時都會死，她說太愛家人，兒孫們那麽孝順、曾孫們都好可愛，她捨不得死後離開家人。」先生回答。我本來以為婆婆是身體不舒服或心情不好，原來是捨不得家人。「本來媽哭得很傷心，後來講講話心情又變好了。」先生繼續說。

婆婆九十三歲，多年來與先生的二姊同住，身體還算健朗，除了重聽、骨質疏鬆和血壓 不穩定，沒有其他疾病。近年來婆婆愈來愈像小孩，我們在電話上用逗三歲小孫女的把戲和婆婆玩，每次都逗得她哈哈大笑。當然她也有心情不好、抱怨連連、生氣罵人的時候。

七年前一個暮秋的清晨，母親在睡眠中呼吸困難猝逝，至今仍然不知是什麽病奪走母親的生命。事發突然，我們與母親不曾有道別的機會。

母親罹癌多年，因治療有效，生活品質沒有太大的影響，家人都覺得母親會長長久久與我們在一起。母親的老年身體和精神比較衰弱，因化療造成免疫力低，因此深居簡出，但她仍然明智豁達，是家人圍繞的中心。在母親身上看到的老年，如同晚秋的黃昏，幾分蕭條，但夕陽的金光依然美麗。

母親走後，父親的精神情感失去了支柱，身體和心靈也迅速老化，最後四個月，父親臥床昏睡、不肯進食、不能自理，瘦得只剩下皮包骨。一日我與嫂嫂合力為父親換尿片，他將被單蓋在頭上，我們翻轉他的身體時他毫無反應。我想父親一定是不想面對這難堪的景象。側臥在床的父親蜷縮在被單中，我們沉默地處理完畢，為父親鋪上乾淨的墊布，臥房光線昏暗，空氣混雜著清潔液和排泄物的味道——老年的味道，真令人不堪又不忍的一幕。

從父親身上，我看到了「老」的殘酷面目。

父母去世後，父母輩只剩下耄耋之年的婆婆，比起父親和母親，婆婆的老年歲月是有聲音、有色彩的，鮮活地道出老年的心聲、繪出老年的風景。

婆婆愛講話，老年後更是經常重複唸叨著陳年往事。記憶的長河中發生了許多奇妙的物理和化學變化，有些記憶消失了或變得模糊，有些清晰透亮，也有些扭曲變質。婆婆經由碎碎唸道出過去種種愛憎喜怒，有時會說些無厘頭的、孩子氣的、任性的話語。

婆婆自幼受日式教育，婚後相夫教子做全職家庭主婦。公公已去世很久，但平日她的談話內容都是圍繞著公公和兒孫。一天婆婆對我說起結婚前做了幾年小學老師的舊事。她眉飛色舞、談興高昂，布滿皺紋的臉都亮了起來。母親一生從事教職，老年後卻鮮少聽母親提起教書生涯。我想，記憶的長河中能留住的必然是人生舞台中的亮點。

父親去世前因病痛抑鬱已了無生趣，死亡是一種解脫；母親走得匆匆，還來不及道出對死亡的的害怕和對家人的不捨；能在年老時表達真實的心境和情感，對生命有所眷戀不捨，能感受到家人的愛，我想，婆婆老得很幸福。

記得小時候爺爺與我們同住，家父母照顧爺爺多年，有時爺爺不開心會向叔叔告狀，數落家父母的不是。孝順的父親知道後，既生氣又委屈，母親就勸父親：「老小老小，人老了就像小孩一樣，別和他較勁認真。」

我年輕時不懂得什麼是老，也缺乏同理心，因為老離自己和家人還很遠。直到步入中年，才開始面對老年父母的病痛、衰老和死亡。在照顧父母的過程中，認識了老化的無奈和老人的無助——身體日益衰弱、病痛纏身，許多事都做不了，無法獨立自主，生活減少了許多樂趣，加上寂寞孤獨，很難保持快樂的心情。

除了身體的老化，某些負面的情緒也因心智衰退而產生：抱怨、任性、不體諒、不合作、過度依賴子女，甚至產生猜疑心、失去安全感，更是讓老年生活的品質雪上加霜。子女們看在眼中，既心痛又無力，不知如何能讓父母生活得更好。同時我們也自忖，自己未來是否能活出高品質的老年生活？

齊邦媛教授八十歲住進養生村，她不諱言自己一度抱著「等死」的心態，「等也不死，很麻煩，就不等吧。」心境一轉，不再等待任何人與事，每天讀書寫作，六年後出版了二十五萬字的巨著《巨流河》。2019年領取榮譽博士證書時，九十五歲的齊邦媛教授致詞風趣幽默，她說：「這是我生命中不凡的一天！」

原來，老年也能活得那麼精采！

或許，唯一能夠為老年歲月帶來光采的是保持一顆不老的心靈，學習、創作、專注於自己喜愛的事物。孔子曰：「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。」保持年輕的心境，延緩心靈的老化，將天黑之前的黃昏彩霞留住，是中年的我們重要的課題。

建立自己的興趣和愛好，對生活抱著熱情和愛，活在當下，寬懷豁達、感恩惜福，將這些美好心靈品質的種籽早早種下，多年後將會在老年歲月開花結果。

托爾斯泰在小說《安娜卡列尼娜》書中的開場白：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭則各有各的不幸。」我覺得這兩句話形容老化過程也很貼切， 衰老是一個無法避免的人生階段，每個人身體的老化過程都很相似，但心靈的老化過程卻各個不同。

身體的老化如同花開花謝的自然規律，從含苞待放、到花朵盛開，之後必然會凋謝。雖然保養健身 可以延緩身體的老化，每個人的時間線也不盡相同，但是身體一步步走向衰老的過程是相似的，如同列車有快車慢車，到站的時間有快有慢，但是終究會抵達老化之站。

身體的老化是科學，一種系統性的知識體系，可以解釋和預測。而心靈的老化是藝術，如同一幅寫意畫，每一個人有不同的畫風和主題，色彩或是鮮艷亮麗、或是淡雅素淨，墨色或濃或淡、筆觸或是粗獷、瀟灑或是細膩，在心靈和情感的引導下，點點滴滴揮灑出老年的人生。

當人活到某個年歲後，身體和心智逐漸退化，卸下了禮教和社會的束縛，理性消減、感性增強，內心真實的世界便率真地展現出來。那些曾經長久壓抑的情緒會顯現，記憶中深埋被遺忘的故事會鮮活地冒出來，思緒情感不再能以邏輯分析，愛怨情愁也恣意流轉、無理可循。

這段人生之旅大多數人已無法獨立生活，需要家人或看護照料，畫筆也逐漸無法掌控，直到生命的終點。這一幅老年的心靈畫作，也許自己看不見，卻清晰鮮活、永遠存留在家人的心中。

（寄自加州 ）