雪中玫瑰。（張晶瑜．攝影）

立冬後，院子的花木大多凋零枯敗了，玫瑰好像不知季節，還在枝頭綻放，一如往日嬌美鮮豔。這是我幾年前種下的玫瑰，種在院子邊緣，一共六叢，有紅色、黃色、粉紅等三個品種。

但是栽種前我卻很糾結。那時，我們剛到美國 ，剛貸款 買下房子，每月要還貸，手頭非常緊。六盆玫瑰合計近一百元，相當我家當時兩個星期的伙食費。用半個月的飯菜錢買玫瑰，對我而言是奢侈的事。除了囊中羞澀，我還怕自己不懂栽種，讓玫瑰在冬季嚴寒中被凍死。我左思右想，徘徊不定，最後還是將玫瑰悉數買回，就是因為對玫瑰的喜愛和曾經有過的夢想。

我自小就愛玫瑰，這份喜愛，始於一次遇見。那是小學三年級的夏天，一天放學時鄰村的同學帶我們幾個好友到她家摘楊桃。我在果園邊發現幾朵從未見過的粉紅色花，花朵粉嫩，嬌俏豔麗，還有淡淡的香味。我癡癡看呆了，像被攝去了魂魄，伸手摘花，被扎出血也渾然不覺。把花帶回家後，我才知道那是玫瑰。從此，玫瑰在我心中悄悄扎下根。

多年後，一支更美的玫瑰在我面前出現。那是一支美豔的紅玫瑰，是丈夫送的，當時我們認識僅僅一個月，約會過四次。他儒雅斯文，我一見傾心。但是，他的心思我摸不清。那天是西方情人節，我們沒有約好，他突然光臨，送來一支紅玫瑰。那支玫瑰就像冬日一把火把我融化了，是我眼中最動人、最美麗、最珍貴的玫瑰，如今，依然在我心中搖曳。

雖然喜歡玫瑰，年輕時由於忙於生計，加上居室簡陋，我沒有想過種玫瑰。但是玫瑰從未遠離我。廣州氣候溫熱，四季繁花似錦，玫瑰隨處可見。我家鄰近的一個公園，有個玫瑰園，園中玫瑰常年盛放，姹紫嫣紅。那時，我每個周末都去公園散步，每次我都到玫瑰園賞花聞香，沾滿一身花香才走。很多次，我看著玫瑰癡想：要是自家有個玫瑰園該有多美！當時，明知是奢望，但我還是有這個念想。

在美國買下房子後，我知道奢想就快成真了。房子帶院子，前後院子就是我的一畝三分地。院子有幾棵前屋主種下的紫薇和杜鵑，還有一棵高大的大日照花樹和一些小小的藍色燈泡花。因為這些花木，我的夢想從有一個玫瑰園變成有一個菜園加一個花園。我種水仙、菊花和鬱金香，也種百合、梔子花和忘憂草，而種得最多的還是玫瑰，如今長得最好、最給力的也是玫瑰。

玫瑰每年五月中旬開花，一直開到十一月底，六個多月的花期，花開不斷。常常是這邊修剪，那邊又長出新枝，又冒出花蕾。花兒一朵朵、一叢叢地次第綻放，好像變戲法般，層出不窮。小雪節氣期間，即使氣溫在零下二、三度，玫瑰也照開不誤，絲毫不畏寒冬。

冬至前幾天，近十年最強的一場暴風雪鋪天蓋地撲來。暴雪、冰雹轟轟烈烈地下了十多個小時，厚厚的冰雪把黑夜都染白了。我站在窗前看雪，後悔沒有將開得漂漂亮亮的幾朵紅玫瑰剪下，養在花瓶，至少不被砸傷或凍死。

待雪停、鏟雪清出通道後，我特意到院子看玫瑰，玫瑰居然無恙，依然葉綠花紅，雖然花朵少了幾片花瓣，但花朵依然在枝頭挺立，在白雪映照下，更加絢麗妖嬈。

雪中玫瑰，我並非首次見。兩年前初冬一次大雪，玫瑰就在雪中傲然屹立，展示了別樣的美。但是，那次的雪沒那麼大，也沒下冰雹，氣溫也沒這麼低。這次，雪後整天氣溫都是攝氏零下五、六度，雪大多結成冰了。而玫瑰仍然挺立於冰天雪地之中，是何等孤傲、何等冷豔。

我凝視雪中玫瑰，深深被震撼，用手機 將它定格在鏡頭中。隨後寫了一首打油詩：「獨立雪中傲寒凍，雪映玫瑰別樣紅。莫念寒梅千年香，灞橋冰雪早消融。」寒梅傲雪，千古傳頌，可惜我未能一睹風采。但在我眼中，這冬日玫瑰，雖非寒梅，卻勝似寒梅。「冰雪林中著此身，不同桃李混芳塵」就是冬日玫瑰最好的寫照。（寄自賓州）