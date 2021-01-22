瘂弦。（瘂弦．圖片提供）

百無一用是詩人

有人說詩人跟瘋子很接近，不是神經病，就是有點神經質，而愈是非理性所寫出來的詩愈好。所以，我們很難想像一位詩人，他是一位好先生、好職員、好父親，常常當選好人好事代表，每年考績都甲等，同時他又是一位好詩人，這似乎很難。

詩人也不喜歡教書。通常美國學校也只請他們來當駐校詩人，什麼是駐校詩人呢？駐校詩人不用開班上課，也不用寫首詩歌頌學校，只要在學校校園內散步就可以了。請一位詩人，就好像在校園裏的湖邊養只天鵝、養只鹿，什麼事也不做，讓詩人就在落滿楓葉的小路上散散步，讓學生看到他得到一份感動和驚喜，那就夠了。這就叫駐校詩人。

詩人也不適合做官，因為作官的通常不喜歡詩人，他們不喜歡身邊有位詩人，為什麼呢？

因為詩人不能像幹部一樣的去使用，詩人比一般人的自尊心要來得高，詩人最敏感，最容易受傷害。幹部可以招來喚去，有過錯時，可以罵他，詩人是士，士可殺而不可辱，對其人格自尊要求比任何一種藝術工作者都要嚴格。詩人也有非常敏銳的觀察能力，很快可以看透官場的腐敗，更「可怕」的是詩人手中握有一隻筆，必要時，他可以把他看到的一切都寫下來，這多麻煩啊！難怪作官的不歡迎詩人。表面上很重視，骨子裏只抱著敬而遠之的態度。

詩人似乎也不適合作生意，因為他們常常是數學的盲人，而且心腸太好了，例如：蘇東坡買了一棟房子，房款都付了，結果，房主老太太說，這房子是她晚年唯一安身的地方，她兒子不孝順，沒經她同意把房子賣了，蘇東坡一聽大受感動便將房子還給老太太了，可見心腸太好，不能做商人。

五四時期詩人康白情開過榨菜行，另一詩人徐玉諾開過裁縫店（西服專門），都失敗了。

詩人．巫人．詩語．咒語

詩是最早的文學，在沒有小說、散文、戲劇以前就有詩了，最早的詩與歌舞結合在一起，與宗教祭典關係密切。所謂詩人，與祭司或是管神廟的身份類似，所以有人說：詩人是巫人，詩語就是咒語。就像巫人對許多大自然的現象不瞭解，而引發出來的驚嘆，詩人用象徵、多義、神祕的文字來形容人生處境。柏拉圖最討厭詩人，他認為詩人妖言惑眾。在近代社會主義國家，詩人的主要工作，是在歌頌統治者，是官方的玩弄對象，詩人沒有立足的地方。好的詩人寧可做烏鴉，也不做豔鳥，寧可去為不平者抱不平，背負著罪名，也不譁眾取寵。

詩人不能離開他的作品、他的詩，語言是詩人最銳利的武器，如果詩人愛國心太強，放棄作詩，走上街頭，像政治家一樣，那就失去意義了。詩人造反，三年不成！

詩是「無用之用」

詩寫出來，如果求其有用，反而不容易寫得好，即使勉強湊出一首詩來，一點用處也沒有。如果不管它有沒有用，在一種「無關心」的心態下完成的詩作，反而有用。

詩是天上的雲，園中的樹，遠處的山色，屋角的蟲鳴，對於一般俗人，似乎是無關緊要的。

通常我們區分詩人，有兩種：第一是「言志」的，第二是「載道」的，言志的詩人是純粹的詩人，載道的詩人是博大的詩人。純粹的詩人，只抒發小我的情感，博大的詩人，則表現大我的關懷。在中國，通常「言志」的詩人比「載道」的詩人少受重視。其實二種詩人應該是平起平坐的，只是在討論時，尤其在中國傳統的文學觀裏，常常是社會性強的較受注重，所謂文豪級的大詩人，常常是作品含有社會性的。

其實，純粹型的詩人的作品也有社會性，不過是間接的社會性；博大型詩人的作品是直接的社會性，如：杜甫、屈原……等，他們作品普遍有一種感時憂國的精神，十分可貴，他們的心靈活動是詩魂，也是國魂。另一種表現小我的詩人，也即純粹的詩人，表面上看似只關心小我，但小我的殊相中，也有大我共相的意義。比如：愛情，就是小我的東西，但是因為每個人一生中都會有愛情的生活，所以引起的共鳴度也大，我們需要這種詩人來印證我們的人生經驗，他們是另外一種代言人，與大我的詩人同樣具有意義，同樣「有用」。這麼說來，詩還是有用的，一種無用之用。