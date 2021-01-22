弗萊德．華的獲獎小說《鑽石燒烤店》（Diamond Grill）的書封。（趙慶慶．圖片提供）

1996年，堪稱加華文學史上的豐收之年。是年，著名詩人洛夫從臺灣遷居溫哥華。加華英語作家余兆昌（Paul Yee）的圖書《鬼魂列車》獲加拿大最高文學獎總督獎，為第二位榮膺此獎的華裔作家。貝蒂．關（Betty Quan）的《母語》獲總督獎戲劇獎提名。媒體名人黃明珍（Jan Wong）的英語自傳《神州怨》入選《時代》雜誌年度十大最佳圖書。為此錦上添花的，是加華英語老詩人弗萊德．華（Fred Wah）推出了他的首部小說《鑽石燒烤店》（Diamond Grill）。這部隨筆式的自傳小說，以父親的餐館為背景，勾勒了餐館內形形色色的各族裔顧客，凸現了作者在成長時期對自己混血身份的敏感，對定位中的雜糅及其富有象徵意義的連接號「-」表明了妥協和挑戰並存的矛盾態度，榮獲了霍華德．奧哈根（Howard O’-Hagan）短篇小說獎。

弗萊德．華（1939- ），中文名關富烈，出生在加拿大中西部薩斯喀徹溫省的草原小鎮，曾在父親餐館裏當侍應生。進入不列顛哥倫比亞大學後，主修音樂和英語文學，參創了饒有名氣的後現代主義詩歌雜誌《蒂什》（TISH）。他還是新墨西哥大學和紐約州立大學的文學和語言學專業的研究生。畢業後，於卡爾加里大學教授英語和寫作。

弗雷德．華創作豐產，出版了《山脈》（Mountain）、《樹》（Tree）、《等候薩省》（Waiting for Saskatchewan）、《如此遙遠》（So Far）、《是門》（isa door）等約二十部詩集。其中，《等候薩省》回顧了家族在大草原艱苦環境中紮根的經過，榮膺1986年總督獎，成為獲此殊榮的首位華人。

弗雷德．華有四分之一華裔血統。祖父在1892年隨華工潮來加當廚師。回華結婚生有二女一子後，1904年隻身返加，在薩省小鎮經營咖啡店。加拿大自1885年起對入境華人課以重稅，使他無力讓妻兒來加團聚。權宜之下，他和店中有蘇格蘭和愛爾蘭血統的女出納員結成連理。 1916年，9歲的女兒伊絲爾和4歲的兒子弗雷迪被送到中國，和留守的中國妻兒生活。弗雷迪長到23歲時，回到加拿大，迎娶了瑞典裔女孩，弗雷德．華即是這樁跨族婚姻的結晶。

弗雷德．華黃頭髮，藍眼睛，外表和白人無異，以英語為母語，不通中文。但是，小學老師強加給他「中國佬」貶稱，他的朋友們歧視華人，漫畫書和電影把華人千篇一律地塑造成猥瑣、怯懦、骯髒的異教徒形象。他不喜被視作弱勢族裔，然而，他的名字和血緣註定他不可能被自詡高貴的雅利安種族完全接納。歸屬於哪個族裔始終困擾著他。於是，他借助寫作來表明身份困惑，以非此非彼作為解決之道，在《鑽石燒烤店》中採用了以雜糅來對付單選、以多元來化解一元的「 連接號策略」。少數族裔作家在被界定時，往往會出現類似Chinese-Canadian，Chinese American，Asian-Canadian這樣的界定詞，雖然對應的中譯文——「加拿大華人」、「美國華人」、「加拿大亞裔」這樣的表達無需連接號「-」，但在英文中，連接號（hyphen）卻和少數族裔作家如影隨形。因而，少數族裔作家在也被稱作hyphenated writer，直譯即為「帶有連接號的作家」。

弗雷德．華敏銳地意識到「我自己身上的連接號現象造成了特別的含混。除非讓我解釋名字，要不人們都把我當成白人。儘管我只有1/4華裔血統，Wah這個姓，足可以令不然是明朗的歐洲背景斑駁起來。」「儘管連接號位於中間，它卻不在中心……是外來詞、警告牌、人頭稅、橋樑、無人區、飄浮的魔毯……」《鑽石燒烤店》一書，可謂是這種連接加雜糅產生的族裔文本。連接號的重要性不僅體現在反覆的指稱中，也體現在弗雷德．華以英語為主體、以漢語的普通話和方言以及瑞典語為點綴的敘事語言中，體現在以連接號為符號串起的眾多詞語裏。這些信手掂來的合成詞，有的根本不見於辭典，傳遞出可作多重解釋的開放資訊，沒有中心，亦無標準。就連「連接號」這個詞，也不時直接現身在文本裏：

「準備好，弗雷迪，快跑，把東西方之間的木板打開，在第一絲光線亮起前打破沉悶，我輕快地跨在像連接號的這種沉默上，跨在像連接號的門上。」

「我們這幫人成長時就是異類居民，生活在連接號裏。」

「我想，自己含有一種與人不同的緩滯、模糊氣質；那個連接號好像總在要求辯個明白。」

作者的收書之筆也特地寫到連接號。他照應開頭，寫父親在雪天凌晨來到餐館上班，「門哐啷一下，震響了不安靜的連接號，那橫在戶外寂寂冬日和廚房溫暖等候的沉謐之間的連接號。」

可以說，對於族裔作家而言，連接號已經超越了語言範疇，拓展到其思維和感情裏，既是他們向主流社會靠近的踏板，又是他們不甘被任何一個種族同化的分界線，是族裔文化名士霍米．巴巴所說的「解決兩種文化之爭的第三個字眼」。

弗雷德．華的語言深受「蒂什」詩歌運動影響。該運動開始於上個世紀60年代，以溫哥華為中心，擴展到加拿大西部，打破了加拿大詩歌長期以東部多倫多和蒙特利爾為中心的格局。弗雷德．華及同仁——弗蘭克．戴維、喬治．鮑威林、大衛．道森等，借鑒美國黑山詩派和垮掉詩派，以口語化和通俗化為特徵，採用口語的節奏安排句式，努力使詩歌溢滿生氣。因此，弗雷德．華的詩文充滿了跳躍和即興的後現代性，分解中心，自造新詞和句式，鮮活靈動，不乏幽默和犀利。比如，《鑽石燒烤店》沒有採取單頭、線性的敘事常法，而是花開多枝，分頭表述。全書由一百多個斷片組成，長者兩三頁，短者僅一行，時空切換任意，思維跳躍，人物登場、退場無規律所循，講話不加引號，有時一整頁不見一個標點符號。

借助主流語言對主流語言進行大膽的解構和重構，成就了弗雷德．華的探索之筆，幽默之筆，驚豔之筆。在加華英語文本的語言反叛性上，弗雷德．華非常具有代表性。

（趙慶慶，南京大學外語部副教授、中國世界華文文學學會理事、中國教育部「加拿大華人文學史論」專案主持人，著有《加拿大華人文學史論：多元和整合》《楓語心香：加拿大華裔作家訪談錄》《講臺上的星空》等。）