時序過了小雪，幾場淒風苦雨後，楓葉飄落殆盡，楓樹枝葉清爽，從幹枝、分枝到丫枝直至末節如透視般地脈絡分明，毫髮畢現，在肅殺的空氣中靜思。溫哥華真正的冬開始了。

興許是叨了「溫」字的光，溫哥華的冬溫潤，溫馨，溫柔，不冷也不熱，時常徘徊在零度左右。在太平洋和大西洋的加持下，溫哥華占盡了得天獨厚的地理優勢，雖緯度高，卻四季如春，適合人居。

溫哥華也有雪，但是富有詩意的濕雪。天空陰沉蒼青，寒氣凝固砭骨，下雪了。晶晶的，細細的，如糖末似玉沙，輕輕地灑落下來，掉到人的衣衫上，發出嚓嚓的聲音；落到地上軟軟的，踩上去沙沙作響。人似乎赤足在㓗白的沙灘上，親吻到雪的柔弱，又體驗到它的剛強。

間或細小若絨花的六邊飛花飄飄灑灑，又是一番景象。落到眉梢眼角，瞬間便化為細小的霧珠，令眼睛濕潤起來，頓時可以消融胸中的塊壘，將冷峻的心變得柔軟。玉絮飄到地上，很快便被地溫融化；凝雨漸多，遂給人「草色遙看近卻無」的感覺：眼前尚是濕潤，遠處已經覆蓋了一層白色輕紗。

大雪也是有的。雖說不是彤雲密佈，鵝毛亂飛，天也是青黛近淺墨色，鴨絨般大小的瓊花紛紛揚揚，漫天飛舞。一陣寒風過後，濕雪漸漸緊湊，噗噗地打在面頰、眼睛和嘴唇上，地上的白在增厚，很快便沒過了鞋底，像極了「亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄 」。

不過，溫哥華的冬十分溫和，絕無「敗鱗殘甲滿天飛」，也鮮有「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」的絕景，常常是「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」。但不出三天，溫雨便淅淅瀝瀝不停，融化了難得的欣喜；不消三五日，便將大地清洗得乾乾淨淨，全然看不見冬的痕跡。

每一位新來者心中都懷著詩與遠方，抑制不住對這片美麗土地的莫名激動，掩飾不了對第二故鄉美好的憧憬和巨大的希冀。但不要忘記，沐浴了三月的櫻花潮，享受了夏日的靜好，欣賞了秋楓的絢麗之後，也會進入冬。雖然沒有凜冽徹骨的寒風和冰天雪地，溫哥華的冬依然冷。除了難得的幾日豔陽，幾乎都是陰鬱和陰冷。

梅花香自苦寒來，人亦如此。沒有砥礪，心中的詩便會化為溫吞水；遠方也會像美麗的雪景，頃刻間便被溫柔的雨水沖洗得無影無蹤。

不過，既然冬已經深了，春還遠嗎？

（王志光，語言博士，曾在中、加大學教授語言40餘年。1993年創辦了溫哥華北京中文學校，為華裔及其他族裔的孩子提供了一個良好的學習中文和瞭解中華文化的平臺。曾任校長，現任校監。加華筆會會員。）