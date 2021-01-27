海邊撿來的石頭。（禾清．攝影）

休假時到加州 月亮石沙灘度假，每天除了看美麗的落日，最享受的就是在沙灘上散步時撿拾漂亮的月亮石和貝殼。

牛頓曾經說過：「我覺得自己不過是在沙灘上遊玩的一個小孩，偶爾找到一片漂亮的貝殼，偶爾撿到一個光滑的鵝卵石，但是蘊涵所有真理的大海在我面前，我卻對它一無所知。」

我對真理的大海也一無所知，不過當我在大海邊散步時，卻不斷被沙灘上熠熠閃亮的月亮石和貝殼吸引，想必大科學家也曾有過類似的經歷吧？

每當我專心地在沙灘上撿選石頭和貝殼時，常常冷不防一個浪打來，我便趕緊起身躲避，有時躲閃不及被浪花打濕了鞋子和褲角，有時匆忙中失去平衡一下子跌坐在沙灘上。在和海浪的追逐嬉戲中，我彷彿回到了兒時純真快樂的時光。

沙灘上的石頭和貝殼日復一日、年復一年地被海風吹拂、被海浪拍打，用不同的紋路細細密密地記憶著一個又一個的心事，用不同的色彩和光澤塗抹著自己的心情。它們被海水沖刷後，彷彿都有了靈性。有的晶瑩紅潤像紅月亮，有的碧綠如翠玉；有的石子上有月宮桂樹的影子，有的則像一抹輕雲。它們不斷激發我的想像力，讓我的心沉浸在一種單純的喜樂中。

我把撿來的月亮石和貝殼放入水中。每當面對著這些來自大海的禮物時，彷彿又看到了天空的浩瀚、大海的磅礴、太陽的熱情、星月的溫柔、還有鳥兒掠過時自由自在的身影。（寄自加州）