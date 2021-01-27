我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

大海的禮物

禾清
海邊撿來的石頭。（禾清．攝影）
海邊撿來的石頭。（禾清．攝影）

休假時到加州月亮石沙灘度假，每天除了看美麗的落日，最享受的就是在沙灘上散步時撿拾漂亮的月亮石和貝殼。

牛頓曾經說過：「我覺得自己不過是在沙灘上遊玩的一個小孩，偶爾找到一片漂亮的貝殼，偶爾撿到一個光滑的鵝卵石，但是蘊涵所有真理的大海在我面前，我卻對它一無所知。」

我對真理的大海也一無所知，不過當我在大海邊散步時，卻不斷被沙灘上熠熠閃亮的月亮石和貝殼吸引，想必大科學家也曾有過類似的經歷吧？

每當我專心地在沙灘上撿選石頭和貝殼時，常常冷不防一個浪打來，我便趕緊起身躲避，有時躲閃不及被浪花打濕了鞋子和褲角，有時匆忙中失去平衡一下子跌坐在沙灘上。在和海浪的追逐嬉戲中，我彷彿回到了兒時純真快樂的時光。

沙灘上的石頭和貝殼日復一日、年復一年地被海風吹拂、被海浪拍打，用不同的紋路細細密密地記憶著一個又一個的心事，用不同的色彩和光澤塗抹著自己的心情。它們被海水沖刷後，彷彿都有了靈性。有的晶瑩紅潤像紅月亮，有的碧綠如翠玉；有的石子上有月宮桂樹的影子，有的則像一抹輕雲。它們不斷激發我的想像力，讓我的心沉浸在一種單純的喜樂中。

我把撿來的月亮石和貝殼放入水中。每當面對著這些來自大海的禮物時，彷彿又看到了天空的浩瀚、大海的磅礴、太陽的熱情、星月的溫柔、還有鳥兒掠過時自由自在的身影。（寄自加州）

加州

上一則

小浴室的烈士（上）

下一則

義大利的非洲難民（下）

延伸閱讀

1張圖看疫情：全美確診2393萬例 加州逼近300萬

1張圖看疫情：全美確診2393萬例 加州逼近300萬
加州議會 1000名軍警鎮守防暴動 迄今僅少數支持政府者出現

加州議會 1000名軍警鎮守防暴動 迄今僅少數支持政府者出現
庫比蒂諾小學老師教批判性種族理論 惹議

庫比蒂諾小學老師教批判性種族理論 惹議
反對促進優生學 加州理工大樓 創始校長除名

反對促進優生學 加州理工大樓 創始校長除名

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02
黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

2021-01-21 22:55

父親的家

2021-01-25 02:07

我接種了新冠疫苗

2021-01-25 02:01

教子難、為父難

2021-01-25 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意