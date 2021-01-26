義大利的非洲難民（上）

在義大利教堂門前的階梯上的皮特，在新冠疫期間戴著口罩乞討。（李遠．攝影）

前幾天，從陽光明亮的山頂小廣場一下進入大教堂前沿拱廊時，眼前一片昏暗，在教堂高大的第一層門後的陰影裡，一瞬間，我幾乎難以察覺坐在石頭階梯上的皮特——他漆黑色的臉、頭、手，又身著灰黑色的衣服，整個人黑黑地融入在教堂大門的陰影中。

「皮特，你坐在這裡把我嚇一跳。今天的收入如何？」

聽上去我像是在問開酒吧的人，現在疫情期間酒吧生意嚴重受創。其實我是在問一個出售「貧困、尊嚴」的非洲人，皮特的工作就是每天下午坐在教堂門口等偶爾幾個進進出出的信徒施捨給他一點零錢。

「唉，不行呀，沒有幾個錢！」他哭喪著臉說，又問我：「我跟你說過，你有沒有不用的舊智慧手機 ，給我一個？」

我曾經說如果有可能就給他一個舊的智慧手機，儘管我曾經給過他兩個照相機、一個諾基亞手機和幾包新舊衣服等等，他還是一直堅持找我要其他的手機。

皮特是奈及利亞（Nigeria）人，我每天散步會經過山頂上的這座教堂，我們自然地相識了。

2011年利比亞內戰爆發，其統治者格達費遭到西方盟國（主要是英法美）空襲和國內反對派的攻擊致死之後，利比亞便分崩離析，大量撒哈拉沙漠以南和西非非法移民 ，包括亞洲的孟加拉人，通過「人口販賣組織」在利比亞乘上小船源源不斷地漂移到達義大利 西西里的蘭佩杜薩島。這些非法偷渡時常出現翻船及沉船事故，許多非法移民因此葬身海底，地中海似乎成了非法移民的死亡之海。

對於這些非法移民，義大利大部分國民都持反對態度，因為義大利本國的經濟也很不景氣。但歐盟出於人道考量不可不救援那些翻船掉入海中的偷渡客，也有一些非政府人道機構的大船（主要是德國的）前去救援。然而，你越援救他們跳入海中的也越多。那些有幸被救起來的非法移民來到義大利，逗留一陣子後，都想盡辦法轉去德國、法國、英國及瑞典等其他歐洲國家，但是很多人仍然滯留在義大利。所以，最近六、七年，不知從哪天開始，幾乎每天都有黑人男人來按我家門鈴，要麼直接要錢，要麼就是向我們兜售一些小商品。我家的主人，一個具有偉大「博愛」思想、只會坐在家中讀報的理想主義者，他一直想用瘦弱的雙臂擁抱全世界受苦受難的兄弟，每次都會給按門鈴的黑人一或二歐元，好像我家是銀行的非洲援助基金會所在地。

在市中心各個商店門前，隨處都可見那些要錢的非洲男人，大多是青壯年，他們站在門前像座黑石雕塑，向路過的人說：「女士，給點錢，幫我一下。先生，給點錢，幫我一下。」

對那些上年紀的義大利老婦人，他們就說：「媽媽，幫幫我！」

他們時常還會當著女人們的面撩起自己的衣服，把布滿火燙烙印的前胸或腹部亮給媽媽們和女士們看：「你看！你看！」

媽媽們和女士們見狀，立刻露出驚駭和痛苦的表情，迅速被煽動起憐憫之心，馬上就拿出一點錢放在伸在面前的黑手上。只是現在討錢的人越來越多，媽媽們女士們的憐憫心基本上也已經耗盡了。

其實那些火燙烙印是一種部落印記，而不是被誰折磨的痕跡。就好比他們往身上蓋章一樣來區別不同部落的人們。

只有一個站在麵包店前討錢的胖胖奈及利亞女人，她用英語說，她有幾個孩子需要吃飯。當然，她全家都可以去教會的慈善中心去吃飯，今天的社會不可能讓人餓死街頭的。「我可以做花園工，也可以做清潔。」她拒絕賣淫，只想找一個工作，總是以那種乞求的眼睛像看上帝那樣看著我。可是每次我只能給她丁點零錢，我不知道如何幫助她。

似乎很多中國人比較鄙視和厭惡非洲人，我想就是一種文化偏見，這種偏見出於對非洲人的不瞭解。人們通過想像認為非洲人野蠻，或者很多人根本只是因為他們的膚色黑就本能地不喜歡。現在是二十一世紀了，為什麼我們仍以膚色來判斷好惡、而不看人的本質呢？

不過什麼是非洲人的本質呢？我自己也難以描述，很難以我們的思維邏輯來判斷和解釋他們的行為，儘管因為工作和旅行的關係，我接觸過很多非洲人。我抱過漆黑的小嬰兒，也到過非洲人的草棚屋喝咖啡，但非洲很大，雖然他們的膚色都是一抹黑，但各個地區、不同部落的非洲人的習俗也都不同。我現在想說的只是我所瞭解和認識的在義大利的非洲人。

在義大利，我曾在地方婦幼保健站工作過很多年，在那裡上班就好像在聯合國上班似的，可以遇到許多不同國籍的人，有東歐的、非洲的、美洲的、亞洲的。首先衝擊我的，不是語言，而是人體不同的氣味。只要有人一進門，我就可以大概知道他是哪個種族、哪個地區來的人。譬如夏天時，若有白種男人隨著一股汗酸臭味一起推門進來的，十有八九是來自阿爾巴尼亞和羅馬尼亞，因為他們很多人是泥瓦工。而冬天時，中國浙江移民一定帶著一種好像從地下室裡鑽出來的潮濕霉味站在我和同事們面前。因為很多中國勞工移民為了省錢，冬天都不開暖氣，房間裡總是又潮又冷，他們也不會每天洗澡。其中，氣味最濃的是西非的塞內加爾人和一些奈及利亞女人，不論季節，那些懷孕的或帶著孩子來打預防針的女人，她們一進門就帶入一種強烈撲鼻的味道，混合著香與臭，好像她們的身體就是一盤冒著氣味的菜。那是乳木果油的味道，因為塞內加爾和奈及利亞之間的熱帶雨林盛產乳木果樹，當地婦女在生孩子前及生孩子後都要抹這種油，可以護膚還可驅蟲消炎，她們特別要給剛出生的嬰兒全身抹上乳木果油按摩。她們離開後，便把上萬個乳木果油分子留在了我們辦公室裡。（上）（寄自義大利）