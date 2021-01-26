2020年過去了，但冬天還沒有過去。2020這一年，看不見的病毒擾亂了看得見的生活，染疫和病故的數字不斷攀升，常令人感到冰冷，彷彿這一年裡只有冬天。這是我生命中最漫長的冬天。

去年三月，春天來了本應該外出走一走，肆虐的病毒卻逼迫我們關緊家門，居家避疫 。我的世界突然縮小到了住宅和後院。隔離初期尚能忍受，但凝滯的生活像金屬一樣會生鏽，隨著疫情延長，心裡滋生了驅之不散的鬱悶。

太太說，多去後院看看花，心情會好些。她喜愛養花，培育鮮花不下百種，後院成了花園。我時常給花澆水，可對花卉毫無興趣，那只是幫助太太做家務事。為了散心而賞花，我起初頗不習慣，望著盛開的花朵，竟然有陌生的感覺。

多少年來，我彷彿在一條固定的軌道上埋頭前行，前面似乎總有重要的事情等著去做，連為花澆水都是匆忙的。由於養的花多，澆一遍水很費時間，一株花澆足了，我馬上就把噴頭移到下一株，注意力全在枝幹下端和泥土上，對花朵幾乎視而不見。

賞花是一種新的生活體驗。將心思轉移到花朵上時，彷彿看到了一個被我長期忽視的世界。

花朵給我的印象，首先是顏色，其次才是花瓣形狀。花兒的顏色，僅玫瑰就讓我眼花撩亂，鮮紅、絳紫、金橙、嫩黃、雪白、粉紅……粉紅還分單色的，粉白相間的。有一株玫瑰最奇特，能同時綻放幾朵不同顏色的花。

賞花的感受出乎預期，像春雨飄落般滋潤心田。花香能驅散悶氣；花影能平復躁動；花苞令人期待；花蕊惹人喜愛。綻放的花朵如一盞盞彩色的燈，其光芒能驅散心中的陰霾。

花兒就這樣變成了我的新朋友，此後澆水有了無數樂趣。現在澆花時，我總會停頓片刻，和花兒打個招呼。我還學太太，端著相機，給最美的花留下影像。舊金山灣區的自然氣候，四季如春。今天這株花開了，過幾天又輪到另一株，每天都有花朵朝著我微笑。這是春天的微笑。送走了夏秋，冬天又來，可春天始終沒有離開我家。

人養花，花也養人。花兒不會講話，卻能傳遞言語難以表達的美。太太總能保持樂觀的情緒，一定和她養花的愛好有關。居家避疫，讓我們彷彿成了病毒的囚徒。可家絕不是愁眉苦臉的監獄，應該是抵抗病毒的堡壘。沒有樂觀的精神，如何堅守下去？

難得有這麼長的時間與太太孩子相處。我在遠程工作之餘，和家人聚在客廳，除了喝茶聊天，還有集體健身 活動。非常時期，互相關愛，同舟共濟。家中充滿春天的溫暖。

目前，疫苗已經開始注射，抗擊病毒，勝利在望。生活終將回歸正途，人的思想會不會也跟著回去呢？好的改變應該延續。隔離生活引發我的一個想法——建一座有隔離作用的暖房。暖房不是建在自家後院，而是建在我的心裡。為家人保留一塊不受外界侵擾的空間，無論四季如何變化，即便外面寒風刺骨，內心也要春暖花開。（寄自加州 ）