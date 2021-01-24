銘記人生／假使我是一隻螞蟻

「假使我是一隻螞蟻」，這句話當選「最佳作文題目」，我想，有最佳作文題目應該也有最佳作文？打開「谷歌」尋找，果然有。

他們是怎麼寫的呢？「假使我是一隻螞蟻」，我每天跟我的夥伴一同打洞，覓食，保衛巢穴。不幸有一天，人類的一隻大腳踩過來……。「假使我是一隻螞蟻」，我會在螞蟻的社會裡打抱不平，螞蟻也會欺負弱小。「假使我是一隻螞蟻」，我要為人類服務，鑽進他們的房子裡檢查電線瓦斯管，替他們維修。「假使我是一隻螞蟻」，我附在一個男孩身上和他一起盪鞦韆。這些作者沒寫自己的名字，教人想念。

在這裡，我得提醒你，他們已經寫過的，你都不能再寫了，我們讀人家的文章，不是要跟人家一樣，而是要跟人家不一樣。我們雖然要避免和別人一樣，但是希望受別人啓發。什麼叫啓發？「啓」是打開，你心裡好像有只箱子，他替你打開了，箱子裡裝的東西是你自己的，「發」是展開，你的心裡本來有那麼一個「點」，他來碰一下，這個點延長成線了，回旋成圓了，這個線上的東西、這個圓裡的東西是你自己的。

暗示做人 出題有深意

我們也來一個假設。有一個小朋友說，假使他是一隻螞蟻，他要做益蟲，不做害蟲。哦！螞蟻的種類很多，可以選擇，那好，假使我是一隻螞蟻，我做工蟻。課本上告訴我們，螞蟻分工合作，有的負責打仗，有的負責做工，有的負責生兒養女。我來做工蟻好了，我在地下打洞給大家居住，我從外面搬運食物回來放進倉庫。工蟻吃苦耐勞，遵守紀律，從來不計較酬勞，中國 的教育 家也一直在假設，中國人最好都有這種精神。「假使我是一隻螞蟻」，出這個題目的人可能有兩個用意，既訓練我們作文，也暗示我們做人。

舉一反三 假使我是…

我還得告訴你，既然「假使我是一隻螞蟻」已經成為新聞，既然已經有這麼多佳作，以後大概沒有人再出這個題目了，你升學考試 ，大概也不會再遇到這個題目。雖然你不會遇見「假使我是一隻螞蟻」，很可能碰見假使我是一隻老鷹，假使我是一隻小雞，假使我是一位老師，⋯⋯。有今天我這篇文章墊底，那時，你就是沙場老兵。假使我是一隻小雞，緊緊偎依在母親身旁，時時跟隨在母親後面，可是有一天，母雞忽然要把她的孩子們趕走，誰再跟著她，她用尖銳的嘴去啄誰的頭頂，小雞痛得哇哇叫，只好四散。你，這隻小雞，始終想不通為什麼，也許等到有一天小雞也做了母親，才會明白。這樣寫，不比他們差。也許我是一隻老鷹，你下筆先聲明，我不喜歡老鷹，老師要我臨時做一次老鷹，老鷹不講理，吃我家的小雞，如果我是老鷹，我要吃素，響應環保。這樣寫，也許能比他們強。

想像如畫 世界任逍遙

這一類文章不憑記敘寫成，是憑想像寫成。記敘，寫已經發生的事情；想像，寫並未發生的事情。既然並未發生又何必寫它？這就要談到文學，文學的世界比物質的世界要大。記敘好比你照相，對面一座山，山前一條公路，公路旁邊一行電線桿，實景是這樣，你拍出來的照片也是這樣。想像好比畫畫兒，你可以把它畫成山前一條河，沿著河岸是樹林，樹上開滿桃花，實景是那樣，畫出來是這樣。少年兒童可以記敘的事情不多，想像力很豐富，這是我們小讀者、小作家的優勢。

你也聽說過吧，中國古代有些心腸很軟的國王，你也許還不知道，中國古代還有鐵面無私的法官。你一定知道有個大文學家叫蘇東坡，他參加高等文官考試，他在考卷裡面說，上古時代有個老百姓犯了罪，法官說，我有三個理由判他死刑，國王說，我有三個理由可以赦免他。文章寫得好，考取了！放榜以後和考試委員見面，考試委員問他，你寫國王和法官爭執是根據哪一本書？他說，這是我的想像。

有些話，將來用得著，現在先告訴你。有學問的人說，人人暗中都想做另一個人。泰戈爾說，「鳥兒希望它是朵雲，雲希望它是一隻鳥，」不容易。可是人到底比鳥有辦法，女人喜歡化妝，換個髮型好像換了一個人，常常買新衣服，換一套衣服好像換了一個人。男人喜歡換職業，商人從軍，教授做官，前後判若兩人。做演員，他忽而做好人，忽而做壞人，忽而做古人，忽而做今人，甚至可以又做男人，又做女人，所以這個職業迷人。我們不能演戲，我們看戲，看戲的時候心神化入劇中人，做過探母的楊四郎，做過掛帥的穆桂英，很過癮。

想當悟空 任我變變變

「假使我是一隻螞蟻」這個作文題目，正好觸動了人們變形化身的慾望。有學問的人說，在這方面，人最強烈的念頭還不是做螞蟻，不是做老鷹，而是男生想做女生，女生想做男生。「如果我是一個女生」或者「假使我是一個男生」也會入選最佳作文題目嗎？我想沒有哪位老師會出這樣的題目，你如果寫了這樣一篇作文，會受同學們沒完沒了的譏笑，雖然他們的年紀還小，人總是老早就學會譏笑別人，很晚才學會稱讚別人，這也是沒有辦法的事。你的年紀還小，不知道怎樣承受、怎樣消化這種打擊。寫文章要寫自己心裡的話，但是也要知道什麼可以寫，什麼不可以寫，即使有刊物用這個題目徵文，你現在也不必投稿。

有些同學告訴我，他們最想做孫悟空。為什麼？「因為變成孫悟空以後還可以再變」。