一群加拿大野雁排列湖岸，彷彿正在選美。（萬羚．攝影）

小雪：鸕鶿來訪

清晨，沿著山坡道散步，看到遠處一群鸕鶿，停在高爾夫球練習場的池畔。我腦中突然響起齊豫的歌聲：「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方……」歡迎呀！遠道的客人，飛越千山萬里，長途跋涉來到此地，你們累了嗎？喔！差點忘了你們是捕魚高手，如果池中有魚，就儘量吃吧。那些球友個個荷包滿滿，吃它幾條魚，算什麼呢？再說來者是客，怎能不好好招待？

此刻，你們遠方的故鄉應該已雪花飄飄、北風蕭蕭了。你們來拉斯維加斯度假，算是選對了地方。此地沙漠冬景，風光明媚，色彩繽紛，紅葉李樹，金黃白楊，常綠棕櫚，多美呀！還有，還有，這裡還有許多橄欖樹。鸕鶿啊！你們就展開翅膀，盡情享受陽光吧！

大雪：走鵑結緣

古人說，大雪時節，鵑鷗不鳴。可以想見冰封萬里，連鳥都不啼了。唐朝柳宗元的〈江雪〉：「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅，孤舟簑笠翁，獨釣寒江雪。」更把這寒意描繪得淋漓盡致。沙漠的冬天，雖偶爾也會天寒地凍，卻依舊鳥語花香，啼聲處處。

大雪初日，艷陽高照，我如往常在步道 散步。散步時，經常被貓跟蹤，我習以為常，他們脖子上都戴著鈴鐺，不是野貓，只是跟我一樣，在家待不住，喜歡出來閒逛罷了。走著走著，看到一隻走鵑（road runner）站在路旁，我拿起相機為他留影。他好似喜歡這個瞄準他的怪物，好奇地對著相機猛瞧。拍了幾張，我收起相機繼續散步，沒想到他竟然跟在我背後，「布穀！布穀！布穀！」地叫著。他跟了幾步停下，東張西望地，又豎起全身羽毛，如怒髮衝冠，接著又跟了過來。我沒理會他，逕自回家了。

走鵑亦稱灌叢雞，是杜鵑科的地棲性留鳥，分布在美國西南部的荒漠地區，是北美最大的杜鵑鳥，以昆蟲、蜥蜴、蛙、鼠、蛇為食。走鵑不擅飛行，卻有一雙飛毛腿，是賽跑健將，每分鐘可以跑到五百米。相傳旅途中，若遇見走鵑，旅程將會一帆風順，算是吉祥鳥吧！

華納公司的一系列卡通片《嗶嗶鳥和郊狼》就是以走鵑為原型來設計製作，此影片誤導許多小朋友一聽到road runner，就會自動發出「嗶！嗶！」聲來回應。其實他的叫聲比較像「布穀！布穀！」因此，也有人稱他為布穀鳥。

我回到家，休息一會後，想著該去信箱拿信。不料，大門一開，看到這隻走鵑還在，他竟然逛到我鄰居的前院。他到底要到哪裡去呢？這回換我跟著他的腳步走，他一會跳上牆，一會兒又溜進別人家的院子，進進出出，來去自如。一下低頭啄食，一下又昂首展翅，翹起長尾，完全不把人放在眼裡。最後，他回到步道，碰到另外一隻走鵑，不知是在爭地盤大吵大鬧，還是鼓起脖子在跳愛情探戈？我看著他們彼此追逐，逐漸消失在灌木叢中。

被貓跟蹤不足奇，被鳥跟蹤倒是首次。走鵑像偵探般窺探我，我與他彼此無聲地互動。在鵑鷗不鳴之日，我結交到一隻鳥朋友。

冬至：野雁報喜

一大早，就被聒噪的嘎嘎聲吵醒。屋外，一群一群野雁正從我家屋頂凌空而過。那一列列呈人字形的雁影，在晨曦中劃過長空，壯闊豪邁。我曾經看過雁群換班，領頭雁飛累了，便速度放緩地漸漸退到最後，雁老二馬上遞補當領隊。人們常說「雁序」、「鴻儀」，應該就是指雁群飛翔時，雖在交班，依然保有禮儀風範，列隊長幼有序，從容不亂，保持完美隊形。

天剛亮，就有雁群傳來訊息，接著我打開手機，果真一張張婚宴照浮現眼前——那是外甥的新婚照，他兩天前結婚。但因疫情關係，我們不便回台灣參加婚禮。今天清晨，他傳來宴客及婚紗照，讓我們分享喜悅。鴻雁報喜，何等美麗的祝福！

古時婚禮、聘禮中，有送雁的習俗，那是非常珍貴的禮物，稱為「奠雁」。曾看過一部連續劇，有一頑童在姊姊的婚禮中，與男方來的客人賭博，居然把男方送來的大雁，輸回給男方，把女方的家長都急瘋了，一場大戲就此展開。此外，還有許多與雁有關的優美詩詞，內容大多是描寫藉野雁傳書，以抒思鄉懷親之情。我很喜歡宋朝李清照的詞〈一剪梅〉：「紅藕香殘玉簟秋，輕解羅裳，獨上蘭舟。雲中誰寄錦書來？雁字回時，月滿西樓。花自飄零水自流，一種相思，兩處閒愁，此情無計可消除，才下眉頭，卻上心頭。」其中的「雲中誰寄錦書來？雁字回時，月滿西樓」，便深切表達了她對遠行丈夫的思念，期盼雁兒傳遞家書之情。

晨曦雁影，縈迴腦際。我想雁群的休憩地應該就在鄰近的日落公園 。午餐過後，我決定去看雁。出門前，先看氣象。今天高溫華氏67度（攝氏19度），低溫華氏38度（攝氏3度）；日升於6:47，日落於16:30。沙漠裡日夜溫差極大，就算只在家旁邊的步道散步，也得留意日落時間，以免太陽下山後，天色瞬時變暗，氣溫驟降。

日落公園是拉斯維加斯最大的公園，位於天堂谷（Paradise Valley），離我們住的拉斯維加斯谷（Las Vegas Valley）約十分鐘車程。園內的地下泉天然湖，湖畔綠林成蔭，若悠閒慢行，繞湖一圈，大約一小時。秋冬時節，各地候鳥來此避冬，與本土留鳥打成一片，熱鬧非凡，日落公園，真是野生動物的天堂。

冬日下午兩點多，氣溫最宜人，暖陽和煦。湖中各種水禽，如加拿大 野雁、白鵝、綠頭鴨、鴛鴦、紅面水雉、蒼鷺，像在開聖誕舞會般，互別苗頭，競技舞藝。蒼鷺低飛躍入池中銜魚，野鴨空中展翅雙蹼划水，白鵝成群列隊地自在悠游，鴛鴦則猶抱琵琶半遮面地側著頭。我邊走邊瞧，一群加拿大野雁，排列湖岸，好似正在選美，每隻都溫柔婉約，我無法為他們評分選后，只得拿起相機充當攝影記者。有幾隻白鵝，特別有靈性，他們游到我身旁陪我繞湖，逗得我心花怒放。

將近四點，天色漸暗，水禽紛紛上岸，野鳥亦各自歸巢，從四面八方飛向公園，只一會兒工夫，鄰近幾棵大樹，枝頭已被鳥兒站滿。我走到停車場，此時，夕陽緩緩西沉，金色陽光瞬間染紅天邊，霞光四射，照向公園的涼亭，形成一幅美麗的剪影。

今日冬至，太陽直射南回歸線，在北半球是晝最短、夜最長的日子。而沙漠之中，白晝雖短，卻沒有寒風刺骨，只有禽鳥豔麗的羽衣相伴。（寄自內華達州）