這些天上班，一打開電腦，有關新冠疫苗 的衞教立即跳出。每日晨報時主管也口頭再說一遍，解釋醫院對疫苗的政策、自願不強迫、施打的優先順序及副作用等等。似乎新冠疫苗已開始要射出銳利的箭頭，準備掃除瀰漫在醫院空氣中久久無法除去的頑強病毒。

疫苗比預定時間早到了一天，全醫院又是一陣歡呼。第一批接種的是急診室和重症監護病房工作人員。在急診室工作的好友莉莉，自去年畢業即加入護理人員行列，滿腔熱血進入急診室任職。去年三月疫情 高峰期，當時醫院防護設備不足，她自己也被感染，神志不清地高燒了三天三夜，甚至已交代了後事。還好年輕力壯的她挺了過來。但之後她一直感到恐懼、焦慮和挫敗。但願疫苗能重燃她的信心。

十二月三十日是個不見陽光的陰天，但沒有影響我的好心情。我坐在地鐵 上，想著今天輪到我們單位接種疫苗，忍不住笑出聲來。

晨報時護理長分配了接種順序，我是早上十一點那批。今早病人多，抽不開身，我十一點十五分才趕到由會議室臨時改成的注射區，真擔心被取消資格。只見隊伍已排到走廊盡頭，我加入了隊伍，拿到了號碼牌、疫苖知識需知、問卷調查表和同意書。大家保持距離。我靜靜地等待著，深怕一出聲，一切就會煙消雲散。

接種完新冠疫苗第一劑，我選擇爬樓梯回工作崗位，我需要時間慢慢地平復複雜的心情。

2020年2月，醫院開始有零星的幾例新冠病人。經歷過SARS的我，警覺地戴上口罩上班，卻被勸阻。當時的政策是，生病才戴口罩。不料三月初，疫情大爆發，醫院的口罩、防護衣等嚴重短缺。還好我們小兒科的病例不多，勉強應付。

三月中，醫院已被如潮水湧入的新冠病人淹沒至無法喘息；測試劑不足，防護設備不足，呼吸機不足，病房不足，人手不足……。部分門診部改為新冠病房，普通病房改為重症監護病房。門診部的醫生護士到病房支援。大批各州來的志願者，加入我們醫院的抗疫行列。

當時每日上班時，急救的代號不斷在醫院廣播中響起；急診室旁的空地，保存大體的大冰櫃拖車愈來愈多；不時傳來某樓的同事感染了病毒，好了，回來上班了，或某些人不幸沒挺住，走了。一想到那如惡夢般的日子，心中仍不寒而慄。

我扯下貼在注射部位的膠帶，感到自己是何其幸運！這個疫苗的背後是多少團隊日夜不停的努力，這才帶來了希望的曙光。

接種完當天，我半夜被惡夢驚醒。夢中的我被怪獸追趕，掉入了萬丈深淵，遍體鱗傷——原來是痠痛開始襲擊全身。我知道身體的免疫系統已經開始工作，照指示服用了止痛藥後，安心再入睡。

第二天醒來，全身痠痛已過，只有注射部位稍微不適。到了工作崗位，互相問起打疫苗後的反應，大部分人沒事，少數人有發燒反應。這些都是預期中的。大家不約而同的一致反應是：期待接種2021年的第二劑新冠疫苗。（寄自紐約）