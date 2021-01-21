賣水果的女人穿著和國旗顏色同樣艷麗的大裙子。（李丁．圖片提供）

對哥倫比亞的認識來自1982年諾貝爾文學獎得主、《百年孤寂》的作者馬奎斯，他用現實與魔幻的手法給他的母國披上朦朧的面紗。哥倫比亞還讓人聯想到毒梟火拚、黑幫仇殺、游擊隊內戰。

●世界遺產卡塔赫納

哥倫比亞北部港口卡塔赫納（Cartagena）建於1533年，十七世紀與哈瓦納、波多黎各的聖胡安並列為加勒比海三大港口。西班牙人在南美洲西北部搶掠的財富經此港運出，非洲黑奴從此港運入，造就了它的繁榮，也引來海盜的覬覦。西班牙人築起城牆和軍事要塞，安置火炮。因豐富的歷史遺跡，卡塔赫納老城1984年入選世界文化遺產。

卡塔赫納三面臨海，宏偉的聖菲利浦城堡始建於1639年。大炮位置環環相扣，互相掩護，要攻陷一個大炮位，必須同時摧毀全部大炮。內部地道四通八達如迷宮，既可防禦又能撤退。城堡山下有一雙巨大的銅鑄舊靴子，紀念當地詩人洛佩茲（Lopez）在《致我親愛的城市》中所寫：「大家要像愛自己那雙舒適的舊靴子一樣愛卡塔赫納。」這個比喻很奇妙。

從城堡步行十五分鐘就到老城。城門頂有一座黃色鐘樓，兩側延伸著完整的城牆。徜徉在老城街巷，石塊鋪的道路，兩側西班牙式小樓油漆了誇張的色彩，爭奇鬥艷。陽台伸向街道，爬著繽紛的花草。前門的門環裝飾象徵主人的身分，獅子代表軍人之家，爬蟲類是官家，海洋生物則是商人。如果不是每條街口的路障和持槍員警，恍若置身於西班牙小城。

老城真熱鬧。參加婚禮的人群在肅穆的教堂外載歌載舞。圓潤的黑女人頂著水果籃、穿著黃紅藍國旗顏色的大裙子。玻利瓦（Bolívar）廣場中央屹立著獨立英雄玻利瓦躍馬舉劍的銅像。1810年他在卡拉卡斯領導起義失敗，來到卡塔赫納積聚力量，發表了戰鬥檄文〈卡塔赫納宣言〉。後來他再度東征，1819年建立大哥倫比亞共和國（包括哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾和巴拿馬），出任第一任總統。一群年輕人在雕像下跳舞，小樂隊忘情地彈奏。哥倫比亞著名畫家波特羅（Betero）的裸體胖妞大銅像，豐乳肥臀被摸得鋥光瓦亮。

馬奎斯在卡塔赫納踏上了他的文學之路。他說：「從寫《枯枝敗葉》的那一刻起，我所要做的唯一一件事，便是成為這個世界上最好的作家。」「《愛在瘟疫蔓延時》是我最好的作品，是我發自內心的創作。」《愛在瘟疫蔓延時》是一個跨越半個多世紀細膩的愛情故事，窮盡了所有愛情的可能性：忠貞的、羞怯的、柏拉圖式的、放蕩的、轉瞬即逝的、生死相依的……他們二十歲時沒能結婚，因為太年輕了；經過各種人生曲折之後，到八十歲他們還是沒能結婚，因為太老了。那熾熱撩人的愛情如同卡塔赫納火辣的驕陽，妙趣橫生的愛情故事就像滿城肆意碰撞的色塊。

同名電影在卡塔赫納拍攝：阿里薩和費爾米納在街角那棟房子初次相遇。費爾米納和烏爾比諾在大教堂結婚。拱頂集市長廊變成代筆人長廊，阿里薩在這裡為備受戀愛煎熬的人代寫令人瘋狂的情書。石板路傳來馬蹄聲，載著觀光客的馬車，彷彿是烏爾比諾夫婦駕著馬車穿過街巷。阿里薩在角落裡黯然拉著為費爾米納譜寫的小提琴曲，心中燃燒著持續半個世紀讓人心碎的摯愛。馬奎斯在自傳《活著為了講述》中詳盡講述初到卡塔赫納的感受：「時間為萬物停留，歲月變老，萬物依舊。」

聖佩德羅拉韋爾修道院建築雄偉，規模龐大，西班牙傳道士 Pedro Clavar 在這裡傳教，致力保障非洲黑奴權益，是美洲第一位被教會封聖的人。修道院前廣場有幾組有趣的塑像，用鐵皮鐵板焊接組裝而成，反映市井生活。從修道院走上城牆，城牆築於1799年，高約十二公尺，寬十五公尺，勢如長龍，面對波瀾壯闊的加勒比海，對岸是高樓林立的新城，與老城時空相隔幾個世紀。驕陽灸烤使人們晝伏夜出，湧向海濱，城垛上的酒吧人聲鼎沸。

●首都波哥大

波哥大位於安地斯山區平原，海拔二千五百四十六公尺，只有雨季與旱季之分，每年一半日子會下雨。六十多年前，青年馬奎斯從家鄉來到波哥大，在哥倫比亞大學讀法律。他討厭陰鬱冷漠的環境，以致他的作品裡首都總是陰冷多雨令人厭煩。我倒是喜歡波哥大的高原氣候，四季如春。

波哥大是氣派的大都市，人口八百多萬，堂皇的殖民建築，現代化的高樓大廈，四通八達的高架橋和公交系統，車水馬龍的街巷，如織的人流，沿街叫賣的小販、流浪漢和西裝革履的白領比肩接踵在街道上，交通堵塞得讓人絕望。雨說下就下，立刻有許多人冒出來背著傘叫賣。建築物外牆的塗鴉狂野有個性，成為露天美術展覽。波哥大路口都有崗警巡警，毫不掩飾地充滿了躁動。殖民與現代、貧窮與富有的混雜，環境的混亂與不安全感提醒著我：這裡是拉丁美洲。

波哥大東邊蒙瑟瑞特山（Monserrate）屏障般陡然而起，山頂高聳著天主教堂。向員警問上山的路，他告誡我們不要走路，那一區必搶遊客，先坐計程車到纜車入口，再坐纜車上山。下了纜車還有一長段山路，沿途有耶穌受難到復活的雕塑 ，絡繹不絕的朝聖者前來參拜。

山頂海拔三千二百一十公尺，樸素的白色教堂高聳入雲，神壇上吊著金色十字架。神壇後面有樓梯走上去。在幽暗的燭光裡，玻璃櫃中放著真身一般大的耶穌雕像，背著十字架，流著血汗，跪倒在地上。耶穌面前點著一排排紅蠟燭，跪著一地的人，虔誠地仰望著跌倒在地的耶穌。山頂視野遼闊，俯瞰波哥大城區，擁擠的房屋從山上延伸到山腳，高樓主導著商業區的天際線，雜亂的貧民寮屋爬滿了陡峭的山坡。

黃金博物館 收藏三萬多件黃金藝術品，那僅僅是西班牙人掠奪後的殘餘。西班牙殖民者到來之前，一個比印加文明還要早一千多年，被稱為 Chibcha或 Muisca的文明曾經活躍於哥倫比亞地區。另一個西元六至十四世紀的神祕文明 San Agustín 亦活躍於南部安地斯山區，偏遠叢林裡留下他們的遺跡和文物。展廳設計很好，展品豐富。哥倫比亞早期文明的黃金藝術品精美細膩，發出柔和的光芒。動物如蛙、鳥、蛇、蜥蜴等是古印地安人黃金製品中的重要元素。

鎮館之寶是一艘黃金筏，製造年代是個謎。傳說El Dorado酋長每年都划船去瓜塔維塔（Guatavita）湖祭神。他先用蜂蜜塗抹全身，再塗抹金粉。族人身披黃金飾品在兩岸觀禮，禮畢後，所帶來的金器寶物盡數拋入河中祭祀。博物館頂層好像大保險櫃，裡外站著幾層警衛。參觀者被關進鐵櫃般的黑暗房間。打開聚光燈，萬件黃金物品霎時光芒奪目，身後傳出低沉悠長的印地安音樂，感受到黃金印加帝國的神祕。

黃金博物館附近的街區和公園人氣很旺。商店開大音響放著奔放的音樂，有賣盜版書籍光碟的小販，也有街頭藝人表演，還有棋友們在街上激戰，閒人挺多。

走到玻利瓦廣場，1823年建成的新古典風格大教堂氣宇恢宏。大會堂、司法部大樓、市長辦公樓等政府建築是淺黃色的希臘式風格，堂皇有氣勢。進入總統府區域，有荷槍實彈的軍警帶著狼犬把守，街道設多重路障，只允許步行通過。每周五中午舉行盛大的軍人遊行，幾百名軍人儀仗隊吹號擊鼓，浩浩蕩蕩從軍營走過總理府再走進總統府，然後走回去。如此張揚，也許是彰顯政府的威力，震懾黑社會。

廣場旁邊有波特羅博物館，收藏百餘件波特羅的油畫、雕塑和素描。他創作的人物、動物、物體，無一不是胖乎乎肉嘟嘟的，如發福的蒙娜麗莎，胖版的塞尚，連基督、聖母、哥倫比亞總統等也難逃豐滿體碩的命運，卡塔赫納老城的裸體胖妞也是他的作品。哥倫比亞人的幽默誇張令人莞爾。意外看到博物館偏廳展出畢卡索、西斯萊、雷諾瓦、畢沙羅等八位世界級畫家的作品。

波哥大二十年前還處在極度動蕩中，2016年武裝游擊隊改組成為合法政黨。毒梟集團已經瓦解，沒有大動亂，但餘孽並未杜絕，外國遊客屢遭搶劫。我們更多感受到的是歷史沉澱，還有濃香的咖啡、綠寶石、帥哥美女。博物館藝術館基本都是免費參觀。

馬奎斯晚年罹患淋巴癌和阿茲海默症，最後幾年在孤獨中度過。「生命中曾經有過的所有燦爛，終究都需要用寂寞來償還。」《百年孤寂》這句話竟一語成讖。2014年他在墨西哥城去世，享年八十七歲。遵照他的心願，2016年，他的骨灰歸返卡塔赫納。卡塔赫納大學裡立著英國雕塑家凱蒂．默里創作的馬奎斯半身銅像，他的骨灰安放在銅像裡。

「南美解放者」的雕塑目光如炬地注視著腳下的滄海桑田。玻利瓦從領導南美獨立戰爭到建立大哥倫比亞共和國，窮其一生追求一個強國夢。時至今日，他的夙願仍然是任重而道遠。（寄自喬治亞州）