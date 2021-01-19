內華達州 從2020年3月17日下達居家令，突然傳來的訊息讓人措手不及。我們的生活空間一下子只剩家中庭院及疏洪道旁的步道。偶爾開車出門，最遠只能到附近超市。一開始，超市很多東西都缺貨，像是米、衛生紙，只要一上架，馬上被一掃而空。當然這是人性的弱點，一種莫名的心理恐慌所造成。當我在超市看到半包米都沒有的時候，也很懊惱，但一轉念，貨架上還有麵、麥、黃豆等糧食，如果能變點花樣烹煮，一樣能做出可口美食。我的心情瞬間豁然開朗。

雖然活動的地域受限，但宇宙無限寬廣，當生活只能侷限在自家院中走來走去時，我的觀察力便被大自然誘發觸動。當我仰望天際，看雲彩飄渺，日昇日落帶來的微妙光影變化，心中只有喜悅，沒有孤寂；當我俯瞰花葉，觀其成長，看蜂飛蝶舞，聽鳥叫蟬鳴，這些細微小事，都動人無比。有一天，我看到兩隻灰雀在圍牆上跳起求偶舞，我用手勢招呼外子過來看。我倆看著相視而笑，將近四十年的婚姻歲月平淡而過，此時此刻的無聲默契，最是深刻永恆。

居家避疫，不能到處趴趴走。在室內，就讓音符陪伴我；有時，坐下來彈一首曲子，或是哼唱幾句。這期間，我閱讀、寫作的時間比以前增加許多。過去這五年，由於外子中風 ，為了照顧他，陪伴他復健，又加上賣車、賣房、搬家，處理許多繁雜瑣事，我幾乎停筆了。所幸，外子求生慾強，並非常努力復健，恢復得很好，現在已不再像從前那麼依賴我，我從2020年6月又重新提筆，陸續在報上發表文章。外子以前擔任教授，發表不少學術論文，也是能寫的，我也鼓勵他寫些日常瑣事。中風是腦部受傷，寫文章動腦，打字動手，也是很好的復健。

疫情 當下，旅行，不可能；到餐廳用餐，也是奢求。但生活不能無精打采，不求雋永，只求平安度過。疫情下的生活，就像製作一件微雕藝術品，空間極其有限，活動極其有限，如何在咫尺之間，把生活依然過得自在，就是一項智慧的考驗。

新的一年，我展望自己的生活能像一件微雕藝術品，過得精緻、充實而美麗。聽更多的音樂，看更多種類的書，不論是食譜、旅遊、知性、感性的書，期望從閱讀中拓展視野，讓自己的思維更敏銳，並用文字記錄下所見所思。（寄自內華達州）