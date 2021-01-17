魚湯米粉。（圖片提供．張幸）

我問綽瑪：「紐約 有緬甸 餐館嗎？」

她說：「好像沒有。」

在紐約，東南亞餐館可能有一兩道所謂「混合風格」的緬甸菜，但打出緬甸菜招牌的餐館卻聞所未聞。儘管未去過緬甸餐館，我卻吃過不少緬甸菜，全托綽瑪的福。

數年前，我家搬到離綽瑪家不遠的地方。有一天她打電話給我，叫我去地鐵站與她碰頭。她正要進城，順道給我帶了兩樣家鄉特色料理。

我取回家一看，大圓盒裡暗黃的濃湯上漂著紅色的油花，白色的米粉間若隱若現的是魚片、鵪鶉蛋、豆腐，還點綴著綠色的小油菜、香菜。這一份內容豐富的魚湯米粉（英文叫Mohinga），酸辣開胃，類似泰國的冬陰功湯，但沒有那麼酷烈。在認識綽瑪之前，我對緬甸幾乎沒有直觀印象，一碗魚湯米粉頓時讓緬甸變得可以想像了。

另一只飯盒裡是金黃的炸豆餅。豆餅更像是圓餅乾，薄硬的餅皮中嵌著剖為兩半的黃色小豆子，噴香焦酥，叫人欲罷不能。據綽瑪說，黃色小豆子是鷹嘴豆。

炸豆餅讓我聯想起中國 傳統食物——油香（俗稱油餅）。那是在麵糊裡加調味品，放上蘿蔔絲、雪裡蕻、青紅椒、香菜、蔥各種配料，用帶柄的小模具把麵糊舀起，放在油鍋裡加熱片刻，等麵糊定型，便把半成品蕩到油裡炸熟。問綽瑪，她說她們是把麵糊在類似迷你煎蛋鍋的小鍋裡煎定型，再轉移到油鍋裡炸。

油香蓬鬆柔軟，而炸豆餅因放了煎炸粉，則是酥脆的。鷹嘴豆質地瓷實，味道醇厚，也使得炸豆餅不像麵點，更像是零食。我想到綽瑪和她媽媽站立在灶前，怎樣一次次把麵糊舀進小鍋裡煎至定型，怎樣用長筷子在油鍋裡翻撥豆餅，趁剛出鍋口感最佳時帶給我。緬甸這個遙遠而陌生的國家，忽然變得像老家一樣親近。

我跟綽瑪是在學校裡認識的。有一天課間，一位女同學來到我的桌前，用英文問我，是不是上午在三樓上過課。我看她長得像中國人，很自然用中文回答了她。她卻說：「我從Burma來，不會講中文。」

那時候，我並不知道Burma是什麼國家。後來讓她寫下來，查了字典才知道Burma是緬甸的舊稱。那一天，我告訴她，上午我確實在三樓上過課，她說她也在那個班。我們不約而同有兩門課選在同一個班，不是巧合，而是仔細研究過「評論教授網」的優化處理——想學真本領的，選了最難的教授；僅僅需要學分的課，則選了容易過的教授。

容易過的教授的課也有困難的地方。年輕、倜儻的教授上課口若懸河、滔滔不絕，時不時逗得全班同學哄堂大笑，但他的考試內容都是課堂上講授的，與課本無關，我們這些靠啃課本學習的外國學生傻了眼，第一次考試紛紛馬失前蹄。課後，我們一起去向教授討教，綽瑪對考題漫無邊際的雅痞教授嗔道：「我可是要考A+的啊！」

無奈之下，我只好帶著小錄音機上課，下課後請我家的美國人聽著錄音，寫下筆記，再與綽瑪分享，總算期末兩人一起考了A。後來幾個學期，我常跟綽瑪在一起學習，互相督促，互相幫助，她選修了「中國文化」，在我的輔導下，她考了A+，而我這個輔導老師、地道中國人才考了個A。

綽瑪是單身，跟父母兄弟一大家子人住在一起。她父親是廣東梅州人，母親是緬甸人。綽瑪的相貌不起眼，留了個「婦女隊長頭」，性格爽朗，快人快語，有婦女隊長的凝聚力。在校園裡，她這個有一半中國血統、不會說中國話的緬甸人，卻與很多中國女生相識。有一陣子，她還跟幾個黃髮灰眼的以色列女孩來往密切。

住得近了，我請綽瑪到家裡來吃飯。當天，她不但提前來幫忙做飯，還帶來一份涼拌菜，英文叫作「茶葉沙拉」（lephet salad）。裡面最重要的成分是發酵過的茶葉，配上番茄丁、洋蔥丁、紫甘藍絲、香菜末、小尖椒圈和油炸蠶豆片，拌均勻，吃的時候擠些檸檬汁在上面。這道菜口味極為獨特，像東北的老虎菜，像韓國的拌雜菜，各種味道交融又獨立，勇猛浩蕩地直擊味蕾，而經過發酵的茶葉有豆腐乳和乳酪的風味，回味無窮。它雖然是全素，卻能讓人幹掉一大碗白米飯。

茶葉沙拉應該算緬甸的代表食品，用發酵茶葉做菜，我聞所未聞，它的滋味那麼妙不可言，讓我讚嘆不已。之後，綽瑪給我送來單包裝的發酵茶葉和炸蠶豆片。油汪汪的發酵茶葉和蠶豆片倒出來，只要把其他食材切好拌入，即可食用。說也怪了，我拌的就是不如綽瑪拌的好吃。

茶葉是如何發酵的呢？我找到網路上的美食教學視頻，雖然是緬甸語，也看明白了八九分。一小盆普通的綠茶茶葉，先以沸水沖泡，再以涼水沖洗，濾乾，用力擠去水分，重複三次，切碎備用。發酵用的緬甸茶葉比較粗大，泡出來的水渾濁，三次沖泡不僅清洗了茶葉，也保證茶葉被燙熟。泡發的乾蝦仁、大蒜、紅辣椒悉數切碎，放入茶葉，加鹽和食用油，撒上少許魚露和大量的檸檬汁，攪拌揉搓，保證食材均勻混合，最後放進容器，壓緊壓實，表面再淋上幾勺食用油，不讓茶葉與空氣接觸，密封保存在冰箱，數月不壞。幾天後茶葉發酵，便可用來做茶葉沙拉。

現在發酵茶葉已經批量生產，綽瑪的媽媽每次回緬甸都會帶很多袋裝發酵茶葉回來，這一袋那一袋地塞在行李箱的角角落落，希望不引起海關的注意。綽瑪說：「我家有一個大凍箱，專門存放緬甸帶回來的食物，塞得水泄不通，要用個什麼，差不多得把凍箱的東西全拿出來才能找到。我就問我媽媽，你是不是需要畫個凍箱地圖啊？」

這一番話讓我笑了很久，緬甸媽媽跟中國媽媽很像啊！

從學校畢業後，綽瑪在一家小公司找到了工作。她勤快踏實，不計得失，在新環境裡，學歷一般、英文一般的她，憑藉聰明能幹，照樣從險惡的人際關係裡冒出頭來。她和她的家人都是普通的工薪族，經濟低迷時期，不少中層管理人員都被裁員，可她一家沒有一個人失業。

前兩年，我們家邀請綽瑪一起去新澤西旅遊。大清早開車去她家接她，她的行李不多，卻拿了兩盒熱乎乎的炒米粉給我們路上吃。緬甸風格的炒米粉與新加坡米粉相似，只是不加咖哩，味道更清爽。米粉煮完以後用醬油入味上色，跟肉片、香腸、蛋皮絲、西蘭花、胡蘿蔔、高麗菜和芹菜一起炒。配菜比一般炒米粉多，不知是緬甸風格，還是綽瑪家的風格？做這道菜，綽瑪得多早起來，繁瑣地一樣樣洗、切，炒完肉菜，再炒米粉。未到中午，一盒米粉就被我吃完。

綽瑪是天主教徒，周六的早上要去教堂做禮拜。旅遊期間，她看見我們所去的新澤西小島上有教堂，便放棄民宿的豐盛早餐，說要去教堂祈禱。

平時她不僅做禮拜，還去教會做志願者。她是一個低調、自律、可靠的人，總是在給與，總是在幫助，什麼事交代給她，就無須擔心。可以想見，她在教會也會像在公司一樣受歡迎。當教會組織旅行團去耶路撒冷訪問時，她被選上了。無獨有偶，翁山蘇姬來紐約訪問時，綽瑪被緬甸領事館從志願者中挑選出來，做為貼身保衛服務的十名工作人員之一。

綽瑪不是富人，但自尊自愛，從不忘投桃報李，而且常以十還一。有一回，我請她去餐館吃飯，她不想讓我破費，執意做了幾個菜拿來，要在家裡吃。我堅持去餐館，最後，她把做好的菜都留給我，省了我兩天做飯的工夫。

這一次她做的是咖哩雞腿。我吃過印度咖哩和泰國咖哩，兩者風格不同，但都有鮮明的特色，凸顯了辛辣的味道。綽瑪的緬甸咖哩色香味俱全，卻較為平和，不會吃了燒心灼胃。跟雞腿在一起的是咖哩雞蛋，這我倒是頭一次見。咖哩蛋跟我們的滷蛋類似，蛋白油潤，蛋黃入味，可以做早餐單吃，用來配飯也適宜。

緬甸與印度、中國、泰國相鄰，飲食受到這三國的影響較多，緬甸菜既能兼收並蓄，又內斂泰然地堅持自己。從綽瑪家的緬甸菜看來，雞豬魚蝦都可以吃，但肉類用量不大，多像中國人一樣精細地切片切絲，大塊的煎豬排、煎雞排可能不是他們的喜好。緬甸是佛教國家，有些佛教徒不吃牛肉，緬甸菜裡牛肉不多見。

綽瑪說她喜歡油炸食物，體現在緬甸菜上，涼拌菜和湯常會與油炸食品搭配著吃。油炸食物雖然不夠健康，但緬甸菜裡使用很多蔬菜，算是對油炸食物的一個平衡。新鮮蔬菜常被做成各種佐餐小菜，量少而種類多，五顏六色地拌在一起。美式沙拉也有各類時蔬，上面澆著沙拉醬，看起來冰冷而生楞。緬甸的涼拌小菜經由廚師揉拌這一步，斷除了蔬菜的生腥或苦澀，讓它們充分吸收醬料，溫順服貼地與果仁擁抱在一起，呈現出一種成熟的姿態。

飲食文化跟國民性格有不可分割的聯繫，綽瑪和她的緬甸菜讓我覺得緬甸人跟其他食米民族一樣，和平、溫良、勤勉。緬甸盛產大米，是亞洲的米倉，人們也把緬甸稱為「巨蟒和寶石的土地」，全世界約有九成的紅寶石來自那裡，在歷史上緬甸也曾富甲一方。二戰以後，因內戰、政變和西方國家的制裁，緬甸的經濟發展越來越滯後。大約十年前，新一任政府開始了經濟改革，緬甸的宏觀經濟呈現穩定發展的態勢，吸引投資者蜂擁而至。假以時日，緬甸也會像亞洲各小龍一樣走上崛起之路。

雖然我吃過的緬甸菜不多，但每一樣都喜歡。綽瑪幾次熱情相邀：「去緬甸看看吧，你一定會發現更多可口的食物。」我深信不疑，並衷心希望緬甸有更好的未來。（寄自紐約）