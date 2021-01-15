胡剛剛∕圖

雙手按住胸口，我低下頭，淚水失控地墜落，萬箭穿心，卻哭不出一聲。如果一個人真的愛我，我不會離他而去，不會對他置之不理，不會讓他心如刀絞。我不介意羅列越來越多的不會，因為我從未經歷過機會越來越渺茫的如果。本以為絕望來自於欺騙和背叛，其實不是，絕望來自於你最在意的人給你的漠然。當罐中的巧克力豆層層遞減，顆粒的尺寸再也不能滿足口腹之欲，誰能擁有孩子式的灑脫？——憑純粹的快樂去靠近，憑純粹的哀傷而離開，沒有羈絆，所以絕不妥協。

……不知天高地厚地開場，卻不具備支撐全局的能力，我把深淵藏進幸福，等到未來轉暗，才開始畏懼冒險的高度。

痛，灼熱將脹痛從大腿根部撕扯到後腰。伴隨局部麻醉藥效的退去，我的身體變成壁爐裡焚煎的木炭，再怎麼翻滾都擺脫不掉化為灰燼的命運。何況我已無力翻滾，單單平躺，痛便沿著呼吸刺入肺腑。床頭櫃上是零亂的藥瓶和鬆散的紗布，日光昏暗，半癟的塑膠水杯反射著浮塵。不知過了多久，我攢足力氣，伸手去搆止疼片，碰到的瞬間，指尖一抖，藥瓶轉了個圈，跌跌撞撞滾落到床底。

沒有回音的嘆息，手機 死在枕邊。虛弱，脆弱，無言表達。此刻我只想念他，我的攝影 師。熟稔又陌生的他，近昵又疏邈的他，清澈又朦朧的他。聲光迷亂的膠著中，我反覆取捨怯懦與頑強，冷靜與癲狂。不同版本的問候，我鍵入再刪除，幾經周折，終於發去一張生病小鴨愁顏不展的卡通圖。秒針數到七百六十三下，回覆提示音響了，雙手顫抖地點開，只見一行挖苦：「病得不輕呀，妳已經寂寞到這樣的地步了？」

寥寥數語，一針見血，刺破了催眠術五彩斑斕的泡影。主人柔情絕情的雙手後，是遭割喉的家禽永不瞑目的眼睛——牠的無辜無助，牠的自怨自艾，牠的可悲可笑：插上攝影師賞賜的天鵝翅膀，看不到脊背鮮血洶湧，我醉悅於溫熱中刺痛的暈眩，躍出懸崖，以為從此離他越來越近，直到末日將至，仍把一切歸咎於自身——是我，不得飛翔的要領。

寂寞，不是某種隨機狀態，而是彌日亙時的黑暗。在蝕骨的黑暗中，我觸不到任何依靠，也無法形影相吊，因為我連自己的影子都看不到。沒錯，我是有多寂寞，才甘願背對落霞朝旭，蜷縮進攝影師鏡頭後的盲區，不質問，不反駁，不伸冤，不訴苦，唯幻想運數能有片刻的顛覆……我像倒掛在屠宰設備上的鴨子，死了，也要嘴硬。

其實，讓感情變質，只需要敏感些的試劑和試紙；腐蝕眷慕，不過一句話的PH值。

從來不抱受寵的奢望，也從來不相信會得到血親之外的關懷。小時候看多了童話，《灰姑娘》、《拇指姑娘》、《白雪公主》……覺得做女孩子真好，有異性追隨，有英雄救美，長大後我才意識到，被追求需要資本——醜小鴨變不成白天鵝，童話裡的主角原本就是白天鵝。鴨子無論產多少蛋，除多少雜草，吃多少害蟲，都擺脫不了淪為盤中餐的命運，誰又在乎鴨子的心呢。被幸運女神福圖娜挑剩的我，被愛神丘比特射偏的我，被美神維納斯毀容的我，即便抵達快樂泉，也品嘗不到什麼快樂，戳成漁網的心兜住的全是渣滓，我唯有寄哀歌於頌歌，一口口咀嚼、吞咽、消化掉我資本的等價物，才能勉強清除我的卑辱。感情的考場上不存在力不從心，博人歡心的技巧誰都懂，做錯，無非是不上心而已。況且攝影師也沒有錯，他最初給我的反饋，只是我引吭高歌的回聲。漸弱的回聲，我偏要它起死回生，我奮不顧身，憑借不設疆隅的包容和守口如瓶的忠誠，將他禮節性的感謝訂製成專屬於他的舒適感，這份舒適感對他來說聊勝於無，卻令我精疲力竭。

能怪誰呢？攝影師，你嫻熟到不經意的殘忍，讓我在放棄的時候依然無法怨恨，因為我無法從怨恨中獲取重生所必備的決絕。你略帶鋒芒的告誡，足以使我清醒。我意識到自己的越界，感情中的進攻方注定處於低位，當貪婪初露端倪，我有必要自譴：只有合格的乞丐，才能茍活於珍貴的嗟來之食。攝影師，如果這是你蓄謀的嘲諷，我接受你深思熟慮的定性；如果這是你即興的刻薄，我也可以屈服於你高傲的本性。只是我的心被你無意間劃傷了，我不會向你展示滴血的創口，因為我記得同一雙手給過它的溫情。

想起雷．布萊伯利（Ray Bradbury）創作的科幻小說〈濃霧號角〉（The Fog Horn）：海底最後一隻恐龍以為燈塔上的號角聲是同類的呼喚，於是耗時一年浮上海面，卻發現百萬年的等待只換來一場騙局，牠悲痛欲絕，摧毀燈塔，再度遁跡。

是否攝影師也一直在孤獨中求索？是否我的呼喚也曾使他迷惑？是否我一世的幻想也吻合過他一時的幻象？可惜我是贗品，連仿製的手段都那麼拙劣。他最大的慈悲，莫過於運用激將法，鼓勵我全身而退，給我凱旋式攻守自如的錯覺。其實一切何嘗不是我的罪孽？我無能撫慰他的淒傷，也無能匹配他的滄桑，我為溶解與他的隔閡而流下的淚水，成為我無能涉渡的重洋。我叫他如此失望，他甚至不屑以半分憐憫來敷衍我的無能。他藏刀的手信，有毒的蜜餞，凌駕於文明之上的教誨，不可逆轉地構成我潛意識中的非法圖騰。

……艱難地，我從水裡撈起自己病變的心，陰乾在銀河系最遙遠的角落，再沒人能找到它了。但願有一天，剩餘部分的我會變成鐵的玩偶，有銳利的髮梢、冰冷的手、歐氏幾何般的談吐、和表情鏤空的笑容。我多情，卻不敢流淚，因為一旦哭泣，我就會生銹。或許我不適合雙向的愛情，只適合單向的愛，與其找一個觸得到我的人如履薄冰去愛，不如找一個看不到我的人無所顧忌去愛，愛到聲嘶力竭，粉身碎骨，愛到最後一絲熱量也在無垠的死寂中慢慢冷卻，從此，我徹底免疫。

中秋。窗外，朗夜，火星默默凝望滿月，隔著十五年一遇的五千五百萬公里最近距離，燃燒起如裹滿冰糖般醇冽的湘妃色。我按下快門，照片上的火星，不過一粒簡陋到不足掛齒的白點。我深知，用最好的相機也不能重現的美好，將在時間疲倦的間歇，沉眠於黑暗中永恒的蒼涼。（下）（寄自喬治亞州 ）