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深秋異境

馮平

午睡醒來，世界一片闃靜，好像進入冷酷異境。停電了？暖爐的燈不亮，是停電了。午後陣陣強風掃過，許是電線被吹垮了，或是吹倒的樹壓垮了什麼。往常街區上還能看到人走動，現在只有幾輛車駛過。天氣不算壞，除了風，太陽還是有的，軟弱而盡責地散出光芒。

給屋裡屋外的貓都供了晚飯，牠們的耳朵那麼敏感，是否也察覺四圍變了？怎麼好像連鳥也不叫了？一切白噪音，黑噪音，煩繞心頭的噪音，一下子說不見就不見了。

人都去哪裡了？深秋，昨天剛過完萬聖節，即或2020已經夠恐怖了，這裡的節日仍一貫地充滿陽氣。落葉漸漸覆蓋草坪，有堆積之勢。門前有的樹葉已經枯萎，槎枒瘦岩岩，也有的葉子轉成豔紅，不久也要凋謝。

打開行動網路，寫LINE給友人，說這裡沒電沒暖氣，窗外望去似乎都這樣。友人說他那裡也是，許多區域皆如此。這樣說來，影響範圍確實不小。再向窗外望去，街區仍一片異常冷寂，城巿都不像城巿了，倒像僻靜鄉野，每棟房子都變作農舍似的。

房子裡住的都是清教徒，阿米許人（Amish）？這不，大家一時都成了阿米許人，沒有電燈、電視、電腦，沒有洗衣機、烘衣機、電冰箱。日出而作，日落而息。這是冬令時間，時鐘調慢了一小時，太陽看起來已經睏了。難道是要洗漱上床的時候了嗎？

風的面色愈發善惡難辨，不知要作妖作仙？打開衣櫃，拿出一件從布克兄弟買來的新外套，穿上。坐在窗邊沙發上，抓起一本書，《莫斯科紳士》。才翻頁，天倏忽暗了。大地正在逐漸失去光線。書是看不進了。

起身，劃擦火柴，點燃數盞蠟燭。廚房置三盞，客廳置兩盞，一盞留在沙發旁的茶几上。以為可以就燭而讀，像真的阿米許人一樣，原來並不容易。兩個多世紀來，此地的阿米許人就是這樣生活。

如果世界都走回到兩百年前，或者，人類都一直是阿米許人，是不是北極就不用冰崩成洋？是不是野火就不用任性燎原？是不是鯨豚就不用吞食塑膠垃圾？是不是動植物的界線就不用退縮再退縮，蝙蝠身上的病毒也不用傳播再傳播……

再取手電筒來，照在書上。書，一開張就好看極了。這時，貓跑到腳邊來蹦跳，牠們把手電筒上下晃動的光，當作獵物了。就陪牠們玩一會兒吧。又回到書上，紳士已然受了判決，搬到飯店的新房間。

書，看了十頁，發現貓不見了。微光暈襯的空間最適宜收藏牠們綠幽幽的眼睛。用電光搜尋去，找到了一隻，另一隻喚也喚不來，想牠們彼此正玩著來無影、去無蹤的遊戲吧。

夜頓時壓下來了，街區沒有一棟房子有光，全浸沉在或深或淺的暗黑裡。再起身，竟看見雪了。月光把雪送入窗內，天空正飄下小雪。十一月初雪，不如往年隆重華麗，只見漫不經心，缺乏充分準備。即或這樣，在萬籟默默無聲的窗前，仍覺有一句詩浮上來，是：

空裡流霜不覺飛，汀上白沙看不見。

靜美啊！張若虛一千三百年前的夜，不也是今晚的夜嗎？但，那年代連電燈是什麼，都還不知道呢。

是不是？

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