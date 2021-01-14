胡剛剛∕圖

攝影 師認識我之前，我已仰慕他多年。關於攝影，我不敢班門弄斧，繪畫，是我枚舉個人特長後得出的、最有望接近他的話題。反覆糾結自己該如何出場，才能不像隻沒頭沒腦闖進農莊的醜小鴨一樣，沒心沒肺地求收養。慶幸的是，攝影師以他標誌性的溫雅，遊刃有餘地化解了我的忐忑：「妳的超寫實主義作品很有特點。可為什麼模特大多是鴛鴦？」

我如實相告，鴛鴦顏色鮮艷，輪廓簡潔，有助於我揚長避短——較之於形態，我更擅長把握色彩，況且，各方面都精準到嘆為觀止的重現，是攝影師才擁有的本領，繪畫再寫實，也難以望其項背。我以尊崇的名義，肆然坦白曠日離久的幽願，用高密度的熱忱排山倒海圍攻他，伴隨破釜沉舟的聲勢，阻斷一切我能想到的、他能備存的反擊途徑。

一直覺得我像棄置在他桌角的糖果，甜度被鋁膜封鎖，強酸浸泡的喉音道不出病重的承諾。也曾計算過與他指紋交合的概率，無視靈感從筆端墜落、斷裂，殘喘如煙火，彷彿為某個虛構場景存活。胴體未經紋身，卻無時不渴望電擊，似乎唯有穿度赫烈與孤絕，才能延遲他速溶的記憶。身為悲觀主義者，我相信幸福總少於期待的幸福，苦難必多於預料的苦難；再見，恒等於再不相見。於是被我視作與他永別的初逢時刻，有些話，我不能說，但有些話，若我不說，便無緣再說。

說著說著，傷感如炫色霜蕤般紛郁飄零，想起那些飛雪的日子，隔著棉布手套的指頭凍得失去知覺，我機械地拍打、塑型，將雪人堆好。來不及欣賞，我忙架好相機，摟著它擺出最張揚的笑，因為我知道那是它的遺像，不出半天，它就會被社區裡的搗蛋鬼們推倒。不出半月，它就會屍骨無存。費心建造的美好往往不堪一擊，可我仍不知疲倦地建造，從不猶豫，從不思考，逞強似乎已成慣性，讓我逞強的，向來不是強硬的東西。

令多數人難忘的童年，一度令我難堪。漫長的成長中，我像顯影不足的照片，不至於報廢，也始終不具備可見度。因為缺乏同齡人的靈氣，我被長輩們有意無意地貶議打磨得只剩下畏縮——是的，畏縮，我自覺配不上「羞澀」一詞，它讓別人的氣質楚楚可憐，讓我的拙鈍了了可見。我心儀的男生唯一一次找我，是要我幫忙給他心儀的女生寫情書。那時候我多麼榮幸啊，中彩的狂喜勝過了辛酸和忌羨——原來我也是有利用價值的。

攝影師的態度令我始料未及，他不但沒有忽略我，反倒記住了我的名字，把我這件殘次品從廢紙簍旁撿回來，安置進防潮箱。他與我交談中富含辨識度與針對性的細節，讓我體會到被前所未有地用心對待。如同步入糕點店最初七秒的嗅覺，他帶給我一場真空暴亂：紅珊瑚迷宮灌滿琥珀色溫度，召喚某種大動物，誦咒一百零八夜，為夢超度，九重塵霧外，丹紫煙火剎那坍縮，體內無數休眠的粒子款款復蘇……他的垂顧，是我的救贖。

常年依賴巧克力，尤其是失落的時候，拿起半罐巧克力豆，搖一搖，大個的豆子自動跳到上層，開蓋，無需挑揀，滿眼的滿足。這個被我偶然發現的省力辦法，術語叫「巴西果效應」：外力振蕩下，容器中的小顆粒會沿縫隙沉降到底部，將大顆粒托舉到表層，所以最先從乾果和燕麥混合成的木斯里中倒出來的，必然是巴西果。

品嘗著攝影師滋養我的、對他人來說也許司空見慣、卻令我受寵若驚的可可粉，思維因多巴胺的分泌加速飛升，鳴奏出節日盛典的華彩。若能被夢中人念記，我之前所有的失落又何足介意？攝影師的話語，連同他娓娓而談時致命的專注，足以觸動我最隱蔽的穴道，我願意無條件銘懷並且聽從。

記得那個下午，卷層雲把天空塗成均勻致密的鴨卵青，雨聲不疾不徐，攝影師向我傾訴隱痛。未曾料到，風輕雲淡、山容海納的他，竟跋涉過那麼多荊棘叢生的暗林。我體會到他克制的聲調下，無法克制的悲傷：「基本上，所有事情都是這樣：你感受的快樂越少，到時候的痛苦也越少。反之亦然。隨著年紀增長，慢慢覺得有些事情不能過於輕率，畢竟最後的時刻太痛苦了，讓我有，人間不值得的念頭。」

窗外悶雷轟隆。陡增的壓力令一切變得沉重。沉重的風，沉重的霧，沉重的助詞，沉重的稱呼。我多想告訴他，人間值得，只要你依然相信，有值得你去愛的人。但，是什麼讓我像丟了元音的單詞一樣，哽噎難言？不願語彙侷限了情感的表達？不願情感衍生出無謂的誤解？不願誤解招供了心底的祕密？還是僅僅，不願因多嘴而失去了聆聽的資格？

我有太多的不願，因為我有太多的心願。

習慣以回避掩蓋恐懼，我比別人擅長拒絕。拒絕掃除前遞來的水、登山中伸來的手、落寞時送來的笑、勝利後獻來的花。公交車上被人不慎碰到臂肘，我會如驚弓之鳥般進入戒備狀態，近乎過當地防衛私屬空間。任何異質的友善，都令我無所適從。但面對攝影師，我要適度麻痺感官，克服精神潔癖。我要像聲控燈一樣體貼地送上光源，而非條件反射地躲閃，因為他信任我。

服下苯巴比妥處方，我靈魂深處的舞娘，願妳卸除鐐鎖，擺脫孽星般的面龐。自閉屏蔽了苦澀，綻放才能嘗到蜜糖，移動覆蓋眉宇的雙掌，我看到徐徐舒展的微光……百合花柔唇輕啟，一遍又一遍索求來自天堂的祝福：我珍視的人，請轉交我你全部的痛楚，從今以後，由我來為你載負。

攝影師，我不裝腔作勢，不故弄玄虛，不若即若離，我不要你等我生根、發芽、開花，我獨自承受無人知曉的蛻變，好直接給你完整的果實，你享用完一枚，我立刻將下一枚剝好奉上。我安於沉默，拙於交流，但為了你，我願意急救病入膏肓的膽怯，修復傾吐衷腸的本能。我像一貧如洗的畫匠，流浪的筆上刻著你的名字，我解封禁忌，繪出所有祕咒，只為換來你多一分鐘的停留，因為你的信任，是我的信仰。

於是暮秋之樹向死而生，枝條舞成致幻的琴弦，彩虹色音符凜冽燃燒，化我為香篆灰灺。

然而，還是太倉促了，我沉浸在被接納的欣愉中，忘記此刻的欣愉，報償了我醞釀太久的勇氣，而對他來說，不過是突然降臨的福利。

浴缸裡的橡膠小鴨，被喜愛它的男孩按壓到變形，非但不覺得痛，還愈發嘹亮地歡叫，直到孔洞處的短笛因男孩用力過度而脫落。鴨子變成了啞子，男孩臉上閃過遺憾，隨即要求父母買隻新的。鴨子有權要求男孩留下它嗎？沒有，沒人願意在唾手可得的廉價物上浪費時間。男孩不再喜歡這隻橡膠小鴨了，因為它殘缺了使自己快樂的資本，它的殘缺，也昭示著自己的失誤。

或許鴨子以為即使做不成天鵝，至少也算雞肋吧。遺憾的是，它棄之可惜的價值，充其量不過是休閒狀態下的感情需要，而感情需要在物質需要面前，又顯得那麼微不足道。

《SPIN》雜誌，2009年6月。我關注多年的藝術家講述他愛情中最低落的時刻。聖誕節 ，掙扎在被最信賴的人拋棄的孤獨中，他給她致電，她一次不接，他就用刮鬍刀片劃自己一次，那天，那個號碼，他撥打了一百五十八次。他瘋狂又蓄意地犧牲著尊嚴，只為讓她親眼目睹她給他的痛苦。（上）（寄自喬治亞州 ）