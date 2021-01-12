楓香樹 。（典樂．圖片提供）

自幼背杜牧的詩：「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」霜葉、霜林自然指的是楓葉、楓林。台灣四季常青，城市裡面不但楓樹不常見，也很難看到紅葉，頂多在晚秋時分看到幾片黃葉舞秋風。偶爾見到一棵楓樹，便稀奇得不得了。對楓葉的偏好，除了它會變紅，還喜歡它的葉片之美，特殊的掌單葉比一般樹葉美得多。初來美國在德州念書，半沙漠地帶，植被稀少，到秋天仍然只見「碧雲天，黃葉地」。直到搬到俄亥俄州 哥倫布市，才真正見識到紅於二月花的楓葉之美。

搬到北加州 一住三十多年，矽谷 的秋天早晚溫差很大，夜來「月落烏啼霜滿天」，次晨就見樹梢披上一抹鮮紅。但這裡的楓樹不多，最美的霜林與霜葉是椿樹、楓香與紅葉橡樹。

椿樹

椿樹的幼樹看起來很像香椿樹，但如果把樹葉摘下來聞一聞就知與香椿完全不同。椿樹樹葉的基部有點臭味，故而又稱臭椿樹。臭椿比香椿容易生長，一棵樹苗不幾年就長得又高又大，開枝散葉，華蓋亭亭。

秋風起兮天氣涼，矽谷最先知秋的是臭椿樹。臭椿樹的羽狀複葉，一入秋就開始變色，但樹葉並非一夕轉紅，而是由黃轉橙再轉紅。西聖荷西幾乎每條街上多以椿樹為行道樹，一場秋雨過後，出門散步只見鋪天蓋地一片紅豔。臭椿樹葉很薄，秋陽下薄得透明，紅橙黃交錯，恍似枝頭一片大火，火燄一直燃燒到天邊。走近一看，卻見彩羽飄飄，色彩之豔麗著著實實勝於二月花。

臭椿原產中國，尤常見於黃河流域一帶。莊子《逍遙遊》中提到：「上古有大椿者，以八千歲為春，八千歲為秋。」宋人以此典故賦詩：「壽比靈椿過八千」。中國人自古以來便強調「百善孝為先」，故將椿樹比作父親，萱草花比作母親。明代大畫家唐寅有詩〈椿萱圖〉云：「漆園椿樹千年色，堂北萱根三月花。」看到秋天椿樹色彩的豐富，三月的萱草花也要自嘆不如了。椿樹高大，好似身扛一家生計的父親為一家人遮風避雨。香椿樹很難長得像臭椿這般高大，枝葉亦不如臭椿茂密，樹葉也不會在秋天變紅。古人說的椿樹，很可能指的是臭椿樹。

臭椿的葉不能像香椿一樣用來拌豆腐，或炒雞蛋，但它的樹皮與果實都可做中藥材。美國這裡當然沒有人懂得刮樹皮或摘果實來做中藥，椿樹在矽谷，純粹只是觀賞樹，為秋天帶來美麗的色彩。

楓香樹

住家巷口的大街上有一排楓香樹，入秋之後，部分綠葉很快開始轉黃，接著轉紅，沒幾日整棵樹就變得綠黃橙紅五色斒斕。

楓香樹很高大，通常一根筆直的主幹直上青天，分枝交錯有致，樹葉攢三聚五，樹形特別挺拔。那姿態，恍如飛天仙女，在半空舞動彩袖，肩上彩帶漫天飛舞，好看極了。長久以來，我最愛楓香樹，覺得它是社區中最美的樹。每天在社區散步，遠遠看到那排楓香樹，就想起宋朝詩人王義山的詩句：「灼灼朱華凝瑞露」、「歲歲丹霞天盡處」。

剛從俄亥俄州搬來加州時，看到楓香樹便把它當做楓樹。但我同時也發現，同樣是五裂的掌狀單葉，北國楓葉的葉緣多鋸齒，此地楓葉的葉緣卻平整，然而樹葉長得像又都在秋天變紅，可能加州楓與北國楓不同種吧！接著我又納悶，槭楓之屬的果實是翅果，在俄州常見長了兩支翅膀的楓樹果實在林中飛來飛去。加州楓樹的果實是帶刺的小圓球，活像一個小狼牙鎚，因此猜想此樹與楓樹必不同屬。多年後我才查出，此樹名「楓香」，與楓樹不同科，甚至不同目。楓香與楓樹雖搭不上親戚關係，但名稱相近，又同樣在秋天會變紅，楓香樹之美亦不輸楓樹。

楓香樹亦是原產中國，後來才被歐美移植。矽谷楓香樹很多，社區中、公園裡都是成排成片。加州楓樹少，賞楓香與賞楓亦達異曲同工之妙。

我有位好友是中文碩士，國學根基很深厚，有一日我向她請教秋香色的典故。她說：「看大街上那排楓香樹，一到秋天，綠葉就綠得更透了，開始轉黃轉橙，你把那些顏色混合起來就是美麗的秋香色。」我恍然大悟，原來秋香色就是綠中帶黃或帶橙。秋深了，秋香色漸漸褪盡，楓香樹已是紅豔如火，美得更加醉人。

紅葉橡樹

橡樹的品種很多，葉片的大小也不同。除了紅葉橡樹以外，大多數的橡樹葉在秋天並不會變紅。紅葉橡樹是北美洲特有的品種，在我居住的社區中頗為常見。

每看到紅葉橡樹，就不免讚嘆造物者對它的厚愛，不但賦予它美麗的紅色，還賦予它美麗的造型。橡樹是羽狀單葉，大多數的葉片不過雞蛋般大小，而且羽狀的鋸齒並不深。但紅葉橡樹的樹葉卻是所有橡樹葉中最美麗的。同樣是羽狀單葉，紅葉橡樹葉片比巴掌還長，羽狀鋸齒深長，好似一支長長的紅鵲羽毛，非常漂亮。

紅葉橡樹變紅得非常快，而且一變就是滿樹通紅，每片樹葉都紅得又鮮又亮，一點雜色也看不到。每在秋風中遙見紅葉橡樹，只覺紅羽衝天，好似千百隻紅鵲在飛舞。最令人喜愛的是，每片紅葉直到飄落前，一直是神采飛揚，在樹上不枯不萎一直燦爛到最後一刻。

賞紅葉除了顏色之美，樹葉本身的造型亦很重要。如果只是普通的一枚橢圓形葉片，也就不太吸引人了。椿樹、楓香與紅葉橡樹都有造型美麗的樹葉，再加上色彩的鮮豔，才能比得上二月的春花之美。

（寄自加州）