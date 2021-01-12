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網上神遊美術館

（1月&2月徵文：疫情下的新生活）吳金蓉

喜歡旅遊的我，每到一處，除了探索名勝古蹟之外，當地的美術博物館更是必遊景點。徜徉在前人留下的藝術風采中，才能真正體會到文化文明的昇華。

但那當然是在2020年之前，現在，只能翻看手機中的舊照和美術畫冊，遙想當年。

日前，一個在網路上冒出的招生通知勾起了我的注意。原來一家很有聲譽的美術館即將舉辦各種線上的導覽課程，老師授課過程全程錄影，除了即時參與聽課，也可以隨著個人的步調自己看視頻學習。我半期待半忐忑地報了名。

上課方式非常簡單，通過美術館的網路設置，我找到了我們課程的專區，下載了老師要我們課外閱讀的材料，然後開始了每周一次、每次九十分鐘的四周課程。

因為上課時間正好是晚餐時間，我在註冊時就打算全程線下（off-line）看視頻聽課。結果證明那是正確的決定。

我的老師是畫家兼藝術史碩士，和藹可親，說話清楚。問題是我對藝術完全是業餘愛好者，聽課時常會遇到不懂的專業詞彙、及毫無概念的人名地名等等。如果是實時上課，一個障礙接一個障礙跟來，我一定堅持不了的。所幸是播放視頻，主控權完全在我。聽不懂的時候，我就立刻停下來翻查資料或倒帶重聽，可以不慌不忙冷靜地弄個清楚。

課程的亮點當然是邊看畫作邊聽老師講評。那也是我每次到美術館造訪一定不會錯過的體驗。而現在雖然是虛擬的現場，但清晰的畫作檔案不但沒有採光昏暗的問題，還可以各處放大，任何細節都可深究，也沒有旁人干擾，愛看多久就看多久。

鑽進風景畫中，隨著畫家的嚮導，從前景的小路摸撫著路邊的灌木叢，繞到鄉下小屋門前，想像如果是住在裡面的村民，每天早上，從石頭牆上的小窗望出來，看到的就是這幾棵尚未長大的小樹吧？眼睛一轉，又被遠山的顏色吸引。畫家的筆觸一刷一刷，山稜起伏，灰藍色的山頂接著淺藍色無雲的天空。

這次上課的經驗真是為我打開了藝術殿堂的大門。我發現許多世界級知名的美術博物館都有免費網路資源，讓無法親自造訪的遊客也能共賞館藏珍品。個人藝術工作者或愛好者，也提供了許多各式各樣的資料和圖片，等著我們來發掘，只要按下區區數鍵，即可欣賞。

雖然還是非常懷念眾美術館的輝煌大廳和典雅的展覽室，但我在螢幕前喝著咖啡，比較畫家的同一主題畫作，從一個年代跳到另一個年代；從紐約跳到華盛頓、巴黎，甚至從未去過的聖彼得堡，在各館穿巡，欣賞美麗的藝術品。雖人被隔離，精神卻自由自在地翱翔。（寄自賓州）

美術館 博物館 紐約

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