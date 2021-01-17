銘記人生／過年如過橋 童年真有趣

孩子新來乍到，老師出了個作文題目，教他寫「過年」，他不知道怎麼寫才好。我說「過年」是由去年的最後一天至今年的最初一天，過年就是把今年變成去年、把明年變成今年，過年像過橋，由橋的這一頭到橋的那一頭，過年像過渡，由河的這一岸到對面那一岸。

由中國 大陸移民來的孩子，過年的材料特別多。由年尾到年頭那一個星期或者兩個星期，好像是一段特別的時間，在這段時間裡面，我們有些特別的習慣，例如守歲。守歲是在一年最後這一天，全家人守在一起，珍惜這一年最後的時光，不忍離開。北方天氣寒冷，全家圍著一個大火盆，子女守著父母，父母守著家庭。多半是在這一夜，父母告訴子女，「年」這個字的形狀是莊稼熟了，頭垂下來，該收成了。人把田裡的莊稼變成倉裡的糧食，這一年的大事做完了。父母告訴子女，一年也叫一「載」，用大車搬運糧食，秋收的景象，每年出現一次。一年也叫一「歲」，天上有這麼一顆星，一年出現一次，恭喜人類，開始進入天文學了。

說祖先…從家族遷移談起

也是在這一夜，父親告訴他的子女，他們家族是從什麼什麼地方遷來的，那地方很遠很遠，扶老攜幼，跋涉千里。在這裡安家落戶之後，怎樣艱苦奮鬥，耕讀傳家，歷史上出過那幾位名人。今生今世，每個人都有一份歷史責任，叫做成「光前裕後」，使前面死去的人有光榮，使以後生出來的人出路更寛，活得更舒服。說著說著，火盆上的八寶粥熬好了，栗子和番薯也烤熟了，那樣的甜味！那樣的香氣，當時教你流涎，後來教你流淚。

談守歲…出國後化成回憶

出國以後還有人守歲嗎？聽說已經沒有了，生活方式改變，中國人至少應該知道我們有這樣的文化。現在咱們過兩個年，陽暦年和陰曆年，也叫新年和舊年，舊年又叫春節。這兩個年都在寒假中度過，寒假過後，春季開學，作文老師很可能出個題目，教你寫「過年記」。看清楚，過年「記」，寫記敘文，你年紀還小，記敘比較容易。你知道現代家庭怎樣過年，也還記得以前老家怎樣過年，那麼這篇文章究竟怎麼寫？

看春晚…火盆變成螢光幕

我想，寫文章要展其所長，藏其所短，中國人寫過年還是寫在老家過舊年吧，材料多，感情豐富，外面的人讀了也覺得新鮮。你也許寫中央廣播電視總台春節聯歡晚會，晚會播映的時間，正好占滿了以前守歲的時間。這時候，一家人團聚在一起，不是圍著火盆，而是盯著電視機的螢光幕。冬天有暖氣，任你外面風雪交加，室內春暖先到，我們果然活得比古人舒服。「春晚」春不晚，哪個不知，哪個不曉。雖然全家人同度春晚，各有各的偏愛，火盆旁邊，你比實際的年齡小，螢光幕前，你比實際的年齡大，自己有自己的尺寸。你大概喜歡聽唱歌，那個男高音獨唱像吹號。看魔術，看雜技，你也許特別愛看兒童舞蹈，團體舞，天上雲霞，海中波浪。那些小朋友的年齡並不比你大，你也幻想自已在裡面揮著一把扇子。是這樣嗎，如果是，寫下來！

寫這樣的大型晚會，如果只寫幾支歌，寫怎樣把兔子變成鴿子，寫少數民族的代表各人穿著他們特別的服裝，未免支離破碎，可惜了。怎麼辦呢，我告訴你一個秘訣，你不妨用幾個數字來補救。春晚，單說表演的場地，面積1600平方米，高30米，直徑約50米，上台表演的人超過1000個，全國各省都派出他們一等一的人才，美國 的「金氏紀錄」說它是全世界觀眾最多的晚會！這麼一說，你覺得大不大？這些數字是哪裡來的呢？我是上網查來的，寫文章要學會怎樣找資料。順便再告訴你，如果爸爸媽媽帶你到什麼地方看表演，進場的時候別忘了拿節目單，那裡頭有你作文的養分。

趕春運…見證30億人場面

說到春晚，想到春運，你如果有春運的經驗，那就不寫春晚，文章，要先寫他最驚心動魄的，最魂牽夢繫的，最得來不易的，最前車可鑒的。春運，你知我知，「春節期間的交通運輸」的簡稱，在春節前後兩個月內，中國大陸上大約有30億人口的流動，30億！全中國的人口再加一倍還不止呢！這麼多人要坐火車，坐汽車 ，坐飛機，坐輪船，為了探親，為了打工，為了讀書，為了旅行。你想，票有多難買？車有多擁擠？路上多辛苦？意外事故有多難防？這時候，如果你跟著爸爸媽媽千裡迢迢趕上跟祖父祖母一同吃大年夜的團圓飯，你算是見過大場面、經過大風浪的人了，你那坐在沙發上看春晚的同學怎麼比得上，小伙子，有你的，坐下，寫吧！你只要從心中流出一點一滴，一篇作文就交卷了。

長一歲…時間慢慢改變你

在課堂上，你坐下了，筆也拿起來了，可是你既沒看過春晚，也沒經過春運！不礙事，只要有你這個人坐在這裡就行。又是一年，你又大了一歲，對吧？過年那天，爸爸媽媽反覆提問：你今年幾歲？怕你忘了加上一。長輩給你紅包，也說你又大了一歲，長輩走了，你打開紅包一看，錢比去年多，紅包跟著長大。大了一歲，也升了一個年級，成為資深的大哥大姐，感覺受學弟學妹景仰。你領到新課本，語文更深，算學更難。大了一歲，你要買另外一些書，唱另外一些歌，襟上插另外一種筆，腦子裡轉另外一些念頭。還有，如果你是男生，你忽然要用另外一種聲音說話，喉音改變，生理的自然現象，同學看你像怪物，只有母親笑嘻嘻。大了一歲，時間在改變你，你也學著利用時間。