緬因州小鎮這座迷你書屋出自一群年輕學子之手。（盧秋瑩．圖片提供）

第一次遇見迷你圖書館 ，是在緬因州的一個冬日早晨。

滑雪的周末，山腳下的民宿裡，孩子沉睡著。先生和我從毛帽到雪靴全副武裝，捧著溫熱的咖啡 ，輕手輕腳地出門，沿著鄉間道路散步。

天空高冷，樹枯葉盡，鏟雪車剛過的小路濕而不滑，行走於高聳的雪壩之間，如置身於一條無人的雪白迷徑裡。

「這是什麼？」來到尚未開門的小雜貨店前，兩人止步。如白浪裡一座浮島乍現，眼前的積雪後方，一根及肩高的木柱上座落著一個尖頂、房子狀的書櫃。探身拉開巧緻的木門，一數，這座內外全上了漆的迷你書屋裡，竟收了一、二十本書。

根據牆上的註明，小書屋出自附近職校一群廣告組學生之手。右牆上，學生們感謝商店提供門口的場地；左牆上則選錄了《遺產四部曲》（Inheritance Cycle）作者克里斯多佛．鮑里尼（Christopher Paolini）的一段話：「書應該去到最被賞讀的地方，而非躺在被遺忘的書架上，無人閱讀、任之積塵；不是嗎？」鮑里尼寫第一部書時才十五歲。

「拿走書，留下書」，一群年輕人的熱忱，一個不起眼的鄰里合作方案，誰說不會因此撒下一顆顆芬芳的閱讀種子呢。

此後，手機裡收集了各式造型與藏書的交換書屋。從緬因州到佛州；從咖啡館到尋常人家的前院，每次駐足，除感受愛書人交換書籍的心意之外，並得以略窺各地居民的閱讀興趣。

佛州一間叫做「黑烏鴉」的咖啡館，失去彈性的深紫二手沙發慵懶地靠窗，牆上幾幀抽象的黑白光影照片，脫漆的木桌椅錯落，男女文青手指飛躍於鍵盤上，或對著空氣發呆。館外，茂盛的萬年青爬藤下，一座加長形的書屋牆裡外布滿了塗鴉，櫃裡大多是非主流的詩集、小說 和論述，書名如「失去的靈魂」、「被埋葬的時刻」之類，呼應著咖啡館的頹靡風格。

鄰近住家的院子前，書屋以繪本居多，有時會出現幾本訓練幼兒入睡、致富或園藝等實用的非文學書。一般而言，出現在小書櫃裡的書都是主人「無意收藏，棄之可惜」的讀物：各類過時的知識叢書、新銳作家的處女作、大塊頭的工具書……而最受歡迎的，當屬史蒂芬．金（Stephen Edwin King）或約翰．葛里遜（John Grisham）等暢銷作家的小說，殘舊的封面炫耀著它們到處做客的頻率。

有一天，先生傳來幾張照片：附近商場的小公園裡新架設了一座藍色的迷你書屋。

照片裡是一個暖陽冬日，男男女女悠閒地坐臥於露天長椅和草地上，不起眼的書屋獨豎於一旁，透過小玻璃門，櫥裡的紙本書沉默地注視著藍天下的人群——他們大多人手一機，低著頭，專注無比。

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記憶裡，有一座圖書館屬於遠方的小島。

木麻黃遍布的島上，蟬聲高烈的酷夏，一個齊耳短髮、短袖短褲的中學女孩，奮力地踩著單車，爬上長坡後來到鎮外一座堅石建造的兩層大樓。登上石階，大門一開後，冷氣迎面襲來，冰涼的空氣瞬間把女孩一身的汗吸走。

穿過寬闊的迎賓大廳，上二樓，牆邊一排排低矮的書櫃裡陳列著來自台灣本島的報章雜誌與圖書，內容以政軍令宣導為主，但幾本小說如小野的《蛹之生》或林懷民的《蟬》脫穎而出，足以讓女孩釘坐在地上一個下午。

那時，隨家人從鄉下搬入這個商鎮已數年，但格格不入的困窘依然與我如影隨形。離家不遠的太武山下，這座炸開花崗石層挖建、以迎賓防禦為目的的「迎賓館」，完工後很快成為我躲避酷熱與被迫幫忙顧店的淨土。當時我並不知賓館深處是一座坑道旅館，國內外的達官政要與著名的勞軍女星皆曾先後宿過。在那慘淡的青春裡，我躲在那間空曠的閱覽室一角，反覆讀著有限的散文與小說，寫一本又一本的札記，做著各種白日夢，並初識台灣的民歌風潮與電影新浪潮。

七○年代，「民歌風潮」興起，蔡琴、鄭怡、李建復、黃大城等歌手很快成為我的新偶像，「吉他社」成為我課外活動的首選。民國七十一年，楊德昌、柯一正、張毅和陶德辰四位導演拍出了一部四段式的電影《光陰的故事》，揭開台灣新浪潮電影的序幕。《光華畫報》上先後醒目的專題報導，讀來不覺跟著振奮：海峽另一方正展開著一場全新的音樂與影像革命，而我何其有幸，生逢其時。

軍管之下的戰地，只有一個電視台可觀看，資訊受限，新知貧瘠，那座藏書少得可憐卻是世上最強硬而冰涼的閱覽室，觸動了一個少女探索藝文與未知的心。囫圇吞棗下的新知與新哲思如浪潮撞擊著我，興奮紛雜的好奇，無人分享的寂寞，急欲掙脫小島的慾望下，我日夜想望著遠方。

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「這個鎮太棒了！」發現新家所在的鎮上有一棟紅磚三層樓、藏書豐富的圖書館時，我雀躍地發簡訊給先生。

按照樓層分布圖，我直奔三樓，經過俄文藏書，在幾位讀中文報的老華僑身後，找到兩長架的中文書。

書以簡體為主，不多也不新，但比起多數中文書數為零的小鎮圖書館，眼前成排的熟悉文字，讓人充滿幸福感。之後一個多月，從林文月、蘇偉貞到嚴歌苓，從京都、台南到美國，我沉浸在重讀中文小說的快樂裡。

誰知，好景不長。不久，全美在新冠疫情的籠罩下，圖書館也被迫關閉，數月之後再開放，大門依然緊閉，只許民眾透過網站借書、館外取書「零接觸」。

停車場旁的圖書館後門外，一張長型閱覽桌上擺著一排褐色紙袋，上面寫著借書人的名字。如取外賣一般，戴著口罩的我快步上階梯，抱了紙袋後匆匆離去，遇有同樣蒙面的路人或其他借書者迎面而來時，彼此警覺地保持距離或遠遠走避；人類從來沒有比這段期間更害怕彼此了。

孩子如願就讀於鎮上歷史悠久的高中之後，我便擁有如秋陽般充沛的閱讀時間。徐風的陽台上，手上剛借來的羅素．薛曼（Russell Sherman）《鋼琴小語》（Piano Pieces）半舊不新，前後書頁上有幾處咖啡或水漬，想是借閱者不小心留下的。

疫情遙無盡期，殘留於一本借書裡的人的溫度，淡得難察。揣想著何時能正常生活、重返圖書館的同時，我意識到當年遙不可及的英語已成為最習慣的用語，生活與閱讀大致無礙。始料未及的是，近年來，中文開始以一種難以挽回的走向剝落退化著。一個素以中文做夢的人，如今睡眠裡都是英語。雖不知夢裡說了些什麼，醒來時那份惶然，總揮之不去。

故鄉到異鄉，少女而中年，遠離多年之後才知道，曾經熱切夢想的遠方，其實美好與殘酷並存。

所幸，所有的動盪與浮沉裡，始終有一座座善意的島嶼可泊岸，始終有書。

（下）（寄自麻州）