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閉上眼睛用心看

（幽默過日子）吳玲瑤

初中時老師讓我們讀課外讀物法國兒童文學《小王子》，特別提及書上的一句話：「閉上眼睛，用心看，才能看到眼睛看不到的。」同學們因此愛上了玩閉眼睛的遊戲。有人說，閉眼能看到五顏六色的光彩轉來轉去；有人看到萬花筒圖案變化。我們並沒有真懂作者要我們體會的——生活中最好最美的東西，不全是用眼睛看的，是要用心去感受。

孩子們的聯想力豐富，「閉上眼睛」引來胡思亂想莫名其妙的問題不一而足。為什麼有人刷牙時不自覺地閉著眼睛？是用來感覺刷牙是一個很享受的過程？還是閉上眼睛能想像牙刷在口腔走動的畫面，有助於刷得更乾淨？也有人問，看牙醫時應該睜眼還是閉眼？有人說視牙醫的顏值而定，還有人說自己張大嘴的時候會不自覺地閉眼。還有人問，人在打噴嚏時為什麼會閉上眼睛？據說這種閉眼動作是一種保護性的「噴嚏反射」，防止異物進入眼睛，因此誰也不可能睜著眼睛打噴嚏。另有人想到，魚在水裡睡覺時是不是都睜著眼睛？而除了張飛，還有哪個人能張著眼睛睡覺？等等問不完的有趣問題。

更引起大家好奇的是，為什麼很多人在接吻的時候會閉上眼睛？各類有趣答案紛紛出爐，有人寧願相信因為愛情是盲目的，閉上眼睛的世界才詩情畫意；有人妙答說是閉眼更有利於思考，想想下一步要做什麼；也有人說因為害羞才閉眼，避免四眼相對的窘迫尷尬，況且離太近對不上焦，睜著眼睛就變鬥雞眼；還有人說，閉眼是避免看清對方臉上的痘痘、鼻毛、眼屎等，影響到浪漫的氣氛，還不如閉上眼睛把對方想像成美女帥哥等青春偶像。

坊間每隔一段時間就會出現一種獨特的養生術，最近有一種「閉上眼睛就能養生」的說法。也許是因為年紀大了，有老花眼、白內障、青光眼、視網膜病變、黃斑部退化等一大堆眼睛疾病。我的朋友很相信這一套，以傳教士的熱誠告訴我們，通過閉目養神法的鍛鍊，可以使人的生命能量在高度的安靜中恢復功能。

人老了記憶力變得不好，閉眼比睜眼更能幫助記憶。一說「閉目賞樂」能聽出音樂最美的真章；「閉目消食」具有減肥的功效；「閉目釋煩」，閉上眼睛不但可以養目，而且可以靜心，心靜則神安，神安則災病不生，福氣常伴。不能日行千里，就「閉目神遊」萬里之外，其樂無窮。在修養方面，如果沒有辦法做到兩眼都閉，至少考慮睜隻眼、閉隻眼，可少去很多煩惱。

有朋友不忘開玩笑說，到生命最後一刻更不要忘記閉上眼睛，不然會嚇死旁人，還以為是死不瞑目。（寄自加州

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