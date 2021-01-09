座落於鄰里的庭院中、巧思裝飾的書屋。（盧秋瑩．圖片提供）

初春的這一天，當我走進圖書館 時，服務台左邊的兒童區正進行著「鵝媽媽時間」。一群成人和嬰幼兒坐在五彩的動物圖案地毯上，唱著〈小小蜘蛛〉（The Itsy Bitsy Spider）：「小小蜘蛛兒爬上排水管……」站在前方的中年女館員掐捏著手指往空中攀爬，投入地帶動唱。

把書推進櫃檯前的收書筒之後，我朝地下樓的小說區走。措不及防地，馬友友托著大提琴、捧著幼兒繪本《晚安月亮》，從前方的樓梯轉折處衝著我笑。他的頭上頂著一個大字：READ。

開架的藏書室裡，厚薄高低不一、按照作者姓氏排列的小說緊貼著彼此，有些得以不時出門去旅行；有些日復一日等待著被眷顧；大多則已蒙塵，如一群白髮的後宮怨婦。我抽出幾本感興趣的書，攬進臂彎，帶著馬友友從身後注視的的目光，回到一樓，找了個臨窗的位置坐下。

新英格蘭小鎮的圖書館，通常是教堂和市政廳（town hall）之外最具特色的建築。有些是石磚尖頂，如一座小城堡；有些矗立於高高的石階上，如一座小型國會大樓，俯視著鎮中心。相較之下，我們鎮上的圖書館是樹蔭道旁一棟移民式的房舍，顯得親民。

這個擺了四張藍靠墊木椅的角落，總是安靜。對面，一位灰髮老人蹺著腳，姿態輕鬆地閱報。我身後，書櫃圍繞的閱覽區，有人遇到熟識，輕聲地聊了起來。一旁的入口處，一位老人拿著兩本書進來，一名婦人背著一布袋的書離去。上午時段，進出圖書館的人以退休的鎮民居多。一周內有幾個上午，他們會套上圍裙，在後頭的交誼室上插花課或繪畫課。老人的身影不疾不徐，館內的步調也慢了下來。

如同從午睡中醒來，下午三點一過，圖書館便熱鬧了起來。附近放學的小學生吱喳而入，盤據書架之間的木製長桌，有的寫功課，有的上網。一有人玩起手機，其他人很快地湧上圍觀，交頭接耳，分貝高漲，不久便引來館員的噓聲；當然，不一會兒後，噪聲再度響起。另一些活力充沛的孩子，三三兩兩聚在館外的小草地上，打屁、追逐。戲鬧一陣後，才上了父母來接人的車，或結伴往家的方向走去。

一個禮拜中有幾天，一兩位主婦或職業婦女，會在這時幫年紀不一的學生做課後輔導。一個高中生模樣的男孩，固定在一位背著雙肩背包、匆忙抵達的女子協助下複習英數。孩子對談自如，但閱讀顯然有障礙，一個字一個字地，緩慢而努力地念出課文。不論爭議如何，美國公立學校「不放棄任何一個孩子」（No kids Left Behind ）的教育理念，在大男孩停停走走的朗讀聲中落實。

暑假前，館員一貫會發放一份給小學與中學生的建議書單，從傳說、科幻、傳記到詩集，林林總總上百本。不見《基督山恩仇記》或《小王子》，沒有哈利波特或福爾摩斯，最受館員青睞的中學生作者則屬：以《我們叫他粉靈豆》（Frindle）著名的安德魯．克萊門斯（Andrew Clements）、《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列的蘇珊．柯林斯（Suzanne Collins）、《記憶傳授人》（The Giver）的路易絲．勞瑞（Lois Lowry） 等人。定居於一個小鎮，過著陪伴孩子的主婦生活之後，我才了解，在出版業主導之下，我與西方孩童從小閱讀的內容是如何地南轅北轍。

從孩子還在襁褓中，上圖書館就成為我們母子最日常的一部分。當他正式就學，送他去上學或參加課外活動之後，我便獨自來到圖書館，查書、借書、還書，有時坐下來翻讀幾頁，雖無旁顧之憂，難免悵然若失，覺得身旁少了些什麼。但一想到，兩條街之外的校舍裡，男孩正吸取新知，奔跑遊戲，我便安心地在此暫時停歇。

「有時，透過獨處的黑暗與甜美幽禁，你才能學到，任何不能帶給你生氣活力的人或事，對你而言，都太小了。」獨行的我，很快從瑪雅．安吉羅的字句裡獲得撫慰。

拱窗外，天空碧藍無雲，一株青壯的木蘭向天空伸展。木蘭花落盡後才長葉，開花時枝空無葉，無牽無掛地從早春活躍到晚秋。

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來到異鄉後，我總迫不及待地找尋書店 和圖書館。

崇尚自由的老城市如紐約或波士頓市立圖書館，不論訪客的種族與背景，任人出入。石柱迴廊隔絕了塵囂，史籍溫厚如循循師友。輕步走過一間間藏書、閱覽或研究室，前一刻還行走於如海洋的城市的驚慌迷路旅人，此刻如踏上一座堅實的島嶼，頓時安穩。

初識後來的另一半時，他幫客戶架設網路與解決各種技術問題，我跟著到處跑。客戶大多是車程一個小時之內的公司，本地生長的他熟門熟路，初臨乍訪的我則處處新奇。

有時，他去工作時，我在附近的書店或當地的圖書館等候。

當時，實體書店仍活躍。周五下午，離一位客戶最近的「邊界書店」二樓咖啡 區，一對貌似夫妻的吉他手固定演奏著巴洛克音樂。巴哈、桑斯（Gaspar Sanz）或維賽（Vi see）的弦音流洩全館，和諧對應著切切私語。

啜一口溫熱的咖啡，翻著從架上取下的書或雜誌。有書、音樂與咖啡，我想，我可以一直這樣地等下去。

有時，客戶位於人煙稀少的郊外，我就被安置於該公司的會議室或廚房裡。

「這是我的女朋友。」男友向人介紹我；慢慢地成了：「這是我的未婚妻。」稱謂改了，而我還是一樣，取出背包裡的書和字典，按下隨身聽，戴上耳機，讀書，聽音樂，等他。

我們戲稱，那是我當他的「拖油瓶」的日子。至今，差不多也就一直是那樣，亦步亦趨地跟著他。

最遠的一次，先生到羅德島去見一個新客戶。網路興起之前，他循著地圖，來到一條空曠的紅磚街上，把我放在圖書館門口。

明亮寬闊的閱覽室，稀稀疏疏坐著幾個今後不會再見的居民。如入無人之地，我拿出背包裡的小說和袖珍英漢字典。彼時，春上村樹剛引起美國文壇注目，約翰．艾文、安．泰勒、多麗絲．萊辛、蘇珊．桑塔格等名字開始駐進我的「待讀書單」裡。筆記本裡的新字彙不斷地累積，我對有朝一日英文能否閱讀無阻的信心也越來越弱了。

那天，對人生及婚姻的挑戰體認有限的我，查著字典讀安．泰勒（Anne Tyle）的《意外的旅客》（The Accidental Tourist），慢慢地被捲入泰勒日常而暗潮洶湧的情感裡。

忽然，桌面出現一道陰影。抬起頭，眼前不知何時站著一名高瘦、頭髮及肩的黑人年輕人。他快速地把一個比手掌大一點、臉一半黑一半黃的布娃娃推給我，轉身離去。

整個事件發生不到一分鐘，我望著手上那個來不及拒絕的禮物，驚訝而不解：他哪來的娃娃？為何要送我？因為我是罕見的東方面孔？等等，會不會內藏毒品，他欲藉我脫手？

翻看了手上的娃娃後，我立刻為自己的小人之心感到羞愧：右臉黑、左臉黃的娃娃鼻下，細線繡出一枚揚起的嘴角。編著兩條及背長辮的女孩，連身裙上飾滿花與愛心——紅色、藍色、紫色的小花與小愛心，沿著一道道垂直或平行的紋路，開滿了整件藍底衣裙。

之後，我再未踏足那個南部小鎮。布娃娃一直住在我的書房裡。一如許多往事，隨著時間，我對那個突發事件的記憶越來越模糊，甚至不確定那男子是個黑人或印地安人，只記得他身上的卡其色風衣，以及那一語未發的背影。我放棄了猜測他是誰，以及送我這個娃娃的真正用意，但我相信他的無害——不是因為娃娃沒有藏大麻或迷魂香之類的毒品，而是那位陌生人與我的偶遇並非在任何別處，而是在一個陽光午後的圖書館裡。

終於有一天，我才完全了解那位男子的善意。

這一天，如常撢掃書架。移動布娃娃時，我突然看到一張跟往常看到的完全不同的臉：那一黑一黃的兩張半臉，其實是兩副完整的側面。原來，這個雙面女娃是由兩個不同種族的孩子所構成的——兩人鼻口相貼，親吻著彼此。（上）（寄自麻州）