去年感恩節期間，我從居住了十年的思龍峽谷搬出來，住進了賀斯麗峽谷劍橋街。兩個峽谷相鄰，都屬於佳思地城，隸屬洛杉磯 縣管轄。

思龍峽谷偏離喧鬧區，仍然保有佳思地一直以來的山地風情。這裡山巒連綿起伏，山中一派草木野景，時見兔子和鹿的家庭出入。幾年前，由於興建佳思地高中校舍，洛杉磯縣在這一帶修建公路。公路在山嶺裡穿行，把那些野生動物的家園當中劈成兩半。

賀斯麗和思龍相距僅三英里，地理上同屬聖塔大山谷，氣候卻十分不同。思龍峽的風是山上之風，強勁渾厚；賀斯麗的風是山谷之風，遼闊盤旋。我在賀斯麗峽谷的新居，屋子後面是山巒，下面是一個很大的斜坡谷地。

搬進來的第一個深夜，我被一種動物長而亮的嚎聲叫醒，其間伴隨著狗叫聲。從那嚎叫聲的長度上看，有點像狼嚎，但是狼嚎似乎沒有那麼尖銳。我上YouTube 查詢，和視頻裡加州 郊狼（coyote）的叫聲對上了。原來郊狼的叫聲和狗叫聲很像，不同的是，叫著叫著會突然拉高拉長嗓門嚎，而狗就只是叫，不會嚎。

有一次我開車路過一個舊河道，看見一隻動物從橋邊跑過。我以為是狼，跟別人一提，才知道那是郊狼，是狼的近親，在加州尤其在洛杉磯很常見。

如今住宅後面就有郊狼長嘯，帶著一點疑慮我上網查有關資料。網上英文百科解釋道：「郊狼可能攻擊人，但是大多數郊狼的攻擊，都能以改變人類的行為而避免。」

這真是十分深刻的解釋。讓我想起之前看過一個類似的警告。之前思龍峽谷住處的對面是一個公園，其西北端立著一個警告牌：「這裡有響尾蛇出入。響尾蛇是自然大家庭重要的一員。牠們不攻擊人，但如果受到騷擾或被逼急，牠們會自衛反擊。請給予牠們尊重和空間。」

或許因為我適應了新環境，搬進新家兩天後，郊狼夜嚎聲便從我耳邊悄然消失，直到今天清晨六點鐘，我正似睡似醒，那連叫帶嚎的聲音突然又響了起來。我徹底清醒了過來，傾耳聽，發現郊狼的嚎和叫疊加一起，有點像雞叫。養過雞的人知道，公雞叫著叫著會突然來個高調的一聲。今晨郊狼嚎叫的背景音，是山谷裡寒氣逼人的旋風呼嘯聲。我拉開窗簾，只見山坡上灌木搖曳，我後院的花叢也在風中瑟瑟發抖。而另一側的窗外，則能聽到五號高速公路車水馬龍的響聲。

五號高速公路是整個聖塔地區賴以依存的交通大動脈。在聖塔大峽谷的各城市各角落，都能聽到五號公路的脈動。但這只是對人而言。對這個地區的動物來說，牠們有自己賴以生存的來自大自然母親的一切，而這一切卻因為五號公路以及人類的種種設施而支離破碎。

帶著點悲哀，我突然意識到，自己所住的這個宅子，曾經就是包括郊狼在內的野生動物的家園。如今，一條長長的鐵圍欄，如長劍一般將山谷隔開，將動物們逼向了更狹小的生存空間。

從大自然的角度上說，這就是我作為人類一員的原罪吧。罪是要贖的，我如何能不自律、不環保、不節儉、不謙卑呢？（寄自加州）