我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

夜半狼嚎

虔謙

去年感恩節期間，我從居住了十年的思龍峽谷搬出來，住進了賀斯麗峽谷劍橋街。兩個峽谷相鄰，都屬於佳思地城，隸屬洛杉磯縣管轄。

思龍峽谷偏離喧鬧區，仍然保有佳思地一直以來的山地風情。這裡山巒連綿起伏，山中一派草木野景，時見兔子和鹿的家庭出入。幾年前，由於興建佳思地高中校舍，洛杉磯縣在這一帶修建公路。公路在山嶺裡穿行，把那些野生動物的家園當中劈成兩半。

賀斯麗和思龍相距僅三英里，地理上同屬聖塔大山谷，氣候卻十分不同。思龍峽的風是山上之風，強勁渾厚；賀斯麗的風是山谷之風，遼闊盤旋。我在賀斯麗峽谷的新居，屋子後面是山巒，下面是一個很大的斜坡谷地。

搬進來的第一個深夜，我被一種動物長而亮的嚎聲叫醒，其間伴隨著狗叫聲。從那嚎叫聲的長度上看，有點像狼嚎，但是狼嚎似乎沒有那麼尖銳。我上YouTube查詢，和視頻裡加州郊狼（coyote）的叫聲對上了。原來郊狼的叫聲和狗叫聲很像，不同的是，叫著叫著會突然拉高拉長嗓門嚎，而狗就只是叫，不會嚎。

有一次我開車路過一個舊河道，看見一隻動物從橋邊跑過。我以為是狼，跟別人一提，才知道那是郊狼，是狼的近親，在加州尤其在洛杉磯很常見。

如今住宅後面就有郊狼長嘯，帶著一點疑慮我上網查有關資料。網上英文百科解釋道：「郊狼可能攻擊人，但是大多數郊狼的攻擊，都能以改變人類的行為而避免。」

這真是十分深刻的解釋。讓我想起之前看過一個類似的警告。之前思龍峽谷住處的對面是一個公園，其西北端立著一個警告牌：「這裡有響尾蛇出入。響尾蛇是自然大家庭重要的一員。牠們不攻擊人，但如果受到騷擾或被逼急，牠們會自衛反擊。請給予牠們尊重和空間。」

或許因為我適應了新環境，搬進新家兩天後，郊狼夜嚎聲便從我耳邊悄然消失，直到今天清晨六點鐘，我正似睡似醒，那連叫帶嚎的聲音突然又響了起來。我徹底清醒了過來，傾耳聽，發現郊狼的嚎和叫疊加一起，有點像雞叫。養過雞的人知道，公雞叫著叫著會突然來個高調的一聲。今晨郊狼嚎叫的背景音，是山谷裡寒氣逼人的旋風呼嘯聲。我拉開窗簾，只見山坡上灌木搖曳，我後院的花叢也在風中瑟瑟發抖。而另一側的窗外，則能聽到五號高速公路車水馬龍的響聲。

五號高速公路是整個聖塔地區賴以依存的交通大動脈。在聖塔大峽谷的各城市各角落，都能聽到五號公路的脈動。但這只是對人而言。對這個地區的動物來說，牠們有自己賴以生存的來自大自然母親的一切，而這一切卻因為五號公路以及人類的種種設施而支離破碎。

帶著點悲哀，我突然意識到，自己所住的這個宅子，曾經就是包括郊狼在內的野生動物的家園。如今，一條長長的鐵圍欄，如長劍一般將山谷隔開，將動物們逼向了更狹小的生存空間。

從大自然的角度上說，這就是我作為人類一員的原罪吧。罪是要贖的，我如何能不自律、不環保、不節儉、不謙卑呢？（寄自加州）

加州 洛杉磯 YouTube

上一則

藝術變宣傳

下一則

生命之河的暢遊者——追憶名翻譯家陳殿興教授

延伸閱讀

邵氏女星、何守信前妻歐嘉慧癌症病逝加州 享年82歲

邵氏女星、何守信前妻歐嘉慧癌症病逝加州 享年82歲
加州耆老照護機構 開始打疫苗

加州耆老照護機構 開始打疫苗
加州34城市 明年調高最低時薪

加州34城市 明年調高最低時薪
洛杉磯港貨運量暴增

洛杉磯港貨運量暴增

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

母子情仇

2021-01-02 02:00

消失的女人

2020-12-31 02:02
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭